Слуцкий: «Головину с такой статистикой можно заканчивать в сборной»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий рассказал о своей радости за Александра Головина, который отметился забитым голом в товарищеском матче против сборной Литвы (3:0). Этот мяч стал для 19-летнего игрока вторым в составе национальной команды.

«Может быть, за Головина переживаю чуть больше, чем за других. И не только потому, что это игрок ЦСКА, но и потому, что это самый молодой игрок в национальной команде. Понятно, что все сейчас шутили, что у него две игры за сборную и два мяча – сумасшедший результат, и с такой статистикой можно заканчивать в сборной. Поэтому эмоций после его гола было несколько больше», – сказал Слуцкий.