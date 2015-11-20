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Сафонов: «В «Ростове» видна работа тренера!»

20 ноября 2015, 09:39
7

Известный футбольный агент Алексей Сафонов оценил работу Курбана Бердыева в «Ростове».

«Думаю, «Ростов» сможет сохранить свои позиции вверху таблицы перед зимней паузой. Бердыев своей работой доказывает, что он серьезный тренер, лишний раз подтверждает, что в футбол играют не деньги, а люди. Конечно, есть определенные трудности, но всякий раз команда выходит и честно отрабатывает свой хлеб.

Многое будет зависеть от того, что будет зимой, - останется ли Бердыев в «Ростове», сохранится ли костяк. В любом случае, пока Бердыев находится в команде, ростовчане могут претендовать на высокие места.

У команды есть рисунок игры - «Ростов» здорово действует в обороне, мало пропускает. К тому же у Бердыева игроки прогрессируют - Маргасов, Новосельцев, Бухаров стал по-другому играть, тот же Азмун. Что еще важно, у «Ростова» есть игровая дисциплина - словом, видна работа тренера!» - считает Сафонов.

В текущем сезоне «Ростов» делит 2-3 места с «Локомотивом» после 15 игр Премьер-лиги, имея в своем активе 30 очков.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Россия Ростов Бердыев Курбан
Комментарии (7)
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15426378s
1448003850
Бердыев в первом круге чемпионата по футболу сработал на отлично, Ростов так держать.
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Serjoga
1448017436
Самое главное, что Ростов в первом круге с лидерами сыграл "в гостях"! Так что во втором круге (весной) должно быть легче и упустить свой, очень редкий, шанс получить медали первенства (любые) упустить не должен! Удачи Ростову и Бердыеву!
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Doctor Klyde
1448018449
Жаль, что футбольные власти не позволят случиться сказке со счастливым концом, чтоб Ростов вышел в лидеры, а ведь это очень даже досягаемо. ЦСКА ожидает спад, поэтому Ростову вполне по силам.
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андрей андреев
1448021989
Да Сафонов уже в 10 раз говорит что Бердыев уйдёт,но судя по его прогнозам на матчи-этого не случится))))
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vgarakh
1448025780
Должны взять в этом сезоне медали!!!
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