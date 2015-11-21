РФПЛ. Дубль Девича принес «Рубину» победу над «Амкаром»

Футболисты казанского «Рубина» нанесли поражение пермскому «Амкару» в рамках 16-го тура Премьер-Лиги. Встреча, состоявшаяся в субботу в Перми, завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Валерия Чалого.

Чемпионат России. РФПЛ. 16-й тур

Амкар (Пермь) – Рубин (Казань) – 1:2 (0:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Девич, 37; 1:1 – Шаваев, 55; 1:2 – Девич, 62.

Амкар: Селихов, Бутко, Черенчиков, Занев, Джикия, Гол, Огуде (Йовичи, 68), Пеев, Шаваев, Баланович, Салугин (Прудников, 84).

Рубин: Рыжиков, Кузьмин (Устинов, 58), Кверквелия, Камболов, Котуньо (Эдуардо, 46), Благо (Билялетдинов, 70), Кисляк, Оздоев, Набиуллин, Канунников, Девич.

Предупреждения: Огуде, 14; Занев, 31; Салихов, 45+2; Кузьмин, 55; Георгиев, 61; Черенчиков, 63.

Судья: Сергей Карасев (Москва).

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