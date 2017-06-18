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    Зидан – Роналду: «Ты нам нужен!»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан уговаривает нападающего Криштиану Роналду остаться в мадридском клубе.

    «Ты нам нужен!» – обратился французский специалист к 32-летнем португальцу.

    Ранее сообщалось, что Роналду хочет уйти из «Реала» в связи с обвинениями испанской прокуратуры о неуплате налогов.

    В услугах нападающего заинтересованы клубы из Англии, Франции и Китая.

    Роналду уходит из «Реала». Бред или главная бомба лета?

    Источник: Marca

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    18.06.2017 13:23
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +24829

      dok66 18 июня 2017, 17:17

      Где он обратился ???? Когда ???? Кто при этом присутствовал ??? Кроме вопросов этот фейк ничего не вызывает .

      0
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      Рейтинг: +133

      абжора 18 июня 2017, 15:22

      Трудно будет ему найти замену на место КР

      0
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 18 июня 2017, 14:38

      это где вообще? ) в твиттере? или он прокричал эту фразу в окно своего дома? странная новость ) точнее, странно, если Зидан сказал эту фразу и удалился в неизвестном направлении )

      0
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      Рейтинг: +110

      Schicko > exreporter 18 июня 2017, 16:04

      ахахахахааха!!!))))

      1
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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 18 июня 2017, 13:30

      Рону 32 уже...
      если есть возможность его продать, почему нет... деньги за него огромные дают..
      Китай идеальный вариант для обоих был бы...

      -1
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Кинстифа 18 июня 2017, 15:19

      да какой китай? тут МЮ предлагал за него и Морату 250млн+Де Хеа... чем не лучший вариант?

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