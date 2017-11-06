Во Франции безумные фанаты. Они посылают Эвра и срывают матч из-за празднования гола

Во Франции на этих выходных героями сразу двух матчей стали фанаты. Обе игры закончились с громким счетом 5:0, но разговоров вокруг событий вне поля все равно гораздо больше.

В Марселе после абсолютно дикой истории с Патрисом Эвра фанаты продемонстрировали три растяжки: «Ты подумал, что ты больше чем клуб. В наших цветах мы тебя видеть не хотим. Пошел ты на ***, Эвра». А потом еще четыре: «Любовь к футболке. Уважение к фанатам. Профессионализм. Мы что, так много просим?». Еще один баннер: «Игра окончена» – с намеком на фразу, которую Эвра нередко выдает в соцсетях («Люблю эту игру»).

Как известно, из-за инцидента с фанатом УЕФА завел дисциплинарное дело, а футболиста отстранили от игр и тренировок с клубом. Слухи о возможном расторжении контракта звучат все чаще, однако сам Эвра после матча с «Каном» заявил в инстаграме, что «получает серьезную поддержку от настоящих фанатов «Марселя». В комментариях высказывались предположения, что сам Эвра оставляет только реплики с поддержкой.

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С фанатами «Марселя» ссориться нехорошо. На «Велодроме» об этом знают давно, лишний раз это подтвердилось прошлой весной, когда команда позорно уступила 2:5 «Ренну»: президенту клуба вывесили баннеры с оскорбительными жестами, а затем болельщики предприняли попытку прорваться на поле. Страсти удалось погасить с невероятным трудом.

Вчера же «Марсель» забил «Кану» пять безответных мячей дома. Столько же на выезде в ворота «Сент-Этьена» отгрузил и «Лион». Однако ронское дерби закончилось на 40 минут позже, а все из-за капитана «Лиона» Набиля Фекира, который забил хозяевам пятый мяч за шесть минут до конца и побежал со своей развернутой футболкой к сектору фанатов «Сент-Этьена».

Те терпеть не стали и выпрыгнули прямо на поле – команды пришлось уводить, игру останавливать, а фанов отлавливать. Спустя 40 минут матч был возобновлен, но уже практически при пустых трибунах. Прежде подобное празднование голов Месси, Роналду, Икарди и других известных футболистов до фанатской ярости не доводило.

Тема фанатов во Франции в этом сезоне – одна из главных, причем это касается не только беспорядков, но и даже празднований забитого мяча. В конце сентября в игре «Амьен» – «Лилль» фанаты гостей так обрадовались голу своей команды, что навалились на барьер, который ограждает болельщиков от поля, и сломали его. В давке пострадало 26 человек, четверо из них получили серьезные ранения.