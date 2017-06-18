СМИ: У «Реала» есть единственная возможность удержать Роналду

Лидер «Реала» Криштиану Роналду все-таки может остаться в команде. Как сообщается, единственным шансом на это является то, если клуб согласится выплатить за игрока налоговым органам 13 миллионов фунтов, которые от португальца требуют, утверждая, что футболист уклонялся от выплат налогов. При этом «Реалу» также придется покрывать любые штрафы по данному вопросу.

Напомним, на форварда прокуратурой Испании на основании отчета налоговых органов был подан судебный иск. Как заявляет обвинение, с 2011 по 2014 год 32-летний футболист уклонился от уплаты налогов на общую сумму 14,7 миллионов евро.

В Мадриде настаивают на том, что они не будут стоять на пути Роналду, если он решит уйти.