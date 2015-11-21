Камболов: «В такую погоду на первый план выходит борьба, а не комбинации»

Защитник казанского «Рубина» Руслан Камболов рассказал о ходе матча чемпионата России, в котором его команда сумела на выезде одержать победу над «Амкаром» (2:1).

«Поле очень тяжелое. Вроде оно ровное, но даже подогрев не помогал, были подмерзшие места. Очень холодно, тяжелые условия. В такую погоду на первый план выходит борьба, а не контроль мяча или комбинации. Первый пенальти? Цепанули меня сзади, попали по пятке, по ахиллу. Симуляции не было. Был контакт», – сказал Камболов.