Тихий допустил, что клубы РПЛ работают с судьями

Бывший защитник «Химок», «Пари НН» Дмитрий Тихий не исключил, что клубы работают с арбитрами.

– Вы удивились выпаду губернатора Федорищева в адрес «Крыльев Советов»?

– Что значит удивился? Ну, прочитал и сказал «Вау, ничего себе», как и любой другой. Если он что-то сказал, наверное, что-то знает.

– Работают ли российские клубы с судьями?

– Я не могу на 100 процентов ответить. Я таким не занимаюсь. Слухи всякие-разные у нас ходят в стране, не только в футболе. Не могу сказать «да» или «нет», не знаю, как ответить на этот вопрос, я без понятия, это не моя история. И опять же, это не только про российский футбол, в Италии «Ювентус» отстраняли.

В принципе, во всем мире есть какая-то такая практика, видимо. Я читал и про чемпионаты мира в 90-х – разные прецеденты случались. Наверное, что-то такое, возможно, есть, но я не знаю. Это не моя сфера, мне это неинтересно, я делаю свое дело.