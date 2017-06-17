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    Сантуш: «Роналду – кристально чистый и честный человек»

    Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился мнением о ситуации вокруг нападающего Криштиану Роналду.

    Ранее сообщалось, что 32-летний форвард обвиняется в уклонении от уплаты налогов, в связи с чем может покинуть «Реал».

    «Я тренировал Криштиану, когда ему было еще 18 лет. Я знаю его с этого возраста. Он кристально чистый и честный человек. Это достойный мужчина и человек, и я доверяю ему на все сто», – сказал Сантуш.

    Роналду уходит из «Реала». Бред или главная бомба лета?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.06.2017 17:46
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +69

      Garri98 18 июня 2017, 16:45

      Я совершенно не фанат Реала и тем более Роналду, Но , еб в рот, Чего добился этот человек за 32 года, вам и присниться не может в самом прекрасном сне. А чтобы успокоить себя, покавыряйтесь лучше в соей ж_пе.

      0
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 17 июня 2017, 21:14

      по словам агента ну прям святой человек, нимба над головой не хватает только

      0
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 17 июня 2017, 18:53

      Кристально чистым человеком никто не может быть, так как хоть в чем то косяки были в жизни у многих

      -1
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      Рейтинг: +1130

      petr69 17 июня 2017, 18:37

      Не делайте выводы раньше времени

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 17 июня 2017, 18:20

      Только вот налоги не заплатил

      0
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