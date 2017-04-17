Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Когда я обыгрывал Гаттузо, он тут же валил меня на газон». Каким был Дибала до дубля «Барселоне»


    4
    Голосов: 4
    17.04.2017 14:05
    Пауло Дибала щелкнул хет-триком по «Барселоне» и скоро поменяет Лео Месси на троне Аргентины. Бомбардир рассказывает, как Дибала шел к успеху.

    «Я зову Дибалу «Квадрат R2». На PlayStation эта комбинация означает обводящий удар. Он всегда так забивает. Удивил ли он меня? Нет, потому что я всегда говорил: он − феномен. Играть за «Юве» так, как играет он, − это феноменально», − так о 21 номере «Юве» отзывается самый дорогой и один из наиболее пафосных игроков современности Поль Погба. Хотя они очень разные. Пока Погба снимается в вирусной рекламе и запускает смайлик с самим собой в твиттере, Пауло дает интервью ребятишкам от 5 до 11 лет из проекта «Юный Репортер» в пресс-центре «Ювентус Стэдиум».

    «Журналисты всегда задают мне одни и те же вопросы, а вы спрашиваете меня такие, на которые я никогда не отвечал», − признается Пауло, когда у него интересуются о том, что бы он изменил в прошлом, чтобы стать сильнее. «Пожалуй, я бы уделил больше времени работе над правой ногой. Я владею ей гораздо хуже, чем левой, и это надо исправлять. В «Палермо» я не задумывался об этом».

    Пауло часто сравнивают с Месси, но он хочет быть Дибалой. Забивая два, он думает о том, чтобы забить третий. В детстве его называли «Священником» и «Бриллиантом». Первое прозвище Пауло получил потому что игровая форма висела на нем словно ряса – настолько он был худой, второе – так как исправно клал голы в футболке заштатного аргентинского «Институто» уже в 17.

    Когда ему было 15, отец умер от рака поджелудочной железы. После этого ужасного события Пауло стал постоянно ночевать на базе «Институто», получив еще одно прозвище – «Мальчик из общаги». Папа, лично возивший его на тренировки в детстве, искренне мечтал, что один из его сыновей станет футболистом. Двое старших не сумели этого сделать, а Дибала смог.

    Теперь каждый гол он посвящает отцу, а в интервью рассказывает, что его братья всегда готовы дать ему хорошего пинка под зад. Дибала восхищался «Бокой», но не вешал постер с ней на стену, так как знал, что его братья, ненавидящие «Хуниорс», тут же сорвут его.

    Переехав в «Палермо», юноша попал в лапы Дженнаро Гаттузо, который продолжил ковать характер форварда. «Если я обыгрывал Дженнаро, он тут же валил меня на газон. Так он учил меня подниматься, когда падаешь, сколько раз бы это не происходило. Теперь я принимаю удары молча. Какой смысл жаловаться судье, если он только покажет тебе карточку. Мщение за больные удары по ногам – это тоже не про меня».

    В «Палермо» президент сицилийцев Маурицио Дзампарини сделал все, чтобы талант Дибалы раскрылся максимально стремительно. Тренеры, которые не выпускали щуплого аргентинского паренька на поле, тут же получали свою трудовую книжку обратно. В итоге пару сезонов назад Дибала организовал в Сицилии фантастическую связку с Франко Васкесом. Кстати, именно за Васкесом клубные скауты изначально ездили в Аргентину. А Пауло они заметили только на месте. «Мы заполучили нового Серхио Агуэро», − так потом комментировали прибытие Дибалы в офис «Палермо» функционеры клуба.

    Серхио не бегал за «Палермо», но тоже забивает в Лиге чемпионов. После дубля «Барсе» трибуны яростно вопил его фамилию, а он лишь с блестящими глазами рассказывал о своей мечте. «Я проживал эти моменты в своем детстве, верил, что буду забивать такие важные голы в столь важном турнире как Лига чемпионов. Сейчас это все наяву, и я счастлив».

    Год назад «Ювентус» жутко обидно вылетал от «Баварии» в 1/8, а он сидел дома с больной ногой и терпел. «Я сидел дома и ничем не мог помочь команде. Я так подпрыгнул на диване, что чуть не усугубил свою травму, но такие поражения нужны, чтобы уметь чувствовать настоящую радость от побед».

    Дибала подписал новый контракт с «Юве» до 2022 года с зарплатой в 7 миллионов евро. Однажды он пообещал вплавь добраться до Каталонии, если «Барса» позовет его в команду. Возможно, потом это случится. Ну, а сейчас Дибала казнит «Барселону» и вытащит «Ювентус» в полуфинал. Потому что он, как сказал несколько лет назад Гаттузо, родом не с Земли и может все что угодно.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 4
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14

      ffmsu 28 апреля 2017, 00:20

      Каким хет-триком он щёлкнул?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +258

      vasiok74 24 апреля 2017, 23:00

      играть ему в этом сезоне,вместе с Юве,в финале ЛЧ.даже есть не плохие шансы выиграть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 17 апреля 2017, 19:08

      красавчик!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 17 апреля 2017, 18:38

      Робиньо пато и тд многих начале тоже самое говорили... два три сезона поиграет потом... и если мужчина он не покинет юви

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1640

      PassCSKA 17 апреля 2017, 16:10

      Обводящий удар на PS4 - кружок + R1. Так что Поля не п..ди :)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33453

      oyabun 17 апреля 2017, 16:08

      Вот бы такого в Спартак! Эх, мечты, мечты.. ))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2711

      Masteralex > oyabun 7 мая 2017, 17:45

      вы случаем не проверялись у врача на ромбит головного мозга? :)

      нафига нам в чемпионате команда с игроками уровня топ-чемпионатов Европы, чтобы вообще никто не смотрел из-за того, что интрига умирала бы до начала чемпа

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11