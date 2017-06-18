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  • СМИ: У «Реала» есть единственная возможность удержать Роналду

СМИ: У «Реала» есть единственная возможность удержать Роналду

18 июня 2017, 08:21
21

Лидер «Реала» Криштиану Роналду все-таки может остаться в команде. Как сообщается, единственным шансом на это является то, если клуб согласится выплатить за игрока налоговым органам 13 миллионов фунтов, которые от португальца требуют, утверждая, что футболист уклонялся от выплат налогов. При этом «Реалу» также придется покрывать любые штрафы по данному вопросу.

Напомним, на форварда прокуратурой Испании на основании отчета налоговых органов был подан судебный иск. Как заявляет обвинение, с 2011 по 2014 год 32-летний футболист уклонился от уплаты налогов на общую сумму 14,7 миллионов евро.

В Мадриде настаивают на том, что они не будут стоять на пути Роналду, если он решит уйти.

Источник: Mirror.co.uk
Испания. Примера Реал Роналду Криштиану
Комментарии (21)
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Asbjorn
1497765221
Почему собственно реал должен платить за алчность своего игрока?
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Вадим 1972
1497765662
А уйдёт то куда ? В тюрягу ?
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BoltCX
1497765672
Зизу выпустит Мбапе
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DUMOH
1497765856
По данным из многочисленных СМИ,он получает 100 лимонов евриков в год,дак что ему жалко дать эти 15 лимончиков налоговикам,пусть у них рожи перекосит от кислинки))) Вобще интересно,конечно,налоговики там работают(прямо как у нас),на дворе 2017 год,а они еще только в 2011-2014 роются))))
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nelez
1497768754
В Испании наконец поняли- РЕАЛ с Рональдой непобедим.Придется убрать Криштиано.
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xColaz
1497772295
Поначалу думал что 2-3 года лишения свободы будет справедливо, но теперь очевидно - 5 лет строго режима от звонка до звонка!
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серега кашин
1497772759
он и хочет чтоб за него долг заплатили
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Lera_Sve
1497776194
Я вот не понимаю. Неужели человек с такими деньгами сам не может заплатить за себя налоги? Это же не так много для него
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k4kuzma
1497777461
ну... логично, барсе вроде тоже пришлось включить подобный пункт в контракт, этот решил не отставать
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Zi10
1497781324
Мне кажется Роналду нашёл повод слинять из Реала, ему извините не 20 лет, он умный малый, понимает что играть на таком высоком уровне он уже не сможет и лучше уйти сейчас победителем из Реала став своеобразной вечной иконой клуба, а также пока его слава не погасла получить комфортный для себя контракт скажем в ПСЖ доиграть там в футбол в своё удовольствие и ненапрягаясь. Поэтому все разговоры про налоги это всего лишь повод красиво уйти, для самого богатого спортсмена в мире 14 млн. € это ничто.
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