ФИФА поздравила «Спартак» с днем рождения. «Барселона» намерена забить 5 голов «Ювентусу». Дайджест событий дня

Луческу может вернуться в Турцию

Находящийся на грани отставки главный тренер «Зенита» Мирча Луческу может переехать в турецкий чемпионат. Румынским специалистом интересуется руководство «Галатасарая», которое собирается назначить его на должность генерального или спортивного директора. Президент «Галатасарая» уже несколько раз созванивался с Луческу и обсуждал условия работы. Ранее румын работал в этом клубе тренером и выиграл чемпионат Турции и Суперкубок УЕФА.

Черчесов не видит в сборной России Кокорина и не комментирует возможный вызов Аршавина

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что уровень нападающего «Зенита» Александра Кокорина на данный момент не соответствует национальной команде. От вопроса о полузащитнике «Кайрата» Андрее Аршавине Черчесов технично ушел.

«Я оцениваю Кокорина только как футболиста. Уровень, который есть на сегодняшний день, нас не до конца устраивает. Поэтому не случайно его не было на сборе. У него есть месяц до конца чемпионата – так же, как и у всех. Аршавин? Во-первых, не только Аршавин. Павлюченко, Зырянов до сих пор играют. Жирков, Игнашевич, Березуцкие – это поколение еще не закончило играть в футбол. Сегодня нельзя сказать «да или нет», – сказал Черчесов.

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Джанашия считает, что раньше «Спартаку» помогали судьи

Бывший нападающий «Локомотива» Заза Джанашия выразил мнение по поводу судейства во времена его выступлений в России.

«Нам не мешали, а помогали другой команде. Чувствовалось же, что все в России за «Спартак». Очевидно было, что судьи, например, в одну сторону решения принимают. Там все аккуратно было, в незначительных эпизодах.

Например, кому-то было нужно, чтобы мы потеряли очки в Элисте — и «Спартак» благодаря этому брал бы золото. Матч поставили на три часа дня при жаре «+50». Всю игру еле ходили, закончили 0:0, «Спартак» стал чемпионом, а я скинул пять килограммов», – возмутился Джанашия.

Интересно, было ли и правда «+50» в Элисте, если учесть, что решающие матчи чемпионата проходили поздней осенью.

«Спартак» удостоился поздравлений от ФИФА

ФИФА в своем твиттере поздравила «Спартак» с днем рождения. 18 апреля красно-белые отметили 95-летие клуба. Напомним, предшественник «Спартака» МКС («Московский кружок спорта Краснопресненского района») был основан 18 апреля 1922 года. Затем команда также называлась «Красная Пресня», «Пищевики», «Промкооперация». Свое нынешнее название клуб обрел в 1935 году.

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Полузащитника «Уфы» подозревают в покупке наркотиков

Легионер «Уфы» Ондрей Ваньек попал под подозрение и будет вызван в суд вместе с Яном Копицем – экс-партнером по чешской «Виктории». Сообщается, что в мае 2016 года Ваньек принял участие в приобретении запрещенных веществ у наркодилера. В «Уфу» чех перебрался уже летом прошлого года.

«Интер» нацелился сразу на двух топ-тренеров

Миланский «Интер» летом возглавит один из известных тренеров из Европы. На данный момент руководству клуба интересны кандидатуры Диего Симеоне («Атлетико») и Антонио Конте («Челси»). Сообщается, что «Интер» готов платить будущему наставнику 10-11 миллионов евро в год. Что касается Стефано Пиоли, то этот тренер летом покинет клуб из Милана.

Еще одна неожиданная кандидатура на пост главного тренера «Барселоны»

И это Джованни ван Бронкхорст – бывший игрок сине-гранатовых, который на данный момент возглавляет «Фейеноорд». «Барселона» рассматривает голландца в качестве замены Луису Энрике, который покинет свой пост по окончании сезона. В составе каталонцев ван Бронкхорст отыграл несколько лет, а сейчас его «Фейеноорд» возглавляет турнирную таблицу Эредивизие.

Луис Энрике ставит задачу забить пять голов «Ювентусу»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился смелыми ожиданиями от ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Ювентусом». В первом его команда «сгорела» 0:3. «Я бы конечно предпочел не только иметь пару недель на подготовку, но и сгонять в отпуск на Мальдивы! Но в целом ситуация очень похожа на дуэль с «ПСЖ». Нам нужно забивать уже не четыре гола, а три, если мы хотим сравнять счет по сумме двух встреч. Но я думаю, что у «Ювентуса» голевые моменты обязательно будут, так что наша задача – забить пять», – сообщил Луис Энрике.

Матч «Барселона» – «Ювентус» состоится в среду, 19 апреля. Начало – в 21:45 по московскому времени.

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