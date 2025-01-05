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    • Мор пожаловался на зарплату в «Спартаке» в 1998-м: «Даже в кафе сходить не мог»

    Мор пожаловался на зарплату в «Спартаке» в 1998-м: «Даже в кафе сходить не мог»

    Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор вспомнил, сколько зарабатывал в 1998 году.

    – В одном из интервью вы говорили, что зарплата [в «Спартаке»] была в сто долларов. Как так вышло?

    – Ну вот так, вроде того сказали: «Ты вот тут подпиши, а дальше по условиям поговорим». Подписал. Зарплата была прописана в рублях, эквивалентом в 300 долларов. А потом шандарахнул дефолт, и 300 превратились в 100.

    – И каково жить тогда на 100 долларов?

    – Тяжело, очень. Слава богу, что были какие-то премиальные. Но 1998-й для меня был худший год в финансовом плане. Хорошо, что я на базе ел, но мне же и домой нужно было что-то приносить кушать, дочка родилась. С премиальными набегало побольше.

    – Берем эти деньги. Что вы могли себе позволить в то время?

    – Ничего. Даже в какое-то кафе сходить не мог. Деньги на то, чтобы выжить. Знал все цены в магазинах и палатках.

    – Отсматривали акции, как сейчас на смартфонах?

    – Типа того, только у меня вместо приложений все было в голове (улыбается). Знал расценки на все. Тяжело.

    – Когда изменилась ситуация с зарплатой и как?

    – Подошел к Юрию Заварзину, бывшему гендиректор «Спартака», и сказал: «Хватит издеваться». Плюс агент Гриша Есауленко дал мне еще денег, поддержал немного. Заварзин положил зарплату в три тысячи долларов.

    – Без вопросов?

    – Я думал, что мне должны сами все сделать. Моя проблема-то всегда была в том, что я «Спартак» очень любил, идеальное все было для меня в клубе.

    Но пришлось подходить. И да, тогда три тысячи долларов – это была минимальная зарплата в «Спартаке», меньше не было.

    • В 1998-2000 годах Мор провел за «Спартак» 31 матч в чемпионате, забил гол.
    • С командой Эдуард дважды брал чемпионство.
    • Сейчас Мор работает экспертом на «Матч ТВ».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.01.2025 11:52
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    Комментарии (6)
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    WE ARE FOR PETER
    1736069777
    Уже тогда деньги Лукойл уходили на допинг и на сговор с судьями
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    Spartak_forv@
    1736074754
    300 долларов ему платили,когда Мор играл во второй лиге за Спартак 2,но для него видимо большой разницы нет между основой и второй командой
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    VVM1964
    1736075877
    Значит столько стоил ! ...
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    alefreddy
    1736089143
    а кому легко было в то время кроме Чубайса
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