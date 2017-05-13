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    «Челси» получит рекордные призовые за победу в АПЛ

    За чемпионское звание «Челси» получит в этом году 150 миллионов фунтов стерлингов призовых. Этот показатель является максимальным за все время существования лиги.

    Лондонский клуб станет первым чемпионом, который получит выгоду от последней сделки по реализации телевизионных прав общей стоимостью более 8 миллиардов фунтов стерлингов для всех клубов английской Премьер-лиги.

    Напомним, что в пятницу команда Антонио Конте обыграла «Вест Бромвич» со счетом 1:0, чем гарантировала себе досрочно чемпионское звание.

    Источник: Mirror.co.uk

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    13.05.2017 09:54
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +87

      bakha23 13 мая 2017, 15:57

      купить надо нападающего Гризмана и защиту улучшить и все норм

      0
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 13 мая 2017, 12:50

      Успехов Конте - хороший тренер!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4024

      raritet 13 мая 2017, 12:02

      Вот это понимаю. Работа выполнена на отлично. Придраться не к чему. Поздравление великолепной команде с прекрасным тренером.

      2
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 13 мая 2017, 11:51

      Челси навсегда

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +183

      бочаров 13 мая 2017, 11:50

      Главное с умом потратить,чтоб нахлебники не распотрошили.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 13 мая 2017, 11:24

      Да,теперь можно и покупать не плохо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +21

      dzag()ev 13 мая 2017, 11:04



      иа

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +59

      slavko33002 13 мая 2017, 10:53

      Заслужили.

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 13 мая 2017, 10:27

      Ахереть... им фейр плей побоку

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 13 мая 2017, 10:14

      Даааа!! Поздравляем,удачи дальше в Лиге Чемпионов

      2
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