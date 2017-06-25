Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Носов готов посмотреть, как Лебедев «даст в морду» Жиркову

    Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Носов прокомментировал слова своего однопартийца и члена исполкома РФС Игоря Лебедева. Напомним, Лебедев предложил дать в морду полузащитнику сборной России Юрию Жиркову после встречи с Мексикой. В этой игре Юрий получил красную карточку.

    «Я готов лично приехать, купить места в ложе и посмотреть, как он «даст в морду» Жиркову. Мужчина сказал – мужчина сделал. Посмотрим, насколько Лебедев сможет сдержать свое слово», – сказал Носов.

    Вице-спикер Госдумы Лебедев: «Акинфеев не может быть вратарем сборной номер один. Жиркову в раздевалке надо в морду дать»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.06.2017 13:55
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +75

      Red narva 25 июня 2017, 18:15

      Делаем ставки?)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1099

      exreporter 25 июня 2017, 15:42

      сказал хорошо ) только Носов уже не депутат ) не переизбрался.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 25 июня 2017, 15:15

      На ринг их ! Вся страна точно соберется у экранов ! Только не верится , что Лебедев примет вызов !

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2283

      Бриг 25 июня 2017, 14:21

      Лебедев это же тот самый "пьяный депутат". Личность типа "неуподоблюсь". Давно нарывается.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1339

      DUMOH 25 июня 2017, 14:15

      Если Жиркову надо "дать в морду",то большинству депутатов эту самую морду надо просто в кашу расквасить...Вот кто зажрался больше всех дак это они...

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 25 июня 2017, 14:08

      Он же сказал "надо, а не "я дам"..
      Но в общем надо конечно дать...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39

      incognito47 > mihail200606 25 июня 2017, 14:42

      Жирков был одним из лучших, если не лучшим.
      И грубо играл не преднамеренно. Все произошло в пылу борьбы. Это было видно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 25 июня 2017, 14:00

      Наверное также, как Н. Михалков, охранники будут держать Жиркова, а Жирик бить. По другому они не умеют.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11