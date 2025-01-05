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    Тихий допустил, что клубы РПЛ работают с судьями

    Бывший защитник «Химок», «Пари НН» Дмитрий Тихий не исключил, что клубы работают с арбитрами.

    – Вы удивились выпаду губернатора Федорищева в адрес «Крыльев Советов»?

    – Что значит удивился? Ну, прочитал и сказал «Вау, ничего себе», как и любой другой. Если он что-то сказал, наверное, что-то знает.

    – Работают ли российские клубы с судьями?

    – Я не могу на 100 процентов ответить. Я таким не занимаюсь. Слухи всякие-разные у нас ходят в стране, не только в футболе. Не могу сказать «да» или «нет», не знаю, как ответить на этот вопрос, я без понятия, это не моя история. И опять же, это не только про российский футбол, в Италии «Ювентус» отстраняли.

    В принципе, во всем мире есть какая-то такая практика, видимо. Я читал и про чемпионаты мира в 90-х – разные прецеденты случались. Наверное, что-то такое, возможно, есть, но я не знаю. Это не моя сфера, мне это неинтересно, я делаю свое дело.

    • Тихий осенью покинул «Пари НН».
    • 32-летний Дмитрий – воспитанник владивостокского футбола.
    • Сезон РПЛ возобновится 28 февраля.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    05.01.2025 13:17
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    Комментарии (3)
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    TIMOTHY
    1736073583
    Му му )
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    Тинез Розоп
    1736077434
    Кто то работает с судьями это факт. Но есть судья который работает с командой. Карась у нас один…
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    А-мне-по х-Я-Был-Пьян
    1736078925
    Не зря Спартак достиг таких высот. Так давно бы прозябал в пердиве.
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