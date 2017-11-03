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    • Самое дикое удаление года. Эвра ударил своего фаната (еще до матча!)

    Самое дикое удаление года. Эвра ударил своего фаната (еще до матча!)


    2.8
    Голосов: 6
    03.11.2017 11:00
    Подобное вытворял легендарный Эрик Кантона.

    Патрис Эвра давно потерял внимание футбольного мира. Даже его бывшие партнеры не могут вспомнить, кто он такой. Например, защитник «ПСЖ» Дани Алвес перед игрой с «Марселем» забыл всех футболистов соперника, включая Эвра. Зато им недовольны фанаты французского клуба. Летом «Марсель» укрепился так, что должен бороться за чемпионство. Но команда взбодрилась только в последних играх. Патриса Эвра здесь часто критикуют и оскорбляют.

    На предматчевой разминке перед игрой Лиги Европы против «Витории Гимарайнш» Эвра повздорил с фанатами «Марселя». Те говорили ему разные нехорошие вещи, а француз не выдержал напряжения. Удар ногой по лицу одного из фанатов повлек за собой красную карточку. Эвра – первый игрок в истории Лиги Европы, удалившийся до старта матча. В заявке на игру француз значился в запасе, поэтому «Марсель» все равно начал встречу в полном составе.

    Кстати, исполнять подобные удары Патрис Эвра даже специально учился. Недавно он выложил в инстаграм видео тренировки, где занимается при поддержке бывшего футболиста Николя Анелька. Видимо, теперь Эвра решил опробовать прием в жизненных условиях. Раньше в таком стиле бил фанатов Эрик Кантона.

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    Публикация от Patrice Evra (@patrice.evra)

    «Марсель» проиграл «Витории» с минимальным счетом, чем еще больше разозлил болельщиков. Патрису Эвра же может грозить длительная дисквалификация, но в команде его ценят. «Эвра будет с нами до конца сезона. Он – наш лидер по духу», – говорил тренер «Марселя» Руди Гарсия за несколько дней до этого матча. Теперь над подобными словами Гарсии хорошо нужно подумать.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: La Sueur
    Рейтинг: 2.8 Голосов: 6
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    Комментарии (8)
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    SantiagoGridunias
    1509699577
    это уже не тот эвра
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    84aivengo
    1509701165
    у него мозг поплыл..... профессионал должен себя держать,ограничивать...
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    OfaZavr
    1509703303
    он конечно не прав и должен был сдержаться, но почему фанаты должны оскорблять постоянно и взрослые мужики это терпеть. Марселю не только с Эврой нужно разобрать но и с болельщиками.
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    Dart Veider
    1509710696
    Ученик Кантоны
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    mihail1980
    1509720784
    это уже не футболист.ему пора в мма
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    Superviser77
    1509723332
    Да здесь всё просто. Фанат попросил автограф, а когда Эвра спросил как его зовут тот ответил " Суарес...."
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    nailvakh
    1509875760
    Само слово фанат очень негативное, фанатизм вреден во всем. Уверен этот дибил ляпнул что-нибудь такое, за что стоило всечь. Эвра во всех командах вел себя хорошо, дерьма и подлостей за ним замечено не было
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