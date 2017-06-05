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    Главные выводы по матчу Венгрия – Россия


    3.2
    Голосов: 18
    05.06.2017 23:25
    Сборная России разгромила Венгрию в контрольном матче, но потеряла Зобнина. Резюмируем прошедшую игру.

    Схема утверждена

    Действительно, сборная России будет играть в три центральных защитника, и Станислав Черчесов выбором футболистов на игру с Венгрией это подтвердил. Состав, кстати, предугадать было совсем несложно – исходя из выступлений во второй части сезона РФПЛ именно Кудряшов, Джикия и Васин лучше остальных подходили в центр. Края были сделаны атакующими – Жирков и Самедов, а трио в центре составили великолепно проведшие этот сезон Глушаков, Зобнин и Головин. Дуэт форвардов Бухаров-Смолов тоже читался – если бы не травма Дзюбы, то вместо Бухарова наверняка играл бы он. Похоже, что с некоторыми оговорками это и будет основной состав команды на Кубке конфедераций. Варьироваться, скорее всего, будут в основном фланговые футболисты в зависимости от соперника.

    Минус Зобнин

    Вот только Зобнин там рискует не сыграть. Спартаковец, получил травму в самом рядовом эпизоде. Агрессии венгров тут не было – Зобнин просто оступился и в итоге покинул поле на носилках. Вместо него на поле вышел Ерохин – чуть меньше движения, чуть больше креатива (да и то очень условно), но замена все равно не выглядит равноценной. Наша средняя линия, в которой и без того нет Денисова и Дзагоева, теряет еще и Зобнина перед Кубком конфедераций. Это самый грустный итог матча. Официальная информация поступит завтра.

    Гол Смолова прекрасен, но спасибо тренеру … киевского «Динамо»

    Федор Смолов забил шикарный первый гол в ворот Венгрии, совершенно не заметив центрального защитника Кадара. Того самого Кадара, который на Евро-2016 очень прилично отыграл на бровке. Что случилось с тех пор – неясно, но перейдя зимой в киевское «Динамо» Кадара перевели с фланга в схему с тремя центральными защитниками, где, по отзывам украинских коллег, он смотрелся просто отвратительно. Но ставить его упорно продолжали.

    Вот и тренер сборной Венгрии поместил Кадара вместе с Лэнгом в центр. Ошибка в эпизоде со Смоловым – не единственная, позиционно игрок вновь действовал слабо. И после первого тайма был заменен. Наш же форвард здорово воспользовался слабостью соперника – это позитив. Блестящий гол.

    Работу центральных защитников оценить невозможно

    Хотя бы потому, что венгры абсолютно никаких задач перед ними не поставили. Основной форвард Адам Салаи вообще не был включен в заявку, проторчал в запасе целых 70 минут креативный и подвижный Клянхайзлер, у Штибера матч совершенно не сложился, а форвард Эппель забил не в чужие ворота, а в свои. Лишь за 15 минут до конца наши утратили концентрацию, Кудряшов остановился, Акинфеев до мяча не дотянулся, а Джикия выбил его из пустых ворот. Но на этом и все.

    Был бы это не товарищеский матч, а отборочный, да еще и с основой в атаке, венгры наверняка бы хоть что-то создали. Пока же состояние всей нашей троицы центральных защитников можно будет выяснить через несколько дней, когда сборная России сыграет с гораздо более мощной командой Чили.

    А в атаке все похоже на «Ростов»

    Бухаров, Полоз и Азмун – из всех этих форвардов Курбан Бердыев слепил сильных по меркам РФПЛ игроков. В расположении сборной России вместо Азмуна используется Смолов – а это уровень еще круче. Опять-таки, в зависимости от соперника Бердыев ставил впереди либо Бухарова с Азмуном или Полозом, либо пару Азмун-Полоз. Сегодня Черчесов замотал чужих защитников Бухаровым и Смоловым, а Полозом – добил соперника. Все вышло идеально – Смолов открыл счет, удвоил его защитник со своим автоголом, борясь против Бухарова, а Полоз оформил разгром. Отличная работа форвардов.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: YouTube
    Рейтинг: 3.2 Голосов: 18
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    Комментарии35
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    • ...
      Рейтинг: +348

      sergeyshubin 7 июня 2017, 21:26

      Из всех игроков которые в заявке тянут на уровень сборной только : Акинфеев, Головин,Смолов и с натяжкой Полоз.... остальным надо двигать в отпуск!!!! Провал сборной обеспечен!!!! Как хозяйку турнира вытянут из группы и всё..... а чм это билет в один конец....

      0
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 6 июня 2017, 18:00

      Вывод один - две деревянные команды решали кто из них более деревяннее!!!

      1
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 6 июня 2017, 17:56

      просто молодцы

      0
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      Рейтинг: +51

      Stream Lost 6 июня 2017, 12:15

      Игра ради улучшения статистических показателей сборной России и старика Черчесова... ни игры, ни взаимодействий, очередные потери в середине... очередное повторение излюбленной схемы пусть кто-нибудь в нападении возьмет мяч и как-нибудь дойдет до штрафной, а там авось что-нибудь случится... Миранчук и Головин - молодость ради молодости, ни передачи, ни обводки... оборона на своем историческом уровне - вроде есть, но очень тревожно, несмотря на то, что оборонцев стало шестеро... Акинфеев на месте, вроде реагирует на мяч, но он в итоге катится в пустые ворота.. как итог сборная нынешнего созыва рискует оказаться слабее слуцкого периода.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 6 июня 2017, 11:54

      Играли против игроков сборной заводов Саранска,переодетых в венгерскую форму. Соперник в первом тайме совсем не играл,чтобы российская команда могла забить пару голов. У наших плохо было с реализацией,пришлось Эппелю откровенно вколачивать в свои ворота....

      2
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      Рейтинг: +10

      Maksim20057 6 июня 2017, 10:47

      Хот кого то победили

      0
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      Рейтинг: +17

      bambanera95 > Maksim20057 6 июня 2017, 14:57

      +

      0
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      Рейтинг: +320

      T 72 6 июня 2017, 10:11

      Уже лучше чем раньше,надеюсь хоть не опозоримся на кубке)

      0
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      Рейтинг: +37

      раптор62 6 июня 2017, 10:09

      чесно говоря страшно думать что будет дальше
      походу черчес в растеренности кого куда поставить
      рисунка сборной невидно это венгрия ,а на кубок конфед.
      приедут сборные посильней и сдесь недо эйфории.

      2
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      Рейтинг: +93

      Rooney102 6 июня 2017, 09:42

      я так всегда в фифе забивал

      0
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      Рейтинг: +105

      igorek25 6 июня 2017, 09:36

      Не разделяю оптимизма. Надо посмотреть статистику точных передач , но ,по ощущениям, должна быть крайне посредственная. Подбор отскоков тоже за венграми. И, наконец, потери при игре под плотным прессингом. Да, счёт на табло, верно, но есть понимание, что Венгрия не тот экзаменатор. Чили всё расставит по своим местам.

      2
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      Рейтинг: +246

      RLoko > igorek25 6 июня 2017, 14:14

      Соглассен Чили покажет, во что мы играем!

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