Главные выводы по матчу Венгрия – Россия

Схема утверждена

Действительно, сборная России будет играть в три центральных защитника, и Станислав Черчесов выбором футболистов на игру с Венгрией это подтвердил. Состав, кстати, предугадать было совсем несложно – исходя из выступлений во второй части сезона РФПЛ именно Кудряшов, Джикия и Васин лучше остальных подходили в центр. Края были сделаны атакующими – Жирков и Самедов, а трио в центре составили великолепно проведшие этот сезон Глушаков, Зобнин и Головин. Дуэт форвардов Бухаров-Смолов тоже читался – если бы не травма Дзюбы, то вместо Бухарова наверняка играл бы он. Похоже, что с некоторыми оговорками это и будет основной состав команды на Кубке конфедераций. Варьироваться, скорее всего, будут в основном фланговые футболисты в зависимости от соперника.

Минус Зобнин

Вот только Зобнин там рискует не сыграть. Спартаковец, получил травму в самом рядовом эпизоде. Агрессии венгров тут не было – Зобнин просто оступился и в итоге покинул поле на носилках. Вместо него на поле вышел Ерохин – чуть меньше движения, чуть больше креатива (да и то очень условно), но замена все равно не выглядит равноценной. Наша средняя линия, в которой и без того нет Денисова и Дзагоева, теряет еще и Зобнина перед Кубком конфедераций. Это самый грустный итог матча. Официальная информация поступит завтра.

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Гол Смолова прекрасен, но спасибо тренеру … киевского «Динамо»

Федор Смолов забил шикарный первый гол в ворот Венгрии, совершенно не заметив центрального защитника Кадара. Того самого Кадара, который на Евро-2016 очень прилично отыграл на бровке. Что случилось с тех пор – неясно, но перейдя зимой в киевское «Динамо» Кадара перевели с фланга в схему с тремя центральными защитниками, где, по отзывам украинских коллег, он смотрелся просто отвратительно. Но ставить его упорно продолжали.

Вот и тренер сборной Венгрии поместил Кадара вместе с Лэнгом в центр. Ошибка в эпизоде со Смоловым – не единственная, позиционно игрок вновь действовал слабо. И после первого тайма был заменен. Наш же форвард здорово воспользовался слабостью соперника – это позитив. Блестящий гол.

Работу центральных защитников оценить невозможно

Хотя бы потому, что венгры абсолютно никаких задач перед ними не поставили. Основной форвард Адам Салаи вообще не был включен в заявку, проторчал в запасе целых 70 минут креативный и подвижный Клянхайзлер, у Штибера матч совершенно не сложился, а форвард Эппель забил не в чужие ворота, а в свои. Лишь за 15 минут до конца наши утратили концентрацию, Кудряшов остановился, Акинфеев до мяча не дотянулся, а Джикия выбил его из пустых ворот. Но на этом и все.

Был бы это не товарищеский матч, а отборочный, да еще и с основой в атаке, венгры наверняка бы хоть что-то создали. Пока же состояние всей нашей троицы центральных защитников можно будет выяснить через несколько дней, когда сборная России сыграет с гораздо более мощной командой Чили.

А в атаке все похоже на «Ростов»

Бухаров, Полоз и Азмун – из всех этих форвардов Курбан Бердыев слепил сильных по меркам РФПЛ игроков. В расположении сборной России вместо Азмуна используется Смолов – а это уровень еще круче. Опять-таки, в зависимости от соперника Бердыев ставил впереди либо Бухарова с Азмуном или Полозом, либо пару Азмун-Полоз. Сегодня Черчесов замотал чужих защитников Бухаровым и Смоловым, а Полозом – добил соперника. Все вышло идеально – Смолов открыл счет, удвоил его защитник со своим автоголом, борясь против Бухарова, а Полоз оформил разгром. Отличная работа форвардов.