Сантуш: «Роналду – кристально чистый и честный человек»

Я совершенно не фанат Реала и тем более Роналду, Но , еб в рот, Чего добился этот человек за 32 года, вам и присниться не может в самом прекрасном сне. А чтобы успокоить себя, покавыряйтесь лучше в соей ж_пе.
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился мнением о ситуации вокруг нападающего Криштиану Роналду.
Ранее сообщалось, что 32-летний форвард обвиняется в уклонении от уплаты налогов, в связи с чем может покинуть «Реал».
«Я тренировал Криштиану, когда ему было еще 18 лет. Я знаю его с этого возраста. Он кристально чистый и честный человек. Это достойный мужчина и человек, и я доверяю ему на все сто», – сказал Сантуш.
Роналду уходит из «Реала». Бред или главная бомба лета?