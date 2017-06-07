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    Россия определилась с заявкой на Кубок конфедераций, Германия – тоже. Дайджест событий дня


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    Голосов: 3
    07.06.2017 20:00
    «Реал» переманивает Де Хеа. Думбия снова будет работать со Слуцким. Жардим продлил контракт с «Монако». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    «Реал» намерен купить Де Хеа до конца этой недели

    «Реал» не оставляет попыток приобрести голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа. Мадридский клуб намерен договориться с манкунианцами о трансфере вратаря до конца этой недели, чтобы не повторить историю 2015 года, когда переход испанца сорвался из-за сломавшегося факса. Сумма сделки оценивается в 75 миллионов евро.

    Думбия пополнит состав «Халла» вслед за Слуцким

    Форвард «Ромы» Сейду Думбия может продолжить карьеру в «Халл Сити», сообщает Hitc. Такой трансфер вполне вероятен в случае, если команду возглавит бывший тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий.

    Слуцкий возглавит «Халл Сити». Что нужно знать о ситуации?

    Грасия уходит из «Рубина». Это почти окончательно

    Главный тренер «Рубина» Хави Грасия в ближайшее время может покинуть свой пост. Специалист прервал свой отпуск и прилетел в Казань, чтобы решить вопрос о разрыве контракта. Основным вопросом в этом моменте является неустойка, которую казанский клуб должен выплатить испанцу. По некоторым данным она может составить порядка 10 миллионов евро.

    Спаллетти прибыл в Китай для согласования контракта с «Интером»

    Бывший главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти в ближайшее время возглавит «Интер». Специалист уже прибыл в Китай, чтобы согласовать детали своего будущего контракта с руководством миланского клуба. Соглашение будет рассчитано на два года с возможностью продления еще на один год.

    Сборная России определилась с заявкой на Кубок конфедераций

    Стала известна окончательная заявка сборной России на Кубок конфедераций-2017. Соперниками россиян на групповом этапе станут команды Португалии, Мексики и Новой Зеландии.

    Вратари: 1. Игорь Акинфеев (ЦСКА); 12. Владимир Габулов («Арсенал»); 16. Маринато Гилерме («Локомотив»).

    Защитники: 3. Роман Шишкин («Краснодар); 5. Виктор Васин (ЦСКА); 6. Георгий Джикия (Спартак»); 10. Руслан Камболов («Рубин»); 13. Федор Кудряшов («Ростов»); 14. Илья Кутепов («Спартак»).

    Полузащитники: 2. Игорь Смольников («Зенит»); 4. Юрий Газинский («Краснодар»); 8. Денис Глушаков («Спартак»); 15. Алексей Миранчук («Локомотив»); 17. Александр Головин (ЦСКА); 18. Юрий Жирков («Зенит»); 19. Александр Самедов («Спартак»); 21. Александр Ерохин («Ростов»); 22. Дмитрий Тарасов («Локомотив»); 23. Дмитрий Комбаров («Спартак»).

    Нападающие: 7. Дмитрий Полоз («Ростов»); 9. Федор Смолов («Краснодар»); 11. Александр Бухаров («Ростов»); 20. Максим Канунников («Рубин»).

    Сборная Германии – тоже

    Сборная Германии выбрала 22 футболиста, которые будут представлять страну на Кубке конфедераций-2017.

    Вратари: Трапп («ПСЖ»), Лено («Байер»), Тер Штеген («Барселона»).

    Защитники: Гинтер («Боруссия» Д), Хектор («Кельн»), Хенрикс («Байер»), Киммих («Бавария»), Мустафи («Арсенал»), Платтенхардт («Герта»), Рюдигер («Рома»), Зюле («Хоффенхайм»).

    Полузащитники: Джан («Ливерпуль»), Демирбай («Хоффенхайм»), Демме («Лейпциг»), Дракслер («ПСЖ»,), Горецка («Шальке»), Руди («Хоффенхайм»), Штиндль («Боруссия» М).

    Нападающие: Брандт («Байер»), Вагнер («Хоффенхайм»), Вернер («Лейпциг»), Юнес («Аякс»).

    Германия сыграет в группе с Австралией, Чили и Камеруном.

    «Ювентус» продлил контракт с Аллегри

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри продолжит руководить туринским клубом. Специалист подписал новый контракт, срок которого рассчитан до лета 2020 года.

    А «Монако» – с Жардимом

    Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим продолжит возглавлять французский клуб. Как сообщает пресс-служба команды, новое соглашение с португальским специалистом рассчитано до лета 2020 года. По итогам нынешнего сезона французская команда под руководством 42-летнего португальца выиграла Лигу 1 и дошла до полуфинала Лиги чемпионов.

    Как русские менеджеры сделали «Монако» чемпионом. История олигарха из Перми, который перевернул футбол Франции

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 3
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 8 июня 2017, 09:47

      немцы молодцы показали свое отношение к КК выставили дубль

      0
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 8 июня 2017, 09:00

      "Войско баранов,возглавляемое львом,всегда одержит победу над войском львов,возглавляемых бараном"... Наполеон Бонапарт.

      1
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      Рейтинг: +2269

      dyema 8 июня 2017, 08:51

      Мягко говоря странный составчик

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 8 июня 2017, 08:36

      1. Игорь Акинфеев (ЦСКА); 12. Владимир Габулов («Арсенал»); 16. Маринато Гилерме («Локомотив») - молодежь, мля, наше будущее!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +84

      SOKOL 75 8 июня 2017, 08:07

      Где Шатов?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +84

      SOKOL 75 8 июня 2017, 08:06

      Да Аршавин лучше большей половины из представленных. Где Шары?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +563

      tank219 8 июня 2017, 07:19

      Акинфеев - пятку береги, дублеры твои турист и пропагандист натурализации, креатура всезнающего министра. А в остальном, как всегда, буду тешить себя надеждой, что тренеры знают больше, чем я и болеть за своих

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +233

      igormaddog 8 июня 2017, 03:17

      Давайте очередной раз лучше поддержим нашу сборную!!!Дадим ещё один шанс!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 8 июня 2017, 01:40

      По вратарям всё ясно, хоть Пупкина с Бубкиным ставь в заявку, всё равно играть будет Игорь, а вот что там делает Тарасов? Хотя да, для заполнения заявки...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +221

      ГераХэвиЛОКО 7 июня 2017, 22:44

      Камболов #10 ????!!!! Блин , жесть жестянская

      0
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