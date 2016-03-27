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    Семин: «Зачем натурализовывать средних игроков, если не можем позволить себе натурализовать хороших?»

    Экс-наставник сборной России и «Локомотива» Юрий Семин считает, что для выступления в национальной команде стоит натурализовывать только игроков хорошего уровня..

    «Мое отношение к натурализованным футболистам? Если это частный случай, то, наверное, я оцениваю как положительный момент. Но я вам задам вопрос: можем ли мы натурализовать Месси, Роналду или игрока их уровня? Не можем. Получается, что мы сами себе противоречим. В лиге мы уменьшаем количество иностранцев в футбольных клубах, а в национальной сборной – увеличиваем. Я считаю, что это неправильно.

    Я хотел бы смотреть на тех футболистов, которые родились в России. Которые играли во дворе, потом прошли детско-юношескую школу, а затем пришли в национальную сборную. Это более правильный путь. Но в этот путь надо вкладывать деньги, чтобы работали школы, чтобы в них были хорошие тренеры. Вот у нас сейчас нет защитников. Где их взять? Воспитывать. Я все-таки за то, чтобы играли свои игроки. Хороших игроков натурализовать мы не сможем, а средних зачем нужно?», – сказал Семин.

    Источник: «Матч ТВ»

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    27.03.2016 19:16
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 28 марта 2016, 11:44

      У нас в рфпл нет ни одного достойного для сборной натурала. Ни одного

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 27 марта 2016, 23:26

      Необязательно Месси и Рональдо.Можно Озила,Мюллера,Швайне,Лама и Ноера.Хотя Ноера не надо,у нас Игорёк есть...

      0
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 27 марта 2016, 21:30

      В принципе согласен. Но возможно этот прецедент когда-нибудь даст свои плоды.

      1
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      Рейтинг: +4437

      sobaka120982 27 марта 2016, 21:20

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      Какой же сёмин глуууупый......... Если игрок топ уровня как Месси то он будет всегда в составе своей национальной сборной,вот по этому принципу у нас могут только быть средние натурализованые игроки.

      -6
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > sobaka120982 28 марта 2016, 20:13

      Ты смысла его слов так и не понял. Не спеши называть человека глупцом, если сам не способен понять очевидных вещей.

      2
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      Рейтинг: +752

      alex1004 > sobaka120982 29 марта 2016, 13:32

      "Хороших игроков натурализовать мы не сможем, а средних – зачем нужно?», – сказал Семин.
      И где здесь глупость?

      0
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 27 марта 2016, 20:35

      Правильная мысль, но кое кому видимо так легче.

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