Мостовой: «Романцев не просто так говорит, что я готов тренировать»

Бывший спартаковец Александр Мостовой считает, что он готов тренировать.

Мостовой близок к получению тренерской лицензии в РФС.

Осенью Александр стажировался в «Динамо».

Мостовой-игрок дважды становился чемпионом со «Спартаком».

«Романцев не будет просто так говорить, что я готов работать тренером! Олег Иванович хорошо меня знает, а я хорошо знаю его.

Я всегда говорю о том, что футбольные люди всегда будут поддерживать друг друга. Тем более, что у нас особенные отношения. Он заметил меня 16-летним и пригласил в команду. Конечно, мне приятно», – сказал Мостовой.