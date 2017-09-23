ЦСКА потерял Марио Фернандеса. Это ужасно?

Ситуация с Фернандесом на первый взгляд выглядит пугающей. Русский бразилец и полузащитник «Динамо» Соснин мощно столкнулись головами. Динамовец отделался рассечением. Марио сначала вернулся на поле, но потом почувствовал себя плохо. Обхватившего голову защитника унесли с поля на носилках. По первым данным у Фернандеса сотрясение мозга. Матч с «Манчестер Юнайтед» пройдет уже в предстоящую среду. Кажется, придется играть без него.

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Что Фернандес значит для ЦСКА? Уже несколько лет Марио закрывает правый фланг обороны и одновременно играет крайнего нападающего. Щенникова призывали брать пример со своего бразильского партнера. Смотря на него, Георгий даже научился забивать. ЦСКА всегда атакует с помощью забегов и подключений Марио. В матче против «Манчестер Юнайтед» именно в его скорости скрывался один из немногих шансов армейцев. За три предыдущих сезона Премьер-лиги Фернандес суммарно пропустил всего четыре встречи. Даже операцию по исправлению проблем с носом футболист делал летом, из-за чего вынужденно носил маску.

Фернандес – ключевой игрок ЦСКА. «Мы имеем шансы на выход из группы», – рассуждал защитник перед началом основного этапа Лиги чемпионов. В матче с «Бенфикой» единственный гол ЦСКА пропустил именно с его фланга, но все равно победил. Фернандес казался едва ли не единственным игроком ЦСКА, кто мог бы тягаться с игроками «МЮ» по звездному статусу. Теперь высок риск, что на место Марио придется выпускать Набабкина. У него другие достоинства. Поэтому ЦСКА придется менять собственную игру.

У Виктора Гончаренко добавилось проблем, хотя сам Марио еще надеется сыграть против «Манчестер Юнайтед».

Текстовый онлайн матча «Динамо» – ЦСКА

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