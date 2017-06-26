«По-мужски, Жиркову надо в морду дать!». Кто такой депутат Лебедев и почему он регулярно говорит о футболе

Кто такой Игорь Лебедев?

Это сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского, политик, депутат Госдумы с 1999 года. Также он кандидат социологических наук и доктор исторических наук (правда, появилась информация, что защищенная диссертация – плагиат). Год назад Жириновский назвал своего сына одним из кандидатов в президенты России от ЛДПР на выборах 2018 года. При этом у Лебедева есть сразу девять политических наград.

Как он попал в РФС?

У Лебедева было немало публикаций на футбольные темы в соцсетях, где он поднимал острые вопросы. В РФС он пытался попасть еще в 2010 году, но не смог участвовать в выборах «по независящим от него причинам». В свое предвыборной программе два года назад Лебедев затрагивал вопросы договорных матчей (ввести законопроект), лимита на легионеров (отменить), инфраструктуры, безопасности болельщиков, проблему малого количества квалифицированных тренеров и другие важнейшие моменты.

В конце своей программы он привел цитату Фурсенко о победе России на ЧМ-2018 и прокомментировал ее так: «Крест на российском футболе поставили те, кто на протяжении многих лет подменяли настоящую работу полумерами и популистскими лозунгами, кто закрывал глаза на негативные явления в чемпионате страны и потакал нарушениям буквы и духа футбольных законов, не заботясь о перспективах и развитии футбола в России».

Как его выбирали?

В сентябре 2015 года проходило голосование. В третий тур Лебедев вышел вместе с президентом Детской футбольной лиги Виктором Горловым и набрал вдвое больше голосов. Для избрания нужно было набрать 262, за Лебедева было отдано 267 голосов. Ровно через год состоялись выборы нового состава исполкома РФС, где Лебедев сохранил свое место.

Он за кого-нибудь болеет?

Да, Лебедев болеет за «Локомотив» и неоднократно высказывался негативно по политике, проводимой Ольгой Смородской.

Что он говорит?

Крепкие высказывания Лебедева регулярно приносят трафик спортивным медиа из-за громких заголовков. Они попадали даже в зарубежную прессу. Например, в Англии были в ужасе от предложения устраивать легальные фанатские бои.

О демарше Аленичева перед игрой с ЦСКА:

«Это не Аленичев, а Гинер решил плюнуть в лицо всей стране, проталкивая решение о переходе на «осень-весна»

О неудачах «Локомотива» при Смородской:

«Мадам Смородская, «Арсенал», «Мордовия», «Урал» — кому еще не проиграл «Локо»?! 1 очко в 4-х матчах с мыслями о Еврозоне. Вы сэкономили на тренере?! Не пора ли задуматься о клубе, о его престиже, о его преданных болельщиках, о мотивации идти на стадион, а не только о финансовом интересе?! Больно и обидно смотреть, как любимый «Локомотив» уже который год болтается в середине турнирной таблицы, за исключением яркой вспышки Кучука»

О сборной России два года назад:

«Считаю, ее (сборную России) нужно обновить на 90%, закрыть глаза на Евро-2016, набрать молодежь, поставить хорошего специалиста и дать указание за три года подготовить сборную к более-менее успешному выступлению в 2018 году. В любом случае молодые ребята, которым в 2018 году будет 20–22 года, за то, что на них одета майка национальной команды России, а спереди висит герб, будут зубами рвать футбольный газон. А те, кто сейчас ходят по полю, все эти Жирковы, Кокорины, Глушаковы, Широковы — это вчерашний день. Выгнать всех с позором и взять молодежь. Они будут хотеть играть, а этим ничего не надо».

О вызове Нойштедтера:

«Мне кажется, что есть игроки в наших клубах, которые выступили бы за сборную России не хуже. А для Нойштедтера я не вижу особой гордости выступать за сборную той страны, где он даже ни разу не был. Родился он на Украине, живет в Германии, он Россию-то на карте найдет вообще?»

О драках с англичанами на Евро-2016:

«Ребята отстаивали честь страны и не дали возможности англичанам каким-то образом осквернить нашу родину. Наших болельщиков надо простить и понять. Я лично думаю, что если бы Мутко был с фанатами на трибунах и не был официальным лицом, то он тоже пошел бы драться с английскими фанатами, поскольку провокация была именно с их стороны»

О скандале Мамаева и Кокорина:

«Не вижу в поступке Мамаева и Кокорина ничего страшного. Они не украли эти деньги. Они разве госчиновники, которые получают 50000 рублей, а потратили 250000 долларов? Их что, теперь Алексей Навальный в коррупции обвиняет?»

