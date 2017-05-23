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  • Спаллетти возглавит «Интер». Промес снялся в клипе про «Спартак». Дайджест событий дня

Спаллетти возглавит «Интер». Промес снялся в клипе про «Спартак». Дайджест событий дня

Промес записал клип про «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес принял участие в съемках клипа про московский клуб. Голландский футболист записал трек про красно-белых вместе с рэп-исполнителем Alex Maniac.

В Испании арестован бывший президент «Барселоны»

Во вторник, 23 мая, экс-президент «Барселоны» Сандро Роcсель был арестован в Испании. Он обвиняется в отмывании денег на сумму в 35 миллионов евро. По данным следствия Россель вместе с руководством Федерации футбола Бразилии (CBF) присвоил себе не менее 15 миллионов евро на незаконной продаже прав на изображение сборной Бразилии, ее представителей, а также на продаже прав показа товарищеских игр национальной команды этой страны.

Ранее на Росселя было заведено дело о мошенничестве и препятствии работы трансферного рынка в условиях свободной конкуренции. Он уже подозревается в отмывании денег при переходе Неймара в «Барселону» из «Сантоса».

Президента ФИФА подозревают в нарушении закона. Что нужно знать о ситуации

ЦСКА объявил об уходе Панченко, Ионова и Чепчугова

ЦСКА объявил о расставании с тремя футболистами. Клуб покинут нападающий Кирилл Панченко, хавбек Алексей Ионов и голкипер Сергей Чепчугов. «Динамо», за которое Панченко выступал в минувшем сезоне на правах аренды, выкупило права на 27-летнего игрока. Ионов, проведший прошлый сезон в аренде в ЦСКА, вернулся в стан бело-голубых по истечении ее срока. Чепчугов покинул красно-синих, так как у него завершился контракт.

«Интер» заключит контракт со Спаллетти на следующей неделе

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти подпишет соглашение с «Интером» в течение следующей недели, сообщил на своей странице в твиттере итальянский журналист Танкреди Палмери. Ранее появилась информация, что контракт будет заключен сроком на три года, а зарплата 58-летнего специалиста составит 4 миллиона евро.

Павлюченко сообщил, что покидает «Урал» и возвращается в Москву

Нападающий «Урала» Роман Павлюченко заявил, что принял решение уйти из екатеринбургского клуба по истечении срока контракта. «Я ухожу из «Урала», принял такое решение. Теперь возвращаюсь в Москву. Где продолжу карьеру? Пока ничего сказать не могу», – сказал Павлюченко.

Полиция Франции обыскала офис «ПСЖ» и дома Ди Марии и Пасторе

Сегодня, 23 мая, французская полиция провела обыск в офисе «ПСЖ», а также домах полузащитников Анхеля Ди Марии и Хавьера Пасторе в рамках операции против налогового мошенничества. Операция, осуществляемая управлением по борьбе с коррупцией и финансовыми нарушениями, является результатом расследований, инициированных прокуратурой после утечки документов, опубликованных на сайте Football Leaks.

Согласно информации, появившейся в декабре прошлого года, Ди Мария перевел не менее 5,1 миллиона евро на швейцарские счета через Голландию и непрозрачную компанию, расположенную в Панаме. Пасторе в свою очередь перенаправил 1,9 миллиона через аналогичную сеть.

Глушаков: «Готов заключить контракт со «Спартаком» на пять лет и завершить там карьеру»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков заявил, что хочет закончить карьеру в стане красно-белых. «Конечно, хотелось бы поскорее подписать новый контракт, чтобы я тренировался и играл со спокойной душой. Готов его на пять лет заключить, закончить карьеру в «Спартаке» и остаться там работать», – сказал Глушаков.

«Зачем после 0:3 рвать сетку и ломать ворота?». Стыдное поведение фанатов «Спартака» в Туле

Барселона Спартак ПСЖ ЦСКА Интер Павлюченко Роман Глушаков Денис Ионов Алексей Ди Мария Анхель Чепчугов Сергей Панченко Кирилл Пасторе Хавьер Промес Квинси Спаллетти Лучано
Комментарии (6)
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Fancyfall
1495562721
клип так себе, бедноват по движениям
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bakha23
1495571092
Наконец то топ клуб тренирована будет успехов ему
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igormaddog
1495600433
Панченко зря продали,мог бы пригодится,а Ионова и Чепчугова не сильно жалко!
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19asmodey54
1495625382
в Туле надо было ловить охреневших "болельщиков"и взыскивать ущерб в тройном размере! чуйства у них, видете ли
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