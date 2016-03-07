«Вест Хэм» намерен заполучить Батшуайи

«Вест Хэм» приложит усилия для приобретения форварда «Марселя» Миши Батшуайи.

Помочь в этом «молотобойцам» может полузащитник Димитри Пайе, который является другом 22-летнего бельгийца. Клуб надеется, что французский хавбек команды Славена Билича сможет уговорить бывшего партнера по клубу перебраться в Лондон.

Также в пользу «Вест Хэма» говорит и то, что клуб сможет обеспечить Батшуайи место в основном составе в отличии от «Ювентуса» и «Тоттенхэма», которые тоже не против переманить нападающего.

Если же у лондонцев не получится осуществить трансфер бельгийского игрока, то они намерены обратить свой взор на нападающего Кристиана Бентеке из «Ливерпуля» или форварда «Манчестер Сити» Вильфрида Бони.