Дзюба хочет посмотреть, как Лебедев ударит Жиркова

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал слова Игоря Лебедева о том, что Юрию Жиркову надо дать в морду.

«Пусть Лебедев попробует! Посмотрим, что из этого получится», – сказал Дзюба.

Напомним, в матче сборных России и Мексики Юрий Жирков получил красную карточку. Теперь игрок пропустит первый матч группового этапа чемпионата мира.

Игорь Лебедев выступил со скандальным высказыванием по поводу действий Акинфеева и Жиркова в этой игре.

Вице-спикер Госдумы Лебедев: «Акинфеев не может быть вратарем сборной номер один. Жиркову в раздевалке надо в морду дать»