Президента ФИФА подозревают в нарушении закона. Что нужно знать о ситуации

Что случилось?

Вчера ночью британская The Telegraph (та самая, что уволила Сэма Эллардайса из сборной Англии) со ссылкой на немецкое издание Der Spiegel сообщила следующее: комитет по этике ФИФА начал расследование в отношении главы ФИФА Джанни Инфантино. Расследование касается возможного влияния Инфантино на процесс выборов главы Африканской конфедерации футбола, которые состоялись в марте этого года. Новым президентом КАФ тогда был избран Ахмад Ахмад из Мадагаскара.

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Кто это − Ахмад Ахмад?

О новом президенте КАФ известно мало. Интересно хотя бы то, что Ахмад Ахмад − первый глава организации, пришедший на свой пост в XXI веке. Предыдущий президент КАФ Исса Хаяту руководил африканским футболом начиная с 10 марта 1988 года и продержался на своей должности без малого 30 лет. Таким образом, смещение Хаяту − история в любом случае революционная. Вопрос лишь в том, произошел ли этот процесс естественно или к нему приложил руку Инфантино.

Что мог сделать Инфантино?

Как сообщает Der Spiegel, дело Инфантино неразрывно связано с персоной африканского миллионера и футбольного функционера Филиппа Чиянгвы. Во время выборов президента КАФ Чиянгва открыто выступал против Хаяту, и тот в итоге потерпел поражение (Ахмад Ахмад − 34 голоса, Хаяту − 20). По информации немецкого журнала, в феврале прошлого года Инфантино посещал мероприятия, которые устраивал Чиянгва, и в ответ на это миллионер из Зимбабве оказал влияние на выбор главы конфедерации (что, видимо, было в интересах самого Инфантино).

Президент КАФ Ахмад Ахмад.

Версия для конспирологов: Инфантино был нужен свой, обязанный ему должностью, человек на посту главы КАФ. Таким образом, президент ФИФА купил лояльность целого континента избирателей, которые будут голосовать за него в будущем, а он − подкармливать их лишними местами на ЧМ (ни для кого не секрет, что увеличение команд на турнире с 32 до 48 − решение не в пользу футбола как такового, а в первую очередь в пользу футбола африканского).

Это первое разбирательство в отношении Инфантино?

Нет. В августе прошлого года комитет по этике изучал дело о возможной растрате Инфантино средств ФИФА в личных целях, в том числе во время апрельских поездок в Москву и Доху. Чуть позже (в октябре 16-го) комитет расследовал дело о кредите, что был предоставлен футбольной ассоциации Словении в 2015 году от УЕФА, где Инфантино на тот момент занимал пост генерального секретаря. Впрочем, в обоих случаях обвинения с нынешнего президента ФИФА были сняты.

Мнение Виталия Мутко

Президент РФС считает, что история с Инфантино не должна касаться чемпионата мира в России:

«Нужно быть к этому готовыми. Политики на высоком уровне пытаются бросить тень на ЧМ, призвать к бойкоту, и логично, что это спускается ниже. Нас это касаться не должно. Мы получили право провести ЧМ в абсолютно честной борьбе. Убежден, это одно из лучших решений в истории ФИФА».

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