Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Слуцкий определился с составом сборной России на матчи с Молдовой и Черногорией

Слуцкий определился с составом сборной России на матчи с Молдовой и Черногорией

25 сентября 2015, 11:36
15

Главный тренер национальной сборной России Леонид Слуцкий определился с составом для подготовки к отборочным матчам Евро-2016 с Молдовой и Черногорией. В данный список вошли 24 футболиста. Подготовку к матчам сборная начнет 5 октября.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Юрий ЛодыгинЗенит«), Артем РебровСпартак«).

Защитники: Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич (все – ЦСКА), Юрий ЖирковДинамо«), Дмитрий Комбаров («Спартак»), Олег КузьминРубин«), Игорь Смольников («Зенит»).

Полузащитники: Денис Глушаков, Роман Широков (оба – «Спартак»), Игорь Денисов, Алексей Ионов (оба – «Динамо»), Алан Дзагоев (ЦСКА), Павел МамаевКраснодар«), Александр Самедов, Дмитрий Тарасов (оба – «Локомотив«), Виктор Файзулин, Олег Шатов (оба – «Зенит»), Денис ЧерышевРеал« Мадрид Испания).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Александр Кокорин («Динамо»), Федор Смолов («Краснодар»).

Матч с Молдовой пройдет в Кишиневе, 9 октября в 21:45 по московскому времени, а с Черногорией – в Москве, 12 октября в 19:00 по московскому времени.

Источник: РФС
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 Россия Россия Молдавия Черногория Самедов Александр Денисов Игорь Акинфеев Игорь Березуцкий Алексей Березуцкий Василий Игнашевич Сергей Жирков Юрий Тарасов Дмитрий Дзюба Артем Кузьмин Олег Мамаев Павел Ребров Артем Комбаров Дмитрий Глушаков Денис Смолов Федор Ионов Алексей Файзулин Виктор Широков Роман Смольников Игорь Дзагоев Алан Кокорин Александр Шатов Олег Черышев Денис Лодыгин Юрий Слуцкий Леонид
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Царюга-Зверюга
1443170920
модовой?) Исправьте)
Ответить
kidd-75
1443170944
Вааааааааще работать тренером сб РФ круто. Написал тот же состав от предыдущего и качайся на лавке. Жди только, когда Игорек, Вася и Игнат помрут в своей штрафной...
Ответить
Toshiro
1443171955
А где Касаев? Где опять Касаев? Лучший левый краек чемпионата
Ответить
MaxReds
1443173609
Что здесь делает Черышев???Пухлый сам себе противоречит говорил что не будет вызывать тех, кто не играет...Да и к тому же он тут самый слабый даже по сравнению с Фазой.Стартовый думаю будет такой же как и со Шведами
Ответить
астраханец
1443174838
Файзулин?))) ЛВС так шутит что ли?))
Ответить
Sanzhakov
1443179869
По мне так Калешин сильнее Кузмина
Ответить
Главные новости
Названы три клуба РПЛ, которые могут забрать Мостового у «Зенита»
11:33
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
11:25
ФотоКлубы РПЛ преподнесли подарки Геничу
10:41
ВидеоСмолов «залетел к себе на район» в Саратове и поделился впечатлениями
10:23
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
10:17
1
В трансфере зенитовца Энрике во «Фламенго» поставлена точка
10:03
1
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
09:47
8
«Матч ТВ» покажет 3 игры 3-го тура РПЛ
09:18
5
Новый клуб Заболотного, «Спартаку» отключили горячую воду, Сафонов может покинуть «ПСЖ» и другие новости
01:03
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
00:41
1
Все новости
Все новости
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
ФотоПедри сменил имидж по случаю победы сборной Испании на Евро-2024
2024.07.30 10:06
3
Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024
2024.07.25 11:00
5
УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024
2024.07.25 08:55
ВидеоРПЛ высмеяла зрелищность Евро-2024
2024.07.21 11:34
13
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Игроки сборной Англии были удивлены поведением Беллингема на Евро-2024
2024.07.19 16:44
3
ФотоКукурелья покрасил волосы
2024.07.19 12:14
13
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году
2024.07.18 11:45
3
Губерниев высказался о неудаче Кейна и победе Испании на Евро
2024.07.18 11:34
Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»
2024.07.18 10:37
6
Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским
2024.07.18 08:05
7
ВидеоДва игрока сборной Испании получили помидоры в честь победы на Евро-2024
2024.07.17 22:51
Ребров назвал вратаря, который стал для него открытием на Евро-2024
2024.07.17 21:34
Губерниев прокомментировал перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 20:35
13
Аленичев назвал лучшего футболиста Евро-2024 – это не Родри
2024.07.17 19:40
2
Нагучев высказался о перепалке Шнякина и Долецкой
2024.07.17 16:53
7
Спецпроект🏆 Евро-2024 оставил много воспоминаний, а сможете назвать прошлые турниры по главным событиям?
2024.07.17 13:51
Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 13:23
9
Шнякин подробно высказался о претензиях Долецкой
2024.07.17 11:54
14
Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»
2024.07.17 00:43
28
Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ»
2024.07.16 22:05
26
Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024
2024.07.16 20:40
2
Черчесов прокомментировал победу Испании на Евро-2024
2024.07.16 19:25
Определен лучший гол Евро-2024
2024.07.16 18:42
Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»
2024.07.16 16:10
17
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
2024.07.16 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+