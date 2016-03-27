МЛС. Дубль Барриоса принес «Далласу» крупную победу над «Ди Си Юнайтед» и другие результаты

В матче регулярного чемпионата МЛС «Даллас» благодаря дублю Микаэля Барриоса с разгромным счетом обыграл «Ди Си Юнайтед» – 3:0.
В других встречах «Ванкувер Уайткепс» одолел «Хьюстон», «Нью-Йорк Сити» разошелся миром с «Нью-Инглэнд Революшн».
МЛС. Регулярный чемпионат
Нью-Йорк Сити – Нью Инглэнд – 1:1 (1:1)
Голы: 1:0 – МакНамара, 10; 1:1 – Тирни, 38.
Удаление: Коффи, 52.
Ванкувер Уайткепс – Хьюстон – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Моралес, 23 (с пенальти).
Ди Си Юнайтед – Даллас – 0:3 (0:2)
Голы: 0:1 – Барриос, 14; 0:2 – Барриос, 29; 0:3 – Уррути, 53.
Источник: Бомбардир.ру