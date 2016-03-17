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  • Канте и Коман вызваны в сборную Франции на матчи с Голландией и Россией

Канте и Коман вызваны в сборную Франции на матчи с Голландией и Россией

17 марта 2016, 16:40
2

Тренерский штаб сборной Франции во главе с Дидье Дешамом объявил состав на товарищеские матчи с Голландией (25 марта) и Россией (29 марта).

Стоит отметить, что в команду вызваны полузащитник «Лестера» Н'Голо Канте и форвард «Баварии» Кингсли Коман. Для Канте это первый вызов в национальную команду. При этом вне заявки остались полузащитник «Лиона» Матье Вальбуэна и нападающий «Реала» Карим Бензема, которым суд разрешил общаться, несмотря на продолжающееся слушание дела о шантаже.

Полностью состав французов выглядит так:

Вратари: Бенуа Костел («Ренн»), Юго Льорис («Тоттенхэм, Англия), Стив Манданда («Марсель»)

Защитники: Патрис Эвра («Ювентус», Италия), Люка Динь («Рома», Италия), Кристоф Жалле («Лион»), Бакари Санья («Манчестер Сити», Англия), Жереми Матье («Барселона», Испания), Лоран Косиельни («Арсенал», Англия), Мамаду Сахо («Ливерпуль», Англия), Рафаэль Варан («Реал», Испания)

Полузащитники: Йоан Кабай («Кристалл Пэлас», Англия), Лассана Диарра («Марсель»), Н`Голо Канте («Лестер», Англия), Блез Матюиди («ПСЖ»), Поль Погба («Ювентус», Италия), Мусса Сиссоко («Ньюкасл», Англия)

Нападающие: Кингсли Коман («Бавария», Германия), Андре-Пьер Жиньяк («Тигрес», Мексика), Димитри Пайе («Вест Хэм», Англия), Оливье Жиру («Арсенал», Англия), Антуан Гризманн («Атлетико», Испания), Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед», Англия)

Источник: L' Equipe
Товарищеские матчи. Сборные Франция Франция Нидерланды Россия Лестер Бавария Коман Кингсли Канте Н'Голо
Комментарии (2)
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ПаРнИшКа 05 РеГиОнА
1458226428
так смотрю серьезный составчик нарисовувается у франции особенно в атаке
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007R
1458227799
Манданда убрать и заявить Руфье
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