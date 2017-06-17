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    Роналду имеет предложения от клубов из Англии, Франции и Китая

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду этим летом может мадридский покинуть клуб. Как сообщалось ранее, португальский форвард намерен уехать из Испании из-за обвинений в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро.

    По словам агента футболиста Жорже Мендеша, его клиент имеет предложения от команд из Англии, Франции и Китая.

    Ранее появилась информация, что в услугах Роналду заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «Монако», которые готовы предложить «Реалу» за четырехкратного обладателя «Золотого мяча» 180 миллионов евро.

    Роналду уходит из «Реала». Бред или главная бомба лета?

    Источник: Cadena Cope

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    17.06.2017 09:03
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +87

      bakha23 18 июня 2017, 15:36

      Думаю что Реал не продаст его.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +66

      Нил78 17 июня 2017, 10:37

      Если действительно это правда, во что с трудом верится, то РЕАЛ несколько лет будет третьим или четвертым в ЛЛ, а про ЛЧ и говорить нечего. Уходить надо на пике? Не уверен. В любом случае давайте пожелаем сделать Криштиану ПРАВИЛЬНЫЙ выбор.

      -1
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      Рейтинг: +353

      Rebrova 17 июня 2017, 10:35

      Интересно будет, если он перейдёт в другой клуб.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 17 июня 2017, 10:24

      если и уйдет из реала, то скорей всего в мю

      0
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      Рейтинг: +28

      AlSl11 17 июня 2017, 09:32

      Мадридский покинуть клуб...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +13852

      А Л Е К С А Н Д Р К 17 июня 2017, 09:18

      Роналду и Зенит что может их связывать? Аааа шумиха

      2
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