Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    РФПЛ. Дубль Девича принес «Рубину» победу над «Амкаром»

    Футболисты казанского "Рубина" нанесли поражение пермскому "Амкару" в рамках 16-го тура Премьер-Лиги. Встреча, состоявшаяся в субботу в Перми, завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Валерия Чалого.

    Чемпионат России. РФПЛ. 16-й тур

    Амкар (Пермь) – Рубин (Казань) – 1:2 (0:1) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Девич, 37; 1:1 – Шаваев, 55; 1:2 – Девич, 62.

    Амкар: Селихов, Бутко, Черенчиков, Занев, Джикия, Гол, Огуде (Йовичи, 68), Пеев, Шаваев, Баланович, Салугин (Прудников, 84).

    Рубин: Рыжиков, Кузьмин (Устинов, 58), Кверквелия, Камболов, Котуньо (Эдуардо, 46), Благо (Билялетдинов, 70), Кисляк, Оздоев, Набиуллин, Канунников, Девич.

    Предупреждения: Огуде, 14; Занев, 31; Салихов, 45+2; Кузьмин, 55; Георгиев, 61; Черенчиков, 63.

    Судья: Сергей Карасев (Москва).

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.11.2015 13:57
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +47

      майкл 21 ноября 2015, 14:25

      А Девич красавчик зря физрук его не ставил

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 21 ноября 2015, 14:19

      Рубин! С победой! Так держать!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11