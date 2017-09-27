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    Главные моменты самого стыдного матча ЦСКА

    27 сентября 2017
    Невероятный кошмар в домашнем матче красно-синих.

    Матч лидеров группы ожидался с громадным интересом, на деле же все решилось уже в первые полчаса, да еще и так жестоко для российского клуба. ЦСКА осторожно начал игру против «МЮ» и тут же пропустил гол от Лукаку. Далее последовал спорный пенальти, который реализовал Марсьяль, а до разгромного счет вместе довели Василий Березуцкий и Лукаку – первый махнул ногой мимо мяча, второй, благодаря этой ошибке, спокойно отправил его в ворота. 0:3 после первого тайма. Так проигрывает самый сильный ЦСКА, который противостоял Жозе Моуринью. Это по предматчевым словам португальца.

    Четвертый гол Мхитаряна довел счет уже до совершенно позорного. В конце матча Кучаеву удалось отыграть один мяч. Итог же все равно ужасен, 1:4.

    Фото: Наталия Кондратенко

    Рейтинг: 3.2 Голосов: 6
    Комментарии17
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 29 сентября 2017, 08:18

      Матч г.вно, но перфоманс действительно зачетный

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      Рейтинг: +72

      D'achkov 28 сентября 2017, 19:22

      снова цкг отсосал

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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 28 сентября 2017, 15:45

      Позорная игра

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      Рейтинг: +2283

      Бриг 28 сентября 2017, 11:55

      Фотографии надо было продать футболистам. Нам-то они зачем в таком количестве?

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      Рейтинг: +2283

      Бриг 28 сентября 2017, 11:54

      Тоже показалось, что сыграли так себе, мягко говоря. А вот некоторые "эксперты" пишут, что ЦСКА смотрелась прямо на равных с МЮ. И счет им не важен. А так - у многих худший матч в сезоне. Витиньо, например. Да и у многих других. Такое ощущение, что не знали в какой футбол играть. На фоне МЮ команда стояла неподвижно и не понимала, что происходит.

      0
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 28 сентября 2017, 11:05

      Да просто на место поставили коней и всё! да вы обыграли бенфику, но как оказалось, ей в этом розыгрыше вообще ничего не светит! а ЦСКА почувствовали, что им по силам так же на встречных курсах бегать с МЮ! но это ошибка скорее Гончаренко! нужно было сидеть в обороне и ждать возможности для контратаки! благо для этой цели есть подходящие футболисты! Витиньо, Фернандес, тот же Щенников, Головин! но получается именно диктовать свои условия игры и играть в позиционное нападение с командами топ уровня, они не готовы ещё!

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      Рейтинг: +60

      lim0n7 28 сентября 2017, 08:46

      Акинфееву можно поставить зачет за игру, если б не он было бы все намного хуже!

      0
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 28 сентября 2017, 07:01

      Может это бунт?
      Армейцам где то не доплатили?
      Щас все возможно...

      -1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 28 сентября 2017, 04:18

      Вот так вот, ждёшь-ждёшь чуда, а его как не было, так и нету...

      2
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      Рейтинг: +800

      forward33 27 сентября 2017, 23:59

      что-то блог лига скатилась на галерею и фотки, раньше с этим боролись, а сейчас скудновато стало как-то

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