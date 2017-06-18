Зидан – Роналду: «Ты нам нужен!»

Где он обратился ???? Когда ???? Кто при этом присутствовал ??? Кроме вопросов этот фейк ничего не вызывает .
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан уговаривает нападающего Криштиану Роналду остаться в мадридском клубе.
«Ты нам нужен!» – обратился французский специалист к 32-летнем португальцу.
Ранее сообщалось, что Роналду хочет уйти из «Реала» в связи с обвинениями испанской прокуратуры о неуплате налогов.
В услугах нападающего заинтересованы клубы из Англии, Франции и Китая.
Роналду уходит из «Реала». Бред или главная бомба лета?