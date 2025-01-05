Мор пожаловался на зарплату в «Спартаке» в 1998-м: «Даже в кафе сходить не мог»

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор вспомнил, сколько зарабатывал в 1998 году.

– В одном из интервью вы говорили, что зарплата [в «Спартаке»] была в сто долларов. Как так вышло?

– Ну вот так, вроде того сказали: «Ты вот тут подпиши, а дальше по условиям поговорим». Подписал. Зарплата была прописана в рублях, эквивалентом в 300 долларов. А потом шандарахнул дефолт, и 300 превратились в 100.

– И каково жить тогда на 100 долларов?

– Тяжело, очень. Слава богу, что были какие-то премиальные. Но 1998-й для меня был худший год в финансовом плане. Хорошо, что я на базе ел, но мне же и домой нужно было что-то приносить кушать, дочка родилась. С премиальными набегало побольше.

– Берем эти деньги. Что вы могли себе позволить в то время?

– Ничего. Даже в какое-то кафе сходить не мог. Деньги на то, чтобы выжить. Знал все цены в магазинах и палатках.

– Отсматривали акции, как сейчас на смартфонах?

– Типа того, только у меня вместо приложений все было в голове (улыбается). Знал расценки на все. Тяжело.

– Когда изменилась ситуация с зарплатой и как?

– Подошел к Юрию Заварзину, бывшему гендиректор «Спартака», и сказал: «Хватит издеваться». Плюс агент Гриша Есауленко дал мне еще денег, поддержал немного. Заварзин положил зарплату в три тысячи долларов.

– Без вопросов?

– Я думал, что мне должны сами все сделать. Моя проблема-то всегда была в том, что я «Спартак» очень любил, идеальное все было для меня в клубе.

Но пришлось подходить. И да, тогда три тысячи долларов – это была минимальная зарплата в «Спартаке», меньше не было.