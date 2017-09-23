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    ЦСКА потерял Марио Фернандеса. Это ужасно?


    4.2
    Голосов: 5
    23.09.2017 18:15
    В матче с «Динамо» лучший игрок ЦСКА получил серьезную травму.

    Ситуация с Фернандесом на первый взгляд выглядит пугающей. Русский бразилец и полузащитник «Динамо» Соснин мощно столкнулись головами. Динамовец отделался рассечением. Марио сначала вернулся на поле, но потом почувствовал себя плохо. Обхватившего голову защитника унесли с поля на носилках. По первым данным у Фернандеса сотрясение мозга. Матч с «Манчестер Юнайтед» пройдет уже в предстоящую среду. Кажется, придется играть без него.

    Что Фернандес значит для ЦСКА? Уже несколько лет Марио закрывает правый фланг обороны и одновременно играет крайнего нападающего. Щенникова призывали брать пример со своего бразильского партнера. Смотря на него, Георгий даже научился забивать. ЦСКА всегда атакует с помощью забегов и подключений Марио. В матче против «Манчестер Юнайтед» именно в его скорости скрывался один из немногих шансов армейцев. За три предыдущих сезона Премьер-лиги Фернандес суммарно пропустил всего четыре встречи. Даже операцию по исправлению проблем с носом футболист делал летом, из-за чего вынужденно носил маску.

    Фернандес – ключевой игрок ЦСКА. «Мы имеем шансы на выход из группы», – рассуждал защитник перед началом основного этапа Лиги чемпионов. В матче с «Бенфикой» единственный гол ЦСКА пропустил именно с его фланга, но все равно победил. Фернандес казался едва ли не единственным игроком ЦСКА, кто мог бы тягаться с игроками «МЮ» по звездному статусу. Теперь высок риск, что на место Марио придется выпускать Набабкина. У него другие достоинства. Поэтому ЦСКА придется менять собственную игру.

    У Виктора Гончаренко добавилось проблем, хотя сам Марио еще надеется сыграть против «Манчестер Юнайтед».

    Текстовый онлайн матча «Динамо» – ЦСКА

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter РФПЛ
    Рейтинг: 4.2 Голосов: 5
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +63

      RBW_ 25 сентября 2017, 21:02

      Здоровья!!!

      1
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 25 сентября 2017, 19:28

      Здоровья Марио!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 25 сентября 2017, 12:00

      Только выздоровел и опять травма, жалко терять такого игрока. Здоровья и скорейшего возвращения на поле.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 24 сентября 2017, 20:10

      Жадность Гинера погубит команду!Все клубы лиги усилились и только ЦСКА не купил ни одного игрока.Видели питерское "Динамо"?Сколько там классных ребят и при том все с российским паспортом.И новый тренер "ни рыба-ни мясо,что не понимает с этим составом он не угадает ничего.Будет болтаться рядом с вылетом.С такой игрой надеяться не на что!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2269

      dyema 24 сентября 2017, 16:27

      Не только с МЮ коням будет его не хватать,но и в чемпионате... Итак народу маловато...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +133

      Roman Armeec 24 сентября 2017, 16:08

      ЦСКА без Марио-как конь без правой ноги, здоровья Марио.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2229

      river31 24 сентября 2017, 14:53

      Здоровья Марио! Ждем скорейшего возвращения в строй!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 24 сентября 2017, 12:06

      Конечно ужасно, МЮ -это не Динамо...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +628

      chempion_cska 24 сентября 2017, 11:31

      Дай Бог, чтобы выздоровел к матчу ЛЧ с МЮ!

      -1
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      Рейтинг: +1381

      marslond > chempion_cska 25 сентября 2017, 19:49

      По последней инфе должен выздороветь)))С ним шансов на успех у ЦСКА больше)))

      1
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      Рейтинг: +1750

      Alex Y 24 сентября 2017, 10:37

      Здоровья

      2
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