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  • Слуцкий: «Головину с такой статистикой можно заканчивать в сборной»

Слуцкий: «Головину с такой статистикой можно заканчивать в сборной»

26 марта 2016, 22:48
14

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий рассказал о своей радости за Александра Головина, который отметился забитым голом в товарищеском матче против сборной Литвы (3:0). Этот мяч стал для 19-летнего игрока вторым в составе национальной команды.

«Может быть, за Головина переживаю чуть больше, чем за других. И не только потому, что это игрок ЦСКА, но и потому, что это самый молодой игрок в национальной команде. Понятно, что все сейчас шутили, что у него две игры за сборную и два мяча – сумасшедший результат, и с такой статистикой можно заканчивать в сборной. Поэтому эмоций после его гола было несколько больше», – сказал Слуцкий.

Источник: Чемпионат.ком
Товарищеские матчи. Сборные Россия Литва Головин Александр Слуцкий Леонид
Комментарии (14)
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Aztec58
1459022331
А где же ему играть как не в сборной, ага?
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Майор Дзагоев
1459023472
Тьфу ты блин, Леня шутник. Я уж испугался. Не, Саша сегодня молодец!
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Saul777
1459024843
относится к нему, как к сыну))))
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OOOVVV.
1459025949
Две игры за сборную. и 2 гола! ЛВС не зря взял парня,видит толк.
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Вомбат
1459026834
Головин порадовал, но также Смолов, Самедов и Кержаков, а Глушаков так вообще приятно удивил - играл как 3-4 года назад. А вот Мамаев был совсем никакой, прогулочным шагом двигался и не успевал за игрой. Уверен, что Слуцкий выводы сделает.
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Алекc
1459030366
Побольше таких толковых парней из всех команд!!!
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карасевщинa
1459068565
другим молодым не дадут играть особенно не из столичных клубов
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narkozanos
1459069364
Не те защитники были,Французы его быстро сомнут,если открыть глаза просто)))там не дадут таких вещей по факту делать..
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vladimir-7
1459233667
Саша, повтори с Францией, пожалуйста.
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