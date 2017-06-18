Тульский «Арсенал», «ПСЖ» и другие клубы, где может оказаться Роналду

Криштиану Роналду решил уйти из «Реала» из-за обвинений в неуплате налогов. Португалец считает, что клуб недостаточно защищает его в этом вопросе. У мадридской команды есть единственный шанс удержать португальца, если клуб сам покроет все расходы на это разбирательство и заплатит за Роналду штраф в 14 миллионов евро. Сам Роналду утверждает, что он чист перед законом. В «Реале» тоже верят словам португальца, но пока ничего не делают. При этом у Роналду есть предложения из Франции, Англии и Китая.

Особенно заинтересован в трансфере Криштиану французский «ПСЖ». Парижане готовы заплатить «Реалу» 140 миллионов евро. Интерес к португальцу проявляет и «Манчестер Сити», полушутливо предлагает вернуться его родной «Спортинг». Партнеры Роналду не верят, что он уйдет из команды. Они считают, что так он просто хочет добиться увеличения зарплаты. Зинедин Зидан хочет удержать в клубе свою главную звезду. Тем более что из-за возможного ухода Роналду под вопросом находится трансфер Альваро Мораты в «Манчестер Юнайтед». Эту сделку могут заблокировать.

Клубы, которые не имеют больших средств на трансфер Роналду, тоже решили претендовать на игрока. «Криштиану, тебе интересно? Берлин будет любить тебя, как сына», – утверждают в берлинской «Герте». Ранее в команду приглашали шведа Златана Ибрагимовича, но тот собирается в МЛС.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Болтон» сначала хотел посоревноваться за Криштиану, но в клубе осознали, что сил не хватит. «Подтверждаем, что за Криштиану Роналду мы бороться не будем», – выступили в команде.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Зато в Туле точно ждут Криштиану Роналду. У «Арсенала» денег нет, но зато Роналду предлагают комфорт и вкусности.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Роналду – кристально чистый и честный человек. Я ему доверяю», – рассказывает главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш. Сейчас Криштиану Роналду должен помочь сборной Португалии выиграть Кубок конфедераций. После турнира его будущее определится окончательно.

Роналду уходит из «Реала». Бред или главная бомба лета?

[poll id=1301]