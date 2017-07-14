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  • «Вероятно, он не сможет ходить, есть и говорить». Главное о кошмарной травме игрока «Аякса»

«Вероятно, он не сможет ходить, есть и говорить». Главное о кошмарной травме игрока «Аякса»

Кто такой Абдельхак Нури

Это 20-летний футболист «Аякса» и молодежной сборной Голландии. В сентябре прошлого года он дебютировал в основной команде голландского суперклуба, поиграл и в еврокубках, а за Голландию (U-19) провел два юношеских чемпионатах Европы. Считался, как и большинство аяксовских мальчишек, очень перспективным футболистом.

Как он праздновал

В прошлом сезоне Нури забил гол со штрафного «Виллему» в матче Кубка Голландии и решил отпраздновать, показывая пальцами себе на спину. Как оказалось, не на фамилию, а на номер «34». Как позже рассказал футболист, он намекал на 34-й титул чемпиона для «Аякса», который будет следующим – сейчас у клуба 33 чемпионства.

Как его любят в клубе

«Этого парня любят все», – признавался новый главный тренер «Аякса» Марсел Кейзер. В клубе Нури заработал себе репутацию улыбчивого и жизнерадостного человека, который заряжал только позитивом всех окружающих. Легенда «Аякса» Шак Сварт рассказывал: «Он очень дружелюбно ко всем относится. А со мной или здоровается за руку или обнимает. Потрясающий парень и отличный футболист».

Конкурент по позиции на поле Хаким Зиеш – его близкий друг и сосед по гостиничному номеру. Зиеш даже называл Нури своим младшим братом и был счастлив, когда тот забил свой гол со штрафного «Виллему». Когда после того матча Нури приехал домой, семья и друзья встречали его на улице, скандируя его имя. «У них даже были слезы в глазах, – вспоминал игрок. – Это был волшебный момент».

Что с ним произошло

В прошлую субботу, 8 июля, «Аякс» проводил товарищеский матч с «Вердером». В середине второго тайма Нури почувствовал себя плохо и упал на газон, потеряв сознание. Примерно 15 минут ему оказывали помощь, затем на вертолете футболиста перевезли в больницу. Ночью пришла новость из реанимации – жизни голландца ничего не угрожает.

Диагноз неутешителен

Хорошую новость сменила ужасная: у Нури диагностированы серьезные и необратимые повреждения головного мозга. Произошло это из-за того, что в мозг вовремя не поступал кислород, когда остановилось сердце. С сердцем, кстати, как сообщил клуб, у голландца все в порядке, оно не повреждено. Причиной потери сознания стала сердечная аритмия. Но последствия оказались кошмарными.

«Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Вероятно, когда Нури проснется, он не сможет говорить, ходить, есть самостоятельно, даже, вероятно, не узнает никого. Но мы не теряем надежды», – рассказал старший брат Абдеррахим.

Реакция в «Аяксе»

«Это худшая возможная новость. Это просто ужасно, – поделился горем генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар. – Мы очень сочувствуем семье. Их переживания просто нереально себе представить».

В клубе, как говорят, до сих пор шоковое состояние у всех. Отменена встреча с фанатами, которая проводится ежегодно. В городе только и разговоров что о несчастном Нури, у людей слезы на глазах. На трагедию отреагировала и министр здравоохранения Голландии Эдит Схипперс: «Это невообразимой силы удар по Нури и его семье. Желаю всем обрести много сил, чтобы справиться с этим кошмаром».

Реакция в мире

Голландские клубы тоже в шоке. Как могут пытаются поддержать «Аякс».

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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Барселона» тоже обратилась со словами поддержки.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Многие футболисты отреагировали на трагедию. Выделился Луис Суарес, который выложил фотографию, где он вместе с Хунтеларом запечатлен на фото с маленьким Нури.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Аякс» и его фанаты поддерживают парня.

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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Что дальше

Все очень грустно. Безудержный оптимизм в такой критической ситуации просто неуместен. Абдельхак Нури будет жить, об этом говорят врачи. Но с таким повреждением мозга жизнь будет пыткой и для него, и для его семьи. Нет надежды даже на чудо. Остается лишь открытым вопрос, почему с нынешним уровнем развития медицины и постоянными серьезными проверками в клубе все равно возможны столь трагические случаи. Но Нури этот вопрос уже совсем не интересен.

Пройди опрос и помоги Бомбардиру стать лучше

Голландия. Эредивизие Голландия Аякс Нури Абдельхак
Комментарии (10)
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Timofeika06
1500032198
эээххх
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Medved2468
1500032221
Нет слов... Безумно жаль парня... Надеюсь, что врачи ошибаются и с ним все будет в порядке...
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Денис Беневольский
1500032533
Надежда на чудо есть всегда! Дай Бог силы его родным и близким и ему самому, чтобы верить в него, и оно обязательно случится!
Ответить
Евгений Агеев
1500033213
Для меня тоже непонятно почему такие случаи бывают. Ведь каждого футболиста постоянно проверяют.
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firs04
1500036201
автор мля, зачем ты пишешь такую последнюю строчку, нельзя так говорить
Ответить
Danish Dynamite
1500038500
Что б ни говорили,а профессиональный спорт-серьезный риск для здоровья и жизни...
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Большой Медведь
1500038673
Жаль парня. Но чудеса случаются.
Ответить
84aivengo
1500050387
совсем молодой ведь.... очень жаль.....
Ответить
sir_Alex
1500129297
Вопрос к клубным врачам!
Ответить
ЖОРРО
1502898550
Трагедия....сил и терпения его родным!
Ответить
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