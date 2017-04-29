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    Президента ФИФА подозревают в нарушении закона. Что нужно знать о ситуации


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    Голосов: 1
    29.04.2017 22:30
    Президент ФИФА подозревается в том, что он повлиял на выборы главы Африканской конфедерации футбола. Разбираемся в очередном околофутбольном скандале.

    Что случилось?

    Вчера ночью британская The Telegraph (та самая, что уволила Сэма Эллардайса из сборной Англии) со ссылкой на немецкое издание Der Spiegel сообщила следующее: комитет по этике ФИФА начал расследование в отношении главы ФИФА Джанни Инфантино. Расследование касается возможного влияния Инфантино на процесс выборов главы Африканской конфедерации футбола, которые состоялись в марте этого года. Новым президентом КАФ тогда был избран Ахмад Ахмад из Мадагаскара.

    Кто это − Ахмад Ахмад?

    О новом президенте КАФ известно мало. Интересно хотя бы то, что Ахмад Ахмад − первый глава организации, пришедший на свой пост в XXI веке. Предыдущий президент КАФ Исса Хаяту руководил африканским футболом начиная с 10 марта 1988 года и продержался на своей должности без малого 30 лет. Таким образом, смещение Хаяту − история в любом случае революционная. Вопрос лишь в том, произошел ли этот процесс естественно или к нему приложил руку Инфантино.

    Что мог сделать Инфантино?

    Как сообщает Der Spiegel, дело Инфантино неразрывно связано с персоной африканского миллионера и футбольного функционера Филиппа Чиянгвы. Во время выборов президента КАФ Чиянгва открыто выступал против Хаяту, и тот в итоге потерпел поражение (Ахмад Ахмад − 34 голоса, Хаяту − 20). По информации немецкого журнала, в феврале прошлого года Инфантино посещал мероприятия, которые устраивал Чиянгва, и в ответ на это миллионер из Зимбабве оказал влияние на выбор главы конфедерации (что, видимо, было в интересах самого Инфантино).

    Президент КАФ Ахмад Ахмад.

    Версия для конспирологов: Инфантино был нужен свой, обязанный ему должностью, человек на посту главы КАФ. Таким образом, президент ФИФА купил лояльность целого континента избирателей, которые будут голосовать за него в будущем, а он − подкармливать их лишними местами на ЧМ (ни для кого не секрет, что увеличение команд на турнире с 32 до 48 − решение не в пользу футбола как такового, а в первую очередь в пользу футбола африканского).

    Это первое разбирательство в отношении Инфантино?

    Нет. В августе прошлого года комитет по этике изучал дело о возможной растрате Инфантино средств ФИФА в личных целях, в том числе во время апрельских поездок в Москву и Доху. Чуть позже (в октябре 16-го) комитет расследовал дело о кредите, что был предоставлен футбольной ассоциации Словении в 2015 году от УЕФА, где Инфантино на тот момент занимал пост генерального секретаря. Впрочем, в обоих случаях обвинения с нынешнего президента ФИФА были сняты.

    Мнение Виталия Мутко

    Президент РФС считает, что история с Инфантино не должна касаться чемпионата мира в России:

    «Нужно быть к этому готовыми. Политики на высоком уровне пытаются бросить тень на ЧМ, призвать к бойкоту, и логично, что это спускается ниже. Нас это касаться не должно. Мы получили право провести ЧМ в абсолютно честной борьбе. Убежден, это одно из лучших решений в истории ФИФА».

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2389

      serglider 30 апреля 2017, 10:06

      Ага, а то что 6 мест на ЧМ отдали Северной Америке, страны которой даже в полуфинал в последнее время не выходили это как? Не специально ли для США сделали так как они балансируют на 5-6 местах в своей зоне? И ничего, все нормально! Все эти "расследования" направлены главным образом для давления на Инфантино, что бы он изменил свое мнение, по поводу лишения России ЧМ 2018 и перенесение его проведения в Англию... все остальное от лукавого! Все эти "истории" что куда-то ездил и на что-то "влиял" высосаны из пальца! У него должность такая, что он обязан ездить по всему миру! Откуда и кому вдруг стало "известно", что он еще и "влиял" на что-то? Доказательства где? Опять же ну сидел кто-то 30 лет в ФИФА, теперь не сидит, а в чем собственно заключается "революция", то есть слом какой-то старой системы и установление вместо нее совершенно другой? Что конкретно изменилось? Раньше предыдущий представитель от Африки был на стороне англосаксов, а нынешний - нет и... вся революция? Опять же если ранее проведенное "расследование" не выявило нарушений зачем вообще о нем упоминать? Встречался с каким-то бизнесменом и что? Американские президенты и кандидаты на свою избирательную компанию компанию сотни миллионов от разных бизнесменов и их структур собирают и... нормально! Скоро быть просто порядочным человеком, живущим не по англосаксонским лекалам будет преступлением...

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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 30 апреля 2017, 09:52

      Der Spiegel? еще кто-то верит этому гавноизданию?

      0
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      Рейтинг: +87

      bakha23 29 апреля 2017, 19:53

      2018 хотят чтоб он забрал

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 29 апреля 2017, 19:09

      МуДко и Прядкин, сидя на и попивая пивасик, ржут над этим лошком )))

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