«Вероятно, он не сможет ходить, есть и говорить». Главное о кошмарной травме игрока «Аякса»

Кто такой Абдельхак Нури

Это 20-летний футболист «Аякса» и молодежной сборной Голландии. В сентябре прошлого года он дебютировал в основной команде голландского суперклуба, поиграл и в еврокубках, а за Голландию (U-19) провел два юношеских чемпионатах Европы. Считался, как и большинство аяксовских мальчишек, очень перспективным футболистом.

Как он праздновал

В прошлом сезоне Нури забил гол со штрафного «Виллему» в матче Кубка Голландии и решил отпраздновать, показывая пальцами себе на спину. Как оказалось, не на фамилию, а на номер «34». Как позже рассказал футболист, он намекал на 34-й титул чемпиона для «Аякса», который будет следующим – сейчас у клуба 33 чемпионства.

Как его любят в клубе

«Этого парня любят все», – признавался новый главный тренер «Аякса» Марсел Кейзер. В клубе Нури заработал себе репутацию улыбчивого и жизнерадостного человека, который заряжал только позитивом всех окружающих. Легенда «Аякса» Шак Сварт рассказывал: «Он очень дружелюбно ко всем относится. А со мной или здоровается за руку или обнимает. Потрясающий парень и отличный футболист».

Конкурент по позиции на поле Хаким Зиеш – его близкий друг и сосед по гостиничному номеру. Зиеш даже называл Нури своим младшим братом и был счастлив, когда тот забил свой гол со штрафного «Виллему». Когда после того матча Нури приехал домой, семья и друзья встречали его на улице, скандируя его имя. «У них даже были слезы в глазах, – вспоминал игрок. – Это был волшебный момент».

Что с ним произошло

В прошлую субботу, 8 июля, «Аякс» проводил товарищеский матч с «Вердером». В середине второго тайма Нури почувствовал себя плохо и упал на газон, потеряв сознание. Примерно 15 минут ему оказывали помощь, затем на вертолете футболиста перевезли в больницу. Ночью пришла новость из реанимации – жизни голландца ничего не угрожает.

Диагноз неутешителен

Хорошую новость сменила ужасная: у Нури диагностированы серьезные и необратимые повреждения головного мозга. Произошло это из-за того, что в мозг вовремя не поступал кислород, когда остановилось сердце. С сердцем, кстати, как сообщил клуб, у голландца все в порядке, оно не повреждено. Причиной потери сознания стала сердечная аритмия. Но последствия оказались кошмарными.

«Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Вероятно, когда Нури проснется, он не сможет говорить, ходить, есть самостоятельно, даже, вероятно, не узнает никого. Но мы не теряем надежды», – рассказал старший брат Абдеррахим.

Реакция в «Аяксе»

«Это худшая возможная новость. Это просто ужасно, – поделился горем генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар. – Мы очень сочувствуем семье. Их переживания просто нереально себе представить».

В клубе, как говорят, до сих пор шоковое состояние у всех. Отменена встреча с фанатами, которая проводится ежегодно. В городе только и разговоров что о несчастном Нури, у людей слезы на глазах. На трагедию отреагировала и министр здравоохранения Голландии Эдит Схипперс: «Это невообразимой силы удар по Нури и его семье. Желаю всем обрести много сил, чтобы справиться с этим кошмаром».

Реакция в мире

Голландские клубы тоже в шоке. Как могут пытаются поддержать «Аякс».

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«Барселона» тоже обратилась со словами поддержки.

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Многие футболисты отреагировали на трагедию. Выделился Луис Суарес, который выложил фотографию, где он вместе с Хунтеларом запечатлен на фото с маленьким Нури.

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«Аякс» и его фанаты поддерживают парня.

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Что дальше

Все очень грустно. Безудержный оптимизм в такой критической ситуации просто неуместен. Абдельхак Нури будет жить, об этом говорят врачи. Но с таким повреждением мозга жизнь будет пыткой и для него, и для его семьи. Нет надежды даже на чудо. Остается лишь открытым вопрос, почему с нынешним уровнем развития медицины и постоянными серьезными проверками в клубе все равно возможны столь трагические случаи. Но Нури этот вопрос уже совсем не интересен.

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