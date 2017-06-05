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Главные выводы по матчу Венгрия – Россия

Схема утверждена

Действительно, сборная России будет играть в три центральных защитника, и Станислав Черчесов выбором футболистов на игру с Венгрией это подтвердил. Состав, кстати, предугадать было совсем несложно – исходя из выступлений во второй части сезона РФПЛ именно Кудряшов, Джикия и Васин лучше остальных подходили в центр. Края были сделаны атакующими – Жирков и Самедов, а трио в центре составили великолепно проведшие этот сезон Глушаков, Зобнин и Головин. Дуэт форвардов Бухаров-Смолов тоже читался – если бы не травма Дзюбы, то вместо Бухарова наверняка играл бы он. Похоже, что с некоторыми оговорками это и будет основной состав команды на Кубке конфедераций. Варьироваться, скорее всего, будут в основном фланговые футболисты в зависимости от соперника.

Минус Зобнин

Вот только Зобнин там рискует не сыграть. Спартаковец, получил травму в самом рядовом эпизоде. Агрессии венгров тут не было – Зобнин просто оступился и в итоге покинул поле на носилках. Вместо него на поле вышел Ерохин – чуть меньше движения, чуть больше креатива (да и то очень условно), но замена все равно не выглядит равноценной. Наша средняя линия, в которой и без того нет Денисова и Дзагоева, теряет еще и Зобнина перед Кубком конфедераций. Это самый грустный итог матча. Официальная информация поступит завтра.

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Гол Смолова прекрасен, но спасибо тренеру … киевского «Динамо»

Федор Смолов забил шикарный первый гол в ворот Венгрии, совершенно не заметив центрального защитника Кадара. Того самого Кадара, который на Евро-2016 очень прилично отыграл на бровке. Что случилось с тех пор – неясно, но перейдя зимой в киевское «Динамо» Кадара перевели с фланга в схему с тремя центральными защитниками, где, по отзывам украинских коллег, он смотрелся просто отвратительно. Но ставить его упорно продолжали.

Вот и тренер сборной Венгрии поместил Кадара вместе с Лэнгом в центр. Ошибка в эпизоде со Смоловым – не единственная, позиционно игрок вновь действовал слабо. И после первого тайма был заменен. Наш же форвард здорово воспользовался слабостью соперника – это позитив. Блестящий гол.

Работу центральных защитников оценить невозможно

Хотя бы потому, что венгры абсолютно никаких задач перед ними не поставили. Основной форвард Адам Салаи вообще не был включен в заявку, проторчал в запасе целых 70 минут креативный и подвижный Клянхайзлер, у Штибера матч совершенно не сложился, а форвард Эппель забил не в чужие ворота, а в свои. Лишь за 15 минут до конца наши утратили концентрацию, Кудряшов остановился, Акинфеев до мяча не дотянулся, а Джикия выбил его из пустых ворот. Но на этом и все.

Был бы это не товарищеский матч, а отборочный, да еще и с основой в атаке, венгры наверняка бы хоть что-то создали. Пока же состояние всей нашей троицы центральных защитников можно будет выяснить через несколько дней, когда сборная России сыграет с гораздо более мощной командой Чили.

А в атаке все похоже на «Ростов»

Бухаров, Полоз и Азмун – из всех этих форвардов Курбан Бердыев слепил сильных по меркам РФПЛ игроков. В расположении сборной России вместо Азмуна используется Смолов – а это уровень еще круче. Опять-таки, в зависимости от соперника Бердыев ставил впереди либо Бухарова с Азмуном или Полозом, либо пару Азмун-Полоз. Сегодня Черчесов замотал чужих защитников Бухаровым и Смоловым, а Полозом – добил соперника. Все вышло идеально – Смолов открыл счет, удвоил его защитник со своим автоголом, борясь против Бухарова, а Полоз оформил разгром. Отличная работа форвардов.

