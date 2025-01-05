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    Реакция Медведева на возможный уход Вендела из «Зенита»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал интерес бразильских клубов к Венделу.

    – Правда ли, что Вендел уходит из «Зенита»?

    – В связи с распространяющимися на Чeртовых Куличках спекуляциях и слухах про уход нашего игрока Вендела на Кудыкины горы сообщаю: Вендел – ключевой игрок «Зенита» и никакие переговоры по поводу его трансфера не велись, не ведутся и вестись не предполагаются.

    • Вендел стоит 20 миллионов евро – дороже всех в РПЛ.
    • Бразилец в команде с 2020 года.
    • Сезон РПЛ возобновится 28 февраля.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.01.2025 12:20
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    Комментарии (30)
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    Тинез Розоп
    1736069022
    К Авроре цепью привязали. Как он с цепями то играть будет?…
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    Каратель помойников
    1736071241
    Сопоставив правдивость заявлений ведмедя,по ходу веделя сплавить хотят
    Ответить
    ...уефан
    1736073162
    ...многословен на этот раз Ведмедь и даже от части красноречив, наверное с бодуна...
    Ответить
    Spartak_forv@
    1736074539
    Жеста не хватает фирменного...
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    Цугундeр
    1736074948
    )) "на Чeртовых Куличках". Медведев путает. Там перегон Тарасовка -Тушино. Вдоль дороги мёртвые с розовыми косами стоят.. И тишина...
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    ПалкоВводецъ007
    1736076350
    Вендела рано продавать. Он по весне с Глушенковым будет голы клепать. А вот Клаву давно пора продавать. Гыгыгы
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    ZENIT-59
    1736085682
    Медведеву как и многим болельщикам не хотелось бы продажи Вендела, но у Газпрома большие проблемы и разговоры о продаже лучшего полузащитника команды возникли не на пустом месте
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    wlad wm--google
    1736163306
    Вендела надо продавать после юбилейного титула, ибо мотивации на следующий у него не будет совсем
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