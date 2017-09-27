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  • «Манчестер Юнайтед» разгромил ЦСКА. Это настоящий позор

«Манчестер Юнайтед» разгромил ЦСКА. Это настоящий позор

Что это вообще было?

В Москву приехала команда второго сезона Жозе Моуринью. Если не знали раньше, то такие обычно побеждают почти всегда и всех. Без Погба и Маты в основном составе «Манчестер Юнайтед» предстал клубом, который выше классом ЦСКА примерно во столько же раз, сколько армейцы пропустили. Лукаку мял оборону, Де Хеа отбивал все удары, а Эррера создавал для партнеров моменты. Все происходило так, как играет «МЮ» в Англии. Только ЦСКА намного хуже всех английских команд. Российская Премьер-лига уступает топовым лигам Европы. Давайте уже это признаем.

«Манчестер Юнайтед» забил всего четыре. Мог забить больше и побить все рекорды Лиги чемпионов. Гончаренко обыгрывал «Баварию» с БАТЭ, но сегодня не смог поставить для ЦСКА обычную автобусную оборону. Почему-то армейцы слишком поверили в себя и захотели сыграть на встречных курсах. Еще Слуцкий приучил, что лучше обороняться всей командой и иметь хоть какие-то шансы, то Гончаренко не использовал опыт предшественника, проиграл и многое потерял. Крупное поражение всегда больнее бьет именно по тренерской репутации.

Трибуны гнали вперед, Гончаренко ходил по бровке, но у ЦСКА снова не хватило ресурсов. Поэтому против Лукаку всегда боролся Игнашевич, а подстраховать никто не мог даже физически. Витиньо улетал в контратаки один, а партнеры едва плелись сзади. Можно признать, что ЦСКА точно проиграл еще до матча. Но проиграть достойно, как уже проигрывали «Баварии», «Ман Сити» и все тому же «МЮ» – это не так, как получить унизительный разгром.

У ЦСКА больше всех старался Головин. Видно, что он хочет в Европу и по уровню самоотдачи готов что-то для этого делать. Провалил матч Фернандес. Ему оправданием может судить тот самый стык с Сосниным. Все остальные провалились просто, посыпались после первого мяча и встали. Даже сомнительный пенальти – не оправдание. Команда, ставящая задачей чемпионство в России, не должна проигрывать морально. «Беги хоть ты, Чалов! Вы надоели», – неожиданный крик с молчавших в середине первого тайма трибун, иллюстрирующий все положение ЦСКА. Даже Марсьяль сделал в этом матче 1+3, хотя в последнее время только деградировал. Хватит это терпеть!

И снова привет, «Манчестер»

Приезд «Манчестер Юнайтед» в Москву – дело привычное. Почти два года назад именитый клуб здесь уже бывал. Тот матч в Химках завершился ничьей 1:1, что по игре расценили за поражение. «Манчестер» еще только строился, а ЦСКА выглядел даже сильнее, чем сейчас. С того времени приоритеты поменялись. Теперь «МЮ» – один из фаворитов во всей Лиге чемпионов. У ЦСКА же куча нерешенных проблем – от стадиона до состава.

Главное и по-настоящему единственное, что ЦСКА получил от игры с «Бенфикой» – три очка и повышение внимания к клубу. Те, кто сомневались, все-таки решились купить билеты. 19 сентября ЦСКА объявил на официальном сайте, что на домашние игры с «Бенфикой», «Базелем» и «Манчестер Юнайтед» больше попасть нельзя. Разовых проходок на эти матчи не продавалось, поэтому фанаты потратили деньги комплексно. Ясное дело, что покупали ради встречи с «МЮ». Разочаровались? Скорее просто посмотрели на настоящий футбол. Поэтому в России и пустые трибуны, что у нас не умеют играть так.

За день до матча ЦСКА и «Манчестер Юнайтед» все в той же Москве «Спартак» удержал трудовую ничью с «Ливерпулем». Будто для примера на экране перед армейскими болельщиками возникла нарезка с моментами из этого матча. Свист и любимые кричалки про «Спартак» – неизменный атрибут любой игры с участием ЦСКА. Но такой «Манчестер Юнайтед» с Де Хеа, Погба и Лукаку все равно намного мощнее, чем гостевой «Ливерпуль». Вдохновиться «Спартаком» не получилось.

Кстати, уже за несколько часов до игры нельзя было купить шарфы, посвященные матчу Лиги чемпионов. Зато фанаты терлись у стильных футболок с названиями команд. «Манчестер Юнайтед» в России популярен на уровне многих наших клубов. С перекупщиками получилось туговато, а для некоторых болельщиков попытки проникнуть на матч закончились свиданием с полицией. Один парень тщетно умолял отпустить его по-братски, но дело дошло до протокола.

Чалов против Де Хеа

«Манчестер Юнайтед» отнесся к этому матчу серьезно. Моуринью вообще назвал этот ЦСКА сильнейшим из всех, что Гончаренко расценил за лесть. Но по составу на матч и отношению игроков можно понять, что «МЮ» соперника уважает. Де Хеа первым вышел на разминку и отрабатывал прыжки по углам. Интересно, что Акинфеев больше внимания перед игрой уделял выходам во время навесов. ЦСКА пропустил первый гол от Лукаку после фланговой подачи, а Де Хеа на 6-й минуте вытащил хлесткий удар Дзагоева. Тренировки имеют свою силу.

