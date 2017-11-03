Самое дикое удаление года. Эвра ударил своего фаната (еще до матча!)

Патрис Эвра давно потерял внимание футбольного мира. Даже его бывшие партнеры не могут вспомнить, кто он такой. Например, защитник «ПСЖ» Дани Алвес перед игрой с «Марселем» забыл всех футболистов соперника, включая Эвра. Зато им недовольны фанаты французского клуба. Летом «Марсель» укрепился так, что должен бороться за чемпионство. Но команда взбодрилась только в последних играх. Патриса Эвра здесь часто критикуют и оскорбляют.

На предматчевой разминке перед игрой Лиги Европы против «Витории Гимарайнш» Эвра повздорил с фанатами «Марселя». Те говорили ему разные нехорошие вещи, а француз не выдержал напряжения. Удар ногой по лицу одного из фанатов повлек за собой красную карточку. Эвра – первый игрок в истории Лиги Европы, удалившийся до старта матча. В заявке на игру француз значился в запасе, поэтому «Марсель» все равно начал встречу в полном составе.

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Кстати, исполнять подобные удары Патрис Эвра даже специально учился. Недавно он выложил в инстаграм видео тренировки, где занимается при поддержке бывшего футболиста Николя Анелька. Видимо, теперь Эвра решил опробовать прием в жизненных условиях. Раньше в таком стиле бил фанатов Эрик Кантона.

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«Марсель» проиграл «Витории» с минимальным счетом, чем еще больше разозлил болельщиков. Патрису Эвра же может грозить длительная дисквалификация, но в команде его ценят. «Эвра будет с нами до конца сезона. Он – наш лидер по духу», – говорил тренер «Марселя» Руди Гарсия за несколько дней до этого матча. Теперь над подобными словами Гарсии хорошо нужно подумать.