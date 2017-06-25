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    Дзюба хочет посмотреть, как Лебедев ударит Жиркова

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал слова Игоря Лебедева о том, что Юрию Жиркову надо дать в морду.

    «Пусть Лебедев попробует! Посмотрим, что из этого получится», – сказал Дзюба.

    Напомним, в матче сборных России и Мексики Юрий Жирков получил красную карточку. Теперь игрок пропустит первый матч группового этапа чемпионата мира.

    Игорь Лебедев выступил со скандальным высказыванием по поводу действий Акинфеева и Жиркова в этой игре.

    Вице-спикер Госдумы Лебедев: «Акинфеев не может быть вратарем сборной номер один. Жиркову в раздевалке надо в морду дать»

    Источник: «Матч ТВ»

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    25.06.2017 22:15
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 26 июня 2017, 21:15

      я хочу посмотреть как болелы отпи**ят дзюбу,а и я думаю,что не я такой один

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 26 июня 2017, 05:29

      как такое убожество попало в думу или ему захотелось славы Жириновского

      2
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      Рейтинг: +5179

      Каратель 26 июня 2017, 05:15

      да этот горе депутатишко не более чем .уило мучное,сразу видно-только пиздеть,подошел бы,высказал всё да дал,а так...ссыкло и балабол этот лебедев

      0
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      Рейтинг: +2389

      serglider 26 июня 2017, 03:40

      Лебедев - профессиональный депутат, то есть кроме как просиживать штаны в Думе и нажимать на кнопки он ничего больше не умеет))) Я бы предложил устроить боксерский поединок между Лебедевым и Жирковом! Думаю его можно было даже транслировать на канале МатчТВ, как там у ЛДПР -- "Слова не расходятся с делами"? Вот и посмотрим на что способен этот губошлеп)))

      1
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 25 июня 2017, 23:49

      ЛДПР уличена в получении американских грантов. Вот за этой Лебедуху нужно следует отметелить!

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 25 июня 2017, 23:22

      Бог им судья

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 25 июня 2017, 23:21

      Я бы лучше посмотрел как с тебя- сосна деревянная, Черчесов штаны снимать будет, после твоего с Кокориным сурдоперевода сборной России.

      2
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      Рейтинг: +4024

      raritet 25 июня 2017, 23:03

      Что тут говорить. Та еще старая история времен СССР возвращается . Нас часто судили по каким-то своим понятиям . И вот уже в новом Веке оно снова возвращается. Конечно, Жирков не наиграл на красную. Но ,это наше, Русское видение.

      1
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 25 июня 2017, 22:36

      Как раз Юра и был одним из лучших в матче...А эти два горчишника были во-первых наполовину придуманы судьей, а во-вторых далеко не явной грубостью...Так же к примеру удаляли игроков Ростова в чемпионате( когда по указанию Мудищенко хотели поставить команду на место)...Юра- красавец!!! А этому недоноску жирик-лебедю он сам рыло начистит - будь здоров!!!

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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 25 июня 2017, 22:27

      Вообще это очень очень хорошо то что игроки так вступаются друг за друга.

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      Рейтинг: +779

      mgordeev > Tsigan 25 июня 2017, 22:55

      Ну не знаю. Если бы за меня вступился Дзюба, значит где-то я свернул не на тот путь, где-то накосячил. Высказывание депутата - спорное и недальновидное. Жирков не виноват, что если бы он делал бы то же самое в зените не было даже свистков. Виновата вся система.

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