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    Бывший президент «Локо» Наумов раскрыл размер пенсии

    Николай Наумов, бывший президент «Локомотива», рассказал, какая у него пенсия.

    – После ухода из клуба уже практически нигде не работал. Когда стал трудиться в «Локо», оставил бизнес в Петербурге. Когда вернулся, постепенно распродал активы, а кому‑то просто подарил.

    – Ничего себе!

    – Да. У меня в Петербурге была сеть стоматологических клиник. Скажем так, дополнительный пакет к бизнесу, бонус. Но бизнес в сфере стоматологии предполагает быстрые и качественные изменения, поскольку очень быстро растет его техническое оснащение, нужно каждый год вкладывать и вкладывать. Ведь каждый год всe новое и новое появляется. А не будешь покупать – отстанешь.

    – То есть это только себе дороже будет.

    – Да. Ну и вот: у меня там работали молодые ребята. Я им сказал: «Ребят, забирайте всe. Мне ничего не надо – забирайте и развивайте на основе того, что сделано. Давайте бумаги подпишу. Ну и подписал все бумаги за один рубль». Часть своих акций распродал, что‑то вложил.

    И в принципе из того, что я заработал в своей жизни, мне хватает, чтобы не работать, причем уже давно. После ухода из «Локомотива» всe за два‑три года раздал и перестал трудиться. Тем более у меня пенсионный возраст наступил. Поэтому просто решил остановиться и смотреть на всe со стороны. Дети у меня выросли. Крупных покупок делать не нужно.

    – И пенсия хорошая тоже?

    – Пенсия составляет 20 385 рублей. Стандартная.

    А почему она у меня должна быть хорошая? Дело в том, что заработки, которые были, шли по контракту. А с контрактных с заработной платы пенсия не начисляется. Там совсем другие расчеты.

    В общем, стандартная пенсия. Я знал, что такая будет.

    • Наумов возглавлял «Локо» в 2007-2010 годах.
    • В 2010 году его сменила Ольга Смородская.
    • Сейчас «Локо» идет в РПЛ 4-м.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.01.2025 12:32
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    Комментарии (1)
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    andr45
    1736070379
    20 385 рублей?))) ВРЕТ, КАК БАРЫГА ПЕРЕД РЕКИТЕРОМ)))
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