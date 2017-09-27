Главные моменты самого стыдного матча ЦСКА

Невероятный кошмар в домашнем матче красно-синих.

Матч лидеров группы ожидался с громадным интересом, на деле же все решилось уже в первые полчаса, да еще и так жестоко для российского клуба. ЦСКА осторожно начал игру против «МЮ» и тут же пропустил гол от Лукаку. Далее последовал спорный пенальти, который реализовал Марсьяль, а до разгромного счет вместе довели Василий Березуцкий и Лукаку – первый махнул ногой мимо мяча, второй, благодаря этой ошибке, спокойно отправил его в ворота. 0:3 после первого тайма. Так проигрывает самый сильный ЦСКА, который противостоял Жозе Моуринью. Это по предматчевым словам португальца.

Четвертый гол Мхитаряна довел счет уже до совершенно позорного. В конце матча Кучаеву удалось отыграть один мяч. Итог же все равно ужасен, 1:4.

Фото: Наталия Кондратенко