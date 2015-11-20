Сафонов: «В «Ростове» видна работа тренера!»

Известный футбольный агент Алексей Сафонов оценил работу Курбана Бердыева в «Ростове».

«Думаю, «Ростов» сможет сохранить свои позиции вверху таблицы перед зимней паузой. Бердыев своей работой доказывает, что он серьезный тренер, лишний раз подтверждает, что в футбол играют не деньги, а люди. Конечно, есть определенные трудности, но всякий раз команда выходит и честно отрабатывает свой хлеб.

Многое будет зависеть от того, что будет зимой, - останется ли Бердыев в «Ростове», сохранится ли костяк. В любом случае, пока Бердыев находится в команде, ростовчане могут претендовать на высокие места.

У команды есть рисунок игры - «Ростов» здорово действует в обороне, мало пропускает. К тому же у Бердыева игроки прогрессируют - Маргасов, Новосельцев, Бухаров стал по-другому играть, тот же Азмун. Что еще важно, у «Ростова» есть игровая дисциплина - словом, видна работа тренера!» - считает Сафонов.

В текущем сезоне «Ростов» делит 2-3 места с «Локомотивом» после 15 игр Премьер-лиги, имея в своем активе 30 очков.