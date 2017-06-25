Носов готов посмотреть, как Лебедев «даст в морду» Жиркову

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Носов прокомментировал слова своего однопартийца и члена исполкома РФС Игоря Лебедева. Напомним, Лебедев предложил дать в морду полузащитнику сборной России Юрию Жиркову после встречи с Мексикой. В этой игре Юрий получил красную карточку.

«Я готов лично приехать, купить места в ложе и посмотреть, как он «даст в морду» Жиркову. Мужчина сказал – мужчина сделал. Посмотрим, насколько Лебедев сможет сдержать свое слово», – сказал Носов.

Вице-спикер Госдумы Лебедев: «Акинфеев не может быть вратарем сборной номер один. Жиркову в раздевалке надо в морду дать»