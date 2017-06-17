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  • Роналду имеет предложения от клубов из Англии, Франции и Китая

Роналду имеет предложения от клубов из Англии, Франции и Китая

17 июня 2017, 09:03
6

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду этим летом может мадридский покинуть клуб. Как сообщалось ранее, португальский форвард намерен уехать из Испании из-за обвинений в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро.

По словам агента футболиста Жорже Мендеша, его клиент имеет предложения от команд из Англии, Франции и Китая.

Ранее появилась информация, что в услугах Роналду заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «Монако», которые готовы предложить «Реалу» за четырехкратного обладателя «Золотого мяча» 180 миллионов евро.

Роналду уходит из «Реала». Бред или главная бомба лета?

Источник: Cadena Cope
Испания. Примера Весь мир Реал Роналду Криштиану
Комментарии (6)
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А Л Е К С А Н Д Р К
1497680304
Роналду и Зенит что может их связывать? Аааа шумиха
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AlSl11
1497681146
Мадридский покинуть клуб...
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серега кашин
1497684249
если и уйдет из реала, то скорей всего в мю
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Rebrova
1497684926
Интересно будет, если он перейдёт в другой клуб.
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Нил78
1497685026
Если действительно это правда, во что с трудом верится, то РЕАЛ несколько лет будет третьим или четвертым в ЛЛ, а про ЛЧ и говорить нечего. Уходить надо на пике? Не уверен. В любом случае давайте пожелаем сделать Криштиану ПРАВИЛЬНЫЙ выбор.
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bakha23
1497789390
Думаю что Реал не продаст его.
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