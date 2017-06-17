Роналду имеет предложения от клубов из Англии, Франции и Китая

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду этим летом может мадридский покинуть клуб. Как сообщалось ранее, португальский форвард намерен уехать из Испании из-за обвинений в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро.

По словам агента футболиста Жорже Мендеша, его клиент имеет предложения от команд из Англии, Франции и Китая.

Ранее появилась информация, что в услугах Роналду заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «Монако», которые готовы предложить «Реалу» за четырехкратного обладателя «Золотого мяча» 180 миллионов евро.

Роналду уходит из «Реала». Бред или главная бомба лета?