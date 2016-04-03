УПЛ. «Олимпик» вдевятером обыграл «Говерлу» и другие результаты

В матче 20-го тура УПЛ «Олимпик» со счетом 2:0 в гостях одержал победу над «Говерлой».

В других встречах «Черноморец» в гостях, играя в меньшинстве, не сумел добыть победу над «Волынью», пропустив на последней минуте встречи – 1:1; «Заря» разгромила «Карпаты», оказавшиеся по ходу встречи вдевятером; «Ворскла» и «Сталь» сыграли вничью, не забив на двоих ни одного гола; «Шахтер» нанес сокрушительное поражение «Металлисту» со счетом 8:1.

Чемпионат Украины. Премьер-лига. 20-й тур

Говерла – Олимпик – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Гошкодеря, 7; 0:2 – Моха, 49.

Удаления: Танчик, 30; Парцвания, 90.

Волынь – Черноморец – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Смирнов, 45; 1:1 – Дудик, 90.

Удаление: Филимонов, 40.

Заря – Карпаты – 4:1 (3:1)

Голы: 1:0 – Любенович, 5; 2:0 – Будковский, 21; 2:1 – Окечукву, 39; 3:1 – Тотовитцкий, 43; 4:1 – Чайковский, 61.

Удаления: Гитченко, 45; Мирошниченко, 89.

Ворскла – Сталь – 0:0

Шахтер – Металлист – 8:1 (3:1)

Голы: 1:0 – Тайсон, 6; 1:1 – Корнев, 16; 2:1 – Исмаили, 27; 3:1 – Феррейра, 31; 4:1 – Тайсон, 54; 5:1 – Тайсон, 57; 6:1 – Марлос, 68; 7:1 – Эдуардо, 86; 8:1 – Бернард, 89.

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