Зато Гончаренко удивил тактически. Против «Бенфики» работал вариант с мощным Оланаре в центре атаки. Оборона «МЮ» по физическим данным похожа на португальский клуб, но у ЦСКА впереди вышел забывший о голах Чалов. Федор последний раз значимо появлялся в старте в игре с «Янг Бойз» и отыграл 120 минут в Курске. Еще были выходы на замену, ни на что толком не влиявшие. На фоне Смоллинга, Байи и Линделофа форварды ЦСКА терялись. Чалов больше остальных тормозил атаки и запорол единственный момент. Играть с такими большими командами Федор пока не готов по мастерству.

У ЦСКА еще есть шансы в ЛЧ?

Впереди в Лиге чемпионов парные матчи. «Манчестер Юнайтед» дважды сыграет с «Бенфикой» и почти точно обеспечит себе место в плей-офф. ЦСКА ждут две встречи с «Базелем», где в предыдущем сезоне засветился Сейду Думбия. «Базель», кстати, разгромил «Бенфику» увереннее, чем армейцы. Играющие швейцарцы обязательно забьют, Акинфеев снова продлит антирекорд Лиги чемпионов. Но здесь у ЦСКА уже не будет вообще никаких оправданий. У «Базеля» нет своих Лукаку и футболистов уровнем выше, чем у армейцев. Надо побеждать.

Поражение от «Манчестер Юнайтед» в глобальном плане ничего плохого не означает. «Мы все равно сегодня проиграем. Хоть на звезд европейских посмотрим», – рассуждали перед матчем в некоторых кучках московских болельщиков. Прогноз оказался правильным. За общее поражение от «МЮ» не должно быть стыдно. Но проигрывать так безвольно – это большой позор.

Главные моменты самого стыдного матча ЦСКА

Текстовый онлайн матча ЦСКА – «Манчестер Юнайтед»

Лига чемпионов Лига чемпионов ЦСКА Манчестер Юнайтед Акинфеев Игорь Лукаку Ромелу Де Хеа Давид Фернандес Марио Чалов Федор Гончаренко Виктор
Комментарии (49)
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трениришко
1506544845
Особенный сделал опущенных
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fg77
1506545110
позор вчера был, 3 раза ударить по воротам при относительно мертвом ливере..
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bset
1506545270
Чет 4:1 проигрывали Реалу и ничего позорного не было. Другой уровень, отсутствие трансферов. Как можно было на что-то рассчитывать?
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zagrizlik
1506546992
Автор твой анализ отсебятина,при том дерьмовая, даже не дочитал...не пиши больше, а то станешь посмешищем в очередной раз.
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igormaddog
1506561469
Автор статьи в чем то прав,но негоже так уж сильно гнобить ЦСКА!!!МЮ в этом году силен,подбор игроков наверно лучший в Европе!А у ЦСКА что?В защите 2 пенсионера и пацан которого один в один Марсьяль как стоячего обыгрывал,полузащита в этом матче тоже сыграла не лучшим образом,Головин видно что старался,но этого мало,нападение Витиньо и молодой Чалов особой угрозы то и не представляло для обороны МЮ!!!Но давайте поверим в наши команды!!!ЦСКА выиграет у Базеля оба матча!!!
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rLt_Ortriwar
1506569468
автор глор спартака похоже.. трудовая ничья с ливером? первый тайм возили так же как и цска, разве что мяч не шел в ворота)) ЗЫ. удачи всем нашим клубам в ЛЧ и ЛЕ
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гость.....
1506569474
Это закономерно. Пока в воротах будет акинфеев, они будут и больше пропускать. Ни обороны, ни средней линии,ни атаки - ничего. Командного духа вообще нет, один душок. За что только они получают такие деньги. Головин ничего самостоятельно сделать не может, в Европе он нужен лишь второсортной команде и выкинут его сразу как перестанет что-то показывать. Я давно за наших перестал болеть - никакой самоотдачи, ноль мастерства. Что плять эти ... делают в команде не понятно, а зачем берут легионеров ещё более не понятно.
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leonleon
1506572922
Какой нафиг позор вы чего там бредите автор? Команды разного уровня и титулованности посмотри ПСЖ — Бавария вот где позор.
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piligrim1986
1506576063
задрали эти журналюги! ну причем тут позор? вчера во всех сми уничижали Спартак. Теперь ЦСКА проиграл - радуйтесь, стервятники. Для кого вы вообще это пишите??? Все и так понятно - МЮ ввалил 300 лямов на трансферы, наши - 0 копеек. А играть Игнашевичами и Березуцкими в ЛЧ 10 лет подряд не реально, да, хоть у них и опыт, но тоже могут допускать ошибки в стиле Кутепова А вопрос "Что это вообще было?" лучше адресуйте Леонтичу с его лимитом
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МЯСО87
1506578573
Афтор дебил. Я мясной и как мы отскочили ума не приложу. Коням не повезло как нам вот и все. Уровень нашего футбола донный, спасибо виталий
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