Товарищеские матчи Россия Венгрия Бухаров Александр Смолов Федор Кадар Тамаш Полоз Дмитрий
Комментарии (35)
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raritet
1496694759
Игры нет, как и не было. Больше похоже на дворовый футбол.
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Правдоруб100
1496696748
С Черчесовым НИЧЕГО у сборной не будет!!!!
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Almazovich
1496696843
Игра сборной была очень слабой, не смотря на выигрыш. Игры не было - был соперник слабый - который вяло играл.
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GeorgeXIII
1496697463
плохо играли
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serglider
1496706565
Общее впечатление от игры сборной - на тройку с минусом, применительно к турниру КК 2017: у Новой Зеландии "должны выигрывать", какие шансы в игре с Португалией и Мексикой покажет контрольная игра с Чили. В случае не выхода из группы на КК, Черчесова нужно увольнять с тренерского поста!
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kaa-71
1496717149
Быстрейшего выздоровления зобнину
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somn
1496723769
Ну, товарищи, если замшелого Шишкина взяли в сборную, то это не конец, это пи...ц!
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giluxa1963
1496724011
ИЗ ВСЕЙ СБОРНОЙ СВОЕЙ ИГРОЙ ЗАПОМНИЛИСЬ ВАСИН ГОЛОВИН ЖИРКОВ НУ И СМОЛОВ С СВОИМ ГОЛОМ САМЕДОВ ЕЩЕ ТЯНУЛ "ЛУЧШЕГО ИГРОКА"СТРАНЫ НА ПОЛЕ НЕ СУЩЕСТВОВАЛО КАК ТОЛЬКО МЯЧ ПОПАДАЛ ГЛУШАКОВЫ ВСЕ ПИШИ ПРОПАЛО В ЛУЧШЕМ СЛУЧАИ ОТДАСТ НАЗАД ЕЩЕ ПОНРАВИЛСЯ ДЖИКИЯ СТАРАЛСЯ У АКИНЕЕВА РАБОТЫ НЕ БЫЛО НО И ТО УХИТРИЛСЯ ДОПУСТИТЬ ОШИБКУ НА ЗАМЕНУ НЕПЛОХО ВЫШЕЛ ПОЛОЗ КТО ЕЩЕ ОСТАЛСЯ ЗОБНИН ДО ТРАВМЫ НИ ЧЕГО НЕ ПОКАЗАЛ КУДРЯШЕВ БОЛЬШЕ БОЯЛСЯ ЧТО БЫ В НЕГО МЯЧ НЕ ПОПАЛ БУХАРОВ НУ ЭТОТ СТАРАЛСЯ БЕГАЛ ДАЖЕ МЯЧА КОСНУЛСЯ ВО ВРЕМЯ ВТОРОГО ГОЛА НО ЦЕЛЬНОЙ ИГРЫ ПОКА НЕТ
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Varnes
1496726149
Вчерашняя игра сборной показала, что команды у нас нет. Кто все эти люди в команде, я не беру игроков которые в первых рядах клубов, а остальные кто. Мертвая оборона, как обычно смотрят друг на друга, а потом Джикия в эффектном прыжке выносит ничего не значащий мяч с линии ворот, ЗАЧЕМ подвергать себя травме в товарняке??? Короче, игра очень слабая, видно что Венгры нарабатывали переход от обороны в араку, а в концовке матча трудились над отработкой забросов на фланги в атаке. Наши же во что бы то ни стало пытались выиграть, но ведь товарняки не для того чтобы выигрывать...
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RLoko
1496730318
Нет уверенности в команде, но хотябы чуть лучше чем до этого. Такое чувство что желание играть было только у Бухарова, Васина и Джикии. Смолов просто профессионал ему и бегать не надо, чтобы голы забивать. Самедова не видно было. Жирков пытался сыграть красиво и эффективно, но не получалось. Глушаков, Зобнин вроде играли, а вроде и нет и не улучшали, но и не портили. Просто находились на своих местах. В Целом вся команда хотя-бы понимала, что они делают на поле. В атаке коментатор правильно сказал, что появились варианты. Вообщем уже лучше, но не достаточно, чтобы быть хотябы в 30 ке.
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