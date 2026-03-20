Тренер Никарагуа сравнил сборную России с Аргентиной

Сегодня, 10:20
1

Главный тренер сборной Никарагуа Отониэль Оливас высказался о товарищеском матчей с Россией.

«Когда мы говорим о европейских командах, понимаем и принимаем как должное, что уровень, которого они достигли, высок, а для нас он максимальный.

Однако это очень важные вызовы для нас, принимаем на себя ответственность и будем работать над тем, чтобы отлично выступить в России.

Мы знаем уровень, повторяю, но если мы в этой профессии, должны принимать его таким, какой он есть.

Думаю, игроки осознают огромную ответственность, которая лежит на нас, когда мы представляем никарагуанский футбол и всю Никарагуа. Мы понимаем, что нам есть в чем улучшаться, над этим работаем.

В предыдущие годы мы играли с Аргентиной, нынешними чемпионами мира. Так что это не первый раз, когда встречаемся с командами такого уровня.

Однако наша ответственность всегда выше, потому что мы хотим расти, это единственное, что может помочь нам улучшить свои результаты на международной арене», – сказал Оливас.

  • Игра Россия – Никарагуа пройдет 27 марта и начнется в 19:30 мск.
  • Россия занимает 36-е место в рейтинге ФИФА, Никарагуа – 131-е.

Источник: «Чемпионат»
Товарищеские матчи. Сборные Россия Никарагуа
ilich55
1773994030
"В предыдущие годы мы играли с Аргентиной, нынешними чемпионами мира. Так что это не первый раз, когда встречаемся с командами такого уровня." Дааааааа. ЕГЭшник сделал потрясающий вывод.
