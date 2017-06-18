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    СМИ: У «Реала» есть единственная возможность удержать Роналду

    Лидер «Реала» Криштиану Роналду все-таки может остаться в команде. Как сообщается, единственным шансом на это является то, если клуб согласится выплатить за игрока налоговым органам 13 миллионов фунтов, которые от португальца требуют, утверждая, что футболист уклонялся от выплат налогов. При этом «Реалу» также придется покрывать любые штрафы по данному вопросу.

    Напомним, на форварда прокуратурой Испании на основании отчета налоговых органов был подан судебный иск. Как заявляет обвинение, с 2011 по 2014 год 32-летний футболист уклонился от уплаты налогов на общую сумму 14,7 миллионов евро.

    В Мадриде настаивают на том, что они не будут стоять на пути Роналду, если он решит уйти.

    Источник: Mirror.co.uk

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    18.06.2017 08:21
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +1130

      petr69 19 июня 2017, 00:23

      Оказывается Роналду действительно не виноват с налогами

      0
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      Рейтинг: +13

      Zi10 18 июня 2017, 13:22

      Мне кажется Роналду нашёл повод слинять из Реала, ему извините не 20 лет, он умный малый, понимает что играть на таком высоком уровне он уже не сможет и лучше уйти сейчас победителем из Реала став своеобразной вечной иконой клуба, а также пока его слава не погасла получить комфортный для себя контракт скажем в ПСЖ доиграть там в футбол в своё удовольствие и ненапрягаясь. Поэтому все разговоры про налоги это всего лишь повод красиво уйти, для самого богатого спортсмена в мире 14 млн. € это ничто.

      1
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      Рейтинг: +6648

      k4kuzma 18 июня 2017, 12:17

      ну... логично, барсе вроде тоже пришлось включить подобный пункт в контракт, этот решил не отставать

      0
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      Рейтинг: +76

      Lera_Sve 18 июня 2017, 11:56

      Я вот не понимаю. Неужели человек с такими деньгами сам не может заплатить за себя налоги? Это же не так много для него

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      Рейтинг: +431

      aurora5858 18 июня 2017, 11:36

      знают все где Роналду -там победа

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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 18 июня 2017, 10:59

      он и хочет чтоб за него долг заплатили

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      Рейтинг: +886

      xColaz 18 июня 2017, 10:51

      Поначалу думал что 2-3 года лишения свободы будет справедливо, но теперь очевидно - 5 лет строго режима от звонка до звонка!

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      Рейтинг: +563

      tank219 18 июня 2017, 10:08

      Нормальное решение. У нас как вопрос с деньгами Мутко доводит до цугундера, всегда так делают.

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      Рейтинг: +631

      pegas1276 18 июня 2017, 10:02

      Роналду просто красавчик, во клуб разводит, ну типо уладите все мои проблемы с правосудием, может и останусь, ну если факт уклонения от уплаты от налогов доказан (думаю, что доказан), так что Опой велять...

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      Рейтинг: +110

      Schicko > pegas1276 18 июня 2017, 12:56

      доказан будет, когда решение ссуда будет, а пока это все бла-бла...

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      Рейтинг: +617

      nelez 18 июня 2017, 09:52

      В Испании наконец поняли- РЕАЛ с Рональдой непобедим.Придется убрать Криштиано.

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > nelez 18 июня 2017, 11:42

      происки Каталонии))

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