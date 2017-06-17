Сантуш: «Роналду – кристально чистый и честный человек»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился мнением о ситуации вокруг нападающего Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось, что 32-летний форвард обвиняется в уклонении от уплаты налогов, в связи с чем может покинуть «Реал».

«Я тренировал Криштиану, когда ему было еще 18 лет. Я знаю его с этого возраста. Он кристально чистый и честный человек. Это достойный мужчина и человек, и я доверяю ему на все сто», – сказал Сантуш.

Роналду уходит из «Реала». Бред или главная бомба лета?