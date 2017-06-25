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Дзюба хочет посмотреть, как Лебедев ударит Жиркова

25 июня 2017, 22:15
14

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал слова Игоря Лебедева о том, что Юрию Жиркову надо дать в морду.

«Пусть Лебедев попробует! Посмотрим, что из этого получится», – сказал Дзюба.

Напомним, в матче сборных России и Мексики Юрий Жирков получил красную карточку. Теперь игрок пропустит первый матч группового этапа чемпионата мира.

Игорь Лебедев выступил со скандальным высказыванием по поводу действий Акинфеева и Жиркова в этой игре.

Вице-спикер Госдумы Лебедев: «Акинфеев не может быть вратарем сборной номер один. Жиркову в раздевалке надо в морду дать»

Источник: «Матч ТВ»
Кубок конфедераций Россия Жирков Юрий
Комментарии (14)
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Kazak ne China
1498418272
Бревно ты Дзюб
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acer2003
1498418838
смотри, под руку Жиркова не попади и тебя отаварит
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Tsigan
1498418845
Вообще это очень очень хорошо то что игроки так вступаются друг за друга.
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zico2205
1498419412
Как раз Юра и был одним из лучших в матче...А эти два горчишника были во-первых наполовину придуманы судьей, а во-вторых далеко не явной грубостью...Так же к примеру удаляли игроков Ростова в чемпионате( когда по указанию Мудищенко хотели поставить команду на место)...Юра- красавец!!! А этому недоноску жирик-лебедю он сам рыло начистит - будь здоров!!!
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raritet
1498421016
Что тут говорить. Та еще старая история времен СССР возвращается . Нас часто судили по каким-то своим понятиям . И вот уже в новом Веке оно снова возвращается. Конечно, Жирков не наиграл на красную. Но ,это наше, Русское видение.
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RedWhiteFans2
1498422084
Я бы лучше посмотрел как с тебя- сосна деревянная, Черчесов штаны снимать будет, после твоего с Кокориным сурдоперевода сборной России.
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serglider
1498437617
Лебедев - профессиональный депутат, то есть кроме как просиживать штаны в Думе и нажимать на кнопки он ничего больше не умеет))) Я бы предложил устроить боксерский поединок между Лебедевым и Жирковом! Думаю его можно было даже транслировать на канале МатчТВ, как там у ЛДПР -- "Слова не расходятся с делами"? Вот и посмотрим на что способен этот губошлеп)))
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Каратель помойников
1498443328
да этот горе депутатишко не более чем .уило мучное,сразу видно-только пиздеть,подошел бы,высказал всё да дал,а так...ссыкло и балабол этот лебедев
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giluxa1963
1498444147
как такое убожество попало в думу или ему захотелось славы Жириновского
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Спартач_навсегда
1498500925
я хочу посмотреть как болелы отпи**ят дзюбу,а и я думаю,что не я такой один
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