УПЛ. «Днепр» уступил «Ворскле»

В матче 16-го украинской Премьер-лиги «Заря» на своем поле обыграла днепродзержинскую «Сталь». В составе гостей гол забил Владислав Кулач, еще один мяч в свои ворота переправил Антон Кравченко. А на 63-й минуте Филипп Будковский установил окончательный счет.

В параллельном матче «Карпаты» со счетом 4:1 разгромили донецкий «Олимпик».

В заключительном матче воскресенья «Металлист» с «сухим» 0:2 счетом уступил «Александрии», хотя еще до начала встречи игроки харьковского клуба отказывались выходить на поле из-за долгих задержек по зарплате.

«Динамо» в киевском матче без особых проблем переиграло «Черноморец», благодаря голам Гонсалеса и Ярмоленко.

Во встрече, которая состоялась в понедельник, «Днепр» уступил «Ворскле» – 0:2.

Чемпионат Украины. УПЛ. 16-й тур

Заря – Сталь – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Кулач, 12; 1:1 – Кравченко, 57 (в свои ворота); 2:1 – Будковский, 63.

Карпаты – Олимпик – 4:1 (2:2)

Голы: 1:0 – Кожанов, 15; 2:0 – Чачуа, 20; 2:1 – Матяж, 27; 3:1 – Худобяк, 76; 4:1 – Клоц, 89.

Александрия – Металлист – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Пономарь, 60; 2:0 – Микицей, 90.

Чемпионат Украины. УПЛ. 16-й тур

Волынь – Металлург – 9:1 (6:0)

Голы: 1:0 – Козьбан, 1; 2:0 – Кобахидзе, 4 ; 3:0 – Матей (с пенальти), 8; 4:0 – Кобахидзе, 23; 5:0 – Шарпар (с пенальти), 37; 6:0 – Герасимюк, 44; 7:0 – Матей (с пенальти), 54; 8:0 – Шарпар, 58; 9:0 – Шарпар, 82; 9:1 – Игнатенко, 90+2.

Говерла – Шахтер – 1:6 (1:4)

Голы: 0:1 – Ракицкий, 9; 1:1 – Хлебас, 16; 1:2 – Тайсон, 28; 1:3 – Бонфильм, 30; 1:4 – Феррейра, 35; 1:5 – Тейшейра, 67; 1:6 – Тейшейра, 73.

Динамо (Киев) – Черноморец (Одесса) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Д. Гонсалес, 43; 2:0 – Ярмоленко, 47 (пенальти); 2:1 – Ковалец, 87.

Днепр – Ворксла – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Турсунов, 43; 0:2 – Шиндер, 58.

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