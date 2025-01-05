Реакция Медведева на возможный уход Вендела из «Зенита»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал интерес бразильских клубов к Венделу.

– Правда ли, что Вендел уходит из «Зенита»?

– В связи с распространяющимися на Чeртовых Куличках спекуляциях и слухах про уход нашего игрока Вендела на Кудыкины горы сообщаю: Вендел – ключевой игрок «Зенита» и никакие переговоры по поводу его трансфера не велись, не ведутся и вестись не предполагаются.