О ЧМ-2018:

«Успешного выступления нашей сборной на домашнем чемпионате ждать не приходится. Кого бы сейчас главным тренером ни поставили в нашу сборную, пусть даже Гвардиолу, ничего сделать невозможно. Черчесов внесет какую-то свежую кровь на пару минут, но все равно футболисты играть не смогут, потому что не умеют»

О лишении Кокорина водительских прав:

«Сколько можно считать чужие деньги? Парень зарабатывает их своими ногами и может тратить так, как считает нужным. Если злопыхателей не устраивает высокая зарплата футболистов, давайте обсудим вопрос. Но никто не хочет. Потому что, видимо, в этом есть заинтересованность не только у спортсменов. Так давайте оставим Кокорина в покое. Пусть катается на «Бентли», ходит на голове в центре города, пьет шампанское и посещает дискотеки – это его личная жизнь. Не вижу никакого повода, чтобы из этого что-то раздувать. Он не воровал, не убивал. Высказываю Кокорину слова поддержки, нужна будет юридическая помощь – готов буду оказать»

О легальных драках между фанатами:

«Наши фанаты — бойцы, но не хулиганы, и фанатские битвы можно превратить в спорт. Собственно, что такое спортивные единоборства? Это драка один на один, превращенная в спорт. Почему бы не превратить точно так же в спорт народную русскую забаву — драку стенка на стенку? Можно ввести правила, проводить соревнования команд. Приезжают, например, английские фанаты, начинают задираться. А им в ответ: вызов принят, встреча на стадионе во столько-то. С каждой стороны по 20 человек, без оружия. С правилами можете ознакомиться на нашем сайте»

Об РФПЛ:

«Я бы вообще сократил чемпионат до 12 команд! В лиге должны играть только те, кто финансово самостоятелен»

О «Томи»:

«То, что происходит в российском футболе, чудовищно. Пенсионеры голодают, студенты получают нищенскую стипендию, люди с трудом выживают на прожиточный минимум – зато финансируется, например, томский футбольный клуб. Что за бред? Финансируйте социальные вопросы, а «Томь» и другие пусть учатся зарабатывать. Не у всех получится, но и не надо, чтобы получилось у всех. Потихоньку мы придем к нужной модели»

О разгроме «Спартака» в Туле:

«Конечно, доказать тут ничего невозможно, но подозрения остаются всегда. Не думаю, что «Арсенал» может заинтересовать «Спартак» финансово, но этот интерес может быть дружеским. А вдруг президент «Арсенала» Гурам Аджоев пообещал, что, если команда останется в премьер-лиге, «Спартак» возьмет 6 очков в следующем сезоне?»

А еще Лебедев может попасть в ФИФА:

По крайней мере, он уже высказался о своей готовности. «Готов заменить Виталия Мутко в совете ФИФА, если РФС предложит мою кандидатуру», – как-то сказал Лебедев. Впрочем, после последних событий число желающих отправлять туда депутата Госдумы явно сократится

Почему о нем все говорят последнее время

Сборная России проиграла Мексике и вылетела с Кубка конфедераций. Ошибка Акинфеева и удаление Жиркова стали катализаторами массового обсуждения неудачи. Лебедев же не стал стесняться в выражениях:

«Жирков, человек с таким богатым опытом и профессионализмом, не имеет права в таком матче получать две желтые карточки. По-мужски, в раздевалке ему надо в морду дать! Он подвeл команду, нельзя так! Обе карточки — не игровые моменты, а его неспортивное, непрофессиональное поведение»

Какой была реакция?

Конечно, такое высказывание незамеченным не прошло, и Лебедева никто не поддержал – это тоже ожидаемо. Заслуженный мастер спорта по дзюдо и самбо Дмитрий Носов, который тоже является депутатом Госдумы от ЛДПР, пообещал купить места в ложе и посмотреть, как Лебедев сдержит свое слово. Примерно в том же ключе высказался и Артем Дзюба. Валерий Газзаев назвал Лебедева дилетантом.

Мнение Виталия Мутко на этот раз удивительно совпало с мнением большинства:

«Лебедев – политик, и, к сожалению, забывает, что он является и членом исполкома РФС. Мне кажется, что надо определиться – либо одно, либо другое. Жирков провел блестящий турнир, был одним из лучших игроков. И я, и миллионы болельщиков надеемся, что он будет выступать на чемпионате мира 2018 года. Я не исключаю, что мы дадим этому делу ход, а для начала нужно изучить все его обстоятельства. Юрий Жирков – игрок мирового уровня, а что касается Лебедева, то вести себя надо как мужчина. Дать в морду? Приди и дай, посмотрим, что из этого выйдет»

В материале использованы цитаты с порталов sport-express.ru, ria.ru, championat.com, tass.ru.