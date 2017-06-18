Зидан – Роналду: «Ты нам нужен!»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан уговаривает нападающего Криштиану Роналду остаться в мадридском клубе.

«Ты нам нужен!» – обратился французский специалист к 32-летнем португальцу.

Ранее сообщалось, что Роналду хочет уйти из «Реала» в связи с обвинениями испанской прокуратуры о неуплате налогов.

В услугах нападающего заинтересованы клубы из Англии, Франции и Китая.

Роналду уходит из «Реала». Бред или главная бомба лета?