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    • Мостовой: «Романцев не просто так говорит, что я готов тренировать»

    Мостовой: «Романцев не просто так говорит, что я готов тренировать»

    Бывший спартаковец Александр Мостовой считает, что он готов тренировать.

    • Мостовой близок к получению тренерской лицензии в РФС.
    • Осенью Александр стажировался в «Динамо».
    • Мостовой-игрок дважды становился чемпионом со «Спартаком».

    «Романцев не будет просто так говорить, что я готов работать тренером! Олег Иванович хорошо меня знает, а я хорошо знаю его.

    Я всегда говорю о том, что футбольные люди всегда будут поддерживать друг друга. Тем более, что у нас особенные отношения. Он заметил меня 16-летним и пригласил в команду. Конечно, мне приятно», – сказал Мостовой.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    05.01.2025 13:03
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    Комментарии (11)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1736072352
    А на юбилей к нему не ездил, не поздравлял)
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    Александр-Каратеев-yandex
    1736073073
    Так тренируй же, Саня, тренируй. Многие без лицензии возглавляют команды и не балаболят без дела, работают.
    Ответить
    Цугундeр
    1736074129
    ) Он просто сказал; "Саня готов".) А это- несколько другое..)
    Ответить
    Spartak_forv@
    1736074384
    Ты бы,Саня,поучился чему-нибудь у Олега Иваныча! Он после окончания карьеры не сидел 20 лет на печи,а сразу пошел тренировать во вторую лигу,потом уже принял Спартак.К твоему сегодняшнему возрасту он уже закончил тренировать. Биологию не обманешь-работа сложная,очень нервная,это не просто бабло грести,как ты в интервью высказываешься,свой пик к этому возрасту организм уже прошел.Есть люди,кто и в 70 лет тренируют,но это скорее в виде исключения или в более щадящем режиме
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    Project Бабангида
    1736076051
    говорят памятник русского Царя в Виго всё больше профиль Карпина приобретает . Александр великий забеспокоился
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    sold93
    1736077833
    видимо настолько он Романцева задолбал. согласился лишь бы отстал
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    Cleaner
    1736078226
    Мостовой, раз готов, то тренируй! Чего языком то треплешь? Не зовут никуда? И правильно делают. Кому нужен болтливый тренеришка с протекшей крышей!!!...)))
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    А-мне-по х-Я-Был-Пьян
    1736078278
    Романцев может быть не трезв.
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    Александр.Т.
    1736082322
    Научили что ли всё-таки на учёбе?
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