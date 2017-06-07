Зобнин пропустит Кубок конфедераций. Что потеряла сборная России?

«Зобнин способен заиграть в любой команде мира», – говорил о нем защитник Маурисио, отыгравший сезон в «Спартаке». Раньше им интересовался «Манчестер Юнайтед», сейчас – «Шальке» и «Рома». Зобнина называют одним из главных факторов победы «Спартака» в чемпионате. Его достоинство – универсализм. Например, во втором тайме дерби с ЦСКА номинальный полузащитник Зобнин фактически играл левого защитника, закрыв реактивного Фернандеса. Роман Зобнин способен выполнить любое тренерское задание. Его статистика в два гола и три передачи за сезон в РФПЛ не должна удивлять. Просто он играл везде.

У Черчесова все в более четких рамках. «Мы считаем, что Зобнин – игрок центра поля. Рассчитываем на него в этом амплуа», – говорил тренер сборной. Перед Кубком конфедераций Черчесов наигрывает схему в три центральных защитника. Зобнин к такому построению приучен еще по «Спартаку». Роман двигает мяч в центре и разгоняет атаки. Сборная России с травмой Зобнина точно теряет в движении и компактности. Ерохин, вышедший вместо Романа в игре с Венгрией, скорее нацелен только на атаку. До старта сборной ему еще расти.

Зобнин – часть спартаковского костяка в сборной. Именно на футболистах «Спартака» строит коллектив Черчесов. Сборная потеряет во взаимопонимании, ведь Глушаков взаимодействует с Зобниным лучше, чем с игроками других команд. «Моя позиция box to box. Так, как играет Глушаков», – Зобнин и сам берет пример с партнера по «Спартаку». Он сходу закрепился в сборной России во многом за счет трудолюбия. Зобнин хорош на поле и за его пределами, постоянно двигается и прогрессирует.

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В сборной говорят, что Зобнин пробудет в лазарете пять месяцев. Он точно пропустит Кубок конфедераций и начало следующего сезона. Фактически сам Зобнин лишает себя пиара перед Европой. В сборной России есть еще Александр Головин – игрок, схожий с Зобниным по универсализму, но не по игровым качествам. «Таких футболистов, как Зобнин, у сборной больше нет», – отметил бывший футболист Валерий Кечинов. Полноценно заменить Романа Зобнина в задумке Черчесова не удастся. Слишком много поставили на этого футболиста в «Спартаке» и в сборной.

Главные выводы по матчу Венгрия – Россия

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