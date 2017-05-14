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  • Венгер останется в «Арсенале». «МЮ» проиграл «Тоттенхэму». Дайджест событий дня

Венгер останется в «Арсенале». «МЮ» проиграл «Тоттенхэму». Дайджест событий дня

Источник: Венгер на год продлит контракт с «Арсеналом»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер останется во главе лондонского клуба в следующем сезоне. По информации источника, французский специалист продлит контракт с «канонирами» еще на год. Напомним, Венгер возглавляет «Арсенал» с 1996 года. Действующее соглашение 67-летнего тренера с клубом истекает грядущим летом. На данный момент лондонская команда занимает в турнирной таблице АПЛ пятое место, имея в активе 69 очков.

Руководство «Баварии» готово потратить 100 миллионов на трансферы этим летом

Руководство мюнхенской «Баварии», досрочно одержавшей победу в Бундеслиге, готово выделить на трансферные цели команды в ближайшее межсезонье около 100 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе немцев к форварду «Арсенала» Алексису Санчесу, хавбеку «Вердера» Сержу Гнабри, полузащитнику «Байера» Юлиану Брандту, игроку «ПСЖ» Марко Верратти и футболисту «Шальке» Леону Горецке.

«Енисей», возглавляемый Тихоновым, сыграет в стыковых матчах за право выхода в РФПЛ

В матче 37-го тура ФНЛ «Тамбов» сыграл вничью с «Нефтехимиком» (1:1). Отметим, что после данного результата «Енисей» не опустится ниже четвертого места в турнирной таблице и сыграет в стыковых матчах за право сыграть в РФПЛ. На данный момент клуб из Красноярска занимает третью позицию, имея в активе 60 очков.

ЦСКА не будет продлевать контракт с Еременко

В руководстве ЦСКА отметили, что не намерены продлевать контракт с полузащитником Романом Еременко. Футболист с ноября 2016 года отбывает двухлетнюю дисквалификацию, наложенную на него из-за употребления кокаина. «Контракт истекает, и предпосылок, что он будет продлен, к сожалению, нет. Причина понятна – дисквалификация продолжает действовать», – заявил генеральный директор клуба Роман Бабаев.

Муса может продолжить карьеру в Китае

Нападающий «Лестера» Ахмед Муса может продолжить карьеру в чемпионате Китая. По информации SuperSport, в услугах 24-летнего нигерийца заинтересован один из клубов Поднебесной, при этом сам футболист намерен остаться в Англии. По данным Transfermarkt, стоимость форварда составляет 18 миллионов евро. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2020 года. В нынешнем сезоне Муса провел за «Лестер» в АПЛ 20 матчей, в которых записал на свой счет два гола.

«Челси» летом может потратить на трансферы более 200 миллионов

Руководство «Челси» во время летнего трансферного окна планирует серьезно усилить состав. По информации источника, синие намерены приобрести игроков в каждую линию и готовы потратить на трансферы более 200 миллионов фунтов стерлингов. Потенциальными новичками лондонского клуба могут стать Ромелу Лукаку, Алексис Санчес, Тьему Бакайоко и Вирджил ван Дейк. Ранее сообщалось, что за победу в АПЛ «Челси» получит рекордные призовые в размере 150 миллионов фунтов стерлингов.

Что не так с чемпионством «Челси»

Хет-трик Кейта принес «Фейеноорду» победу над «Хераклесом» и чемпионство впервые с сезона-1998/99

В матче 34-го тура Эредивизие «Фейеноорд» на своем поле одержал победу над «Хераклесом» со счетом 3:1. Хет-триком в составе победителей отметился Дирк Кейт. Таким образом, клуб из Роттердама набрал 82 очка и обеспечил себе звание чемпиона Голландии. Благодаря этому команда в следующем сезоне выступит на групповом этапе Лиги чемпионов. Отметим, что последний раз «Фейеноорд» завоевывал золотые медали национального первенства в сезоне-1998/99.

АПЛ. Гол Руни не спас «Манчестер Юнайтед» от поражения в матче с «Тоттенхэмом»

В рамках 37-го тура АПЛ «Тоттенхэм» на своем поле одержал победу над «Манчестер Юнайтед». Голами в составе хозяев отличились Виктор Ваньяма и Гарри Кейн. В составе гостей единственный мяч забил Уэйн Руни. «Тоттенхэм» остался на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Англии, «Манчестер Юнайтед» – шестой.

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Комментарии (6)
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Benifacto
1494797372
старичок Кейт еще в деле)да еще и в ЛЧ его увидем
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sega77+
1494816604
венгера пора менять
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igormaddog
1494818697
Енисеюшка давай в РФПЛ!!!Красноярск ждет большого футбола!!!
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vodomut
1494829634
Венгер устарел,новых идей нет,пора на покой.
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Zubo
1494902169
Нееее , не останется он в Арсенале, уйдёт в Кайрат к Аршавину
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