Слуцкий определился с составом сборной России на матчи с Молдовой и Черногорией

Главный тренер национальной сборной России Леонид Слуцкий определился с составом для подготовки к отборочным матчам Евро-2016 с Молдовой и Черногорией. В данный список вошли 24 футболиста. Подготовку к матчам сборная начнет 5 октября.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Юрий Лодыгин («Зенит«), Артем Ребров («Спартак«).

Защитники: Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич (все – ЦСКА), Юрий Жирков («Динамо«), Дмитрий Комбаров («Спартак»), Олег Кузьмин («Рубин«), Игорь Смольников («Зенит»).

Полузащитники: Денис Глушаков, Роман Широков (оба – «Спартак»), Игорь Денисов, Алексей Ионов (оба – «Динамо»), Алан Дзагоев (ЦСКА), Павел Мамаев («Краснодар«), Александр Самедов, Дмитрий Тарасов (оба – «Локомотив«), Виктор Файзулин, Олег Шатов (оба – «Зенит»), Денис Черышев («Реал« Мадрид Испания).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Александр Кокорин («Динамо»), Федор Смолов («Краснодар»).

Матч с Молдовой пройдет в Кишиневе, 9 октября в 21:45 по московскому времени, а с Черногорией – в Москве, 12 октября в 19:00 по московскому времени.