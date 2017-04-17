«Когда я обыгрывал Гаттузо, он тут же валил меня на газон». Каким был Дибала до дубля «Барселоне»

«Я зову Дибалу «Квадрат R2». На PlayStation эта комбинация означает обводящий удар. Он всегда так забивает. Удивил ли он меня? Нет, потому что я всегда говорил: он − феномен. Играть за «Юве» так, как играет он, − это феноменально», − так о 21 номере «Юве» отзывается самый дорогой и один из наиболее пафосных игроков современности Поль Погба. Хотя они очень разные. Пока Погба снимается в вирусной рекламе и запускает смайлик с самим собой в твиттере, Пауло дает интервью ребятишкам от 5 до 11 лет из проекта «Юный Репортер» в пресс-центре «Ювентус Стэдиум».

«Журналисты всегда задают мне одни и те же вопросы, а вы спрашиваете меня такие, на которые я никогда не отвечал», − признается Пауло, когда у него интересуются о том, что бы он изменил в прошлом, чтобы стать сильнее. «Пожалуй, я бы уделил больше времени работе над правой ногой. Я владею ей гораздо хуже, чем левой, и это надо исправлять. В «Палермо» я не задумывался об этом».

Пауло часто сравнивают с Месси, но он хочет быть Дибалой. Забивая два, он думает о том, чтобы забить третий. В детстве его называли «Священником» и «Бриллиантом». Первое прозвище Пауло получил потому что игровая форма висела на нем словно ряса – настолько он был худой, второе – так как исправно клал голы в футболке заштатного аргентинского «Институто» уже в 17.

Когда ему было 15, отец умер от рака поджелудочной железы. После этого ужасного события Пауло стал постоянно ночевать на базе «Институто», получив еще одно прозвище – «Мальчик из общаги». Папа, лично возивший его на тренировки в детстве, искренне мечтал, что один из его сыновей станет футболистом. Двое старших не сумели этого сделать, а Дибала смог.

Теперь каждый гол он посвящает отцу, а в интервью рассказывает, что его братья всегда готовы дать ему хорошего пинка под зад. Дибала восхищался «Бокой», но не вешал постер с ней на стену, так как знал, что его братья, ненавидящие «Хуниорс», тут же сорвут его.

Переехав в «Палермо», юноша попал в лапы Дженнаро Гаттузо, который продолжил ковать характер форварда. «Если я обыгрывал Дженнаро, он тут же валил меня на газон. Так он учил меня подниматься, когда падаешь, сколько раз бы это не происходило. Теперь я принимаю удары молча. Какой смысл жаловаться судье, если он только покажет тебе карточку. Мщение за больные удары по ногам – это тоже не про меня».

В «Палермо» президент сицилийцев Маурицио Дзампарини сделал все, чтобы талант Дибалы раскрылся максимально стремительно. Тренеры, которые не выпускали щуплого аргентинского паренька на поле, тут же получали свою трудовую книжку обратно. В итоге пару сезонов назад Дибала организовал в Сицилии фантастическую связку с Франко Васкесом. Кстати, именно за Васкесом клубные скауты изначально ездили в Аргентину. А Пауло они заметили только на месте. «Мы заполучили нового Серхио Агуэро», − так потом комментировали прибытие Дибалы в офис «Палермо» функционеры клуба.

Серхио не бегал за «Палермо», но тоже забивает в Лиге чемпионов. После дубля «Барсе» трибуны яростно вопил его фамилию, а он лишь с блестящими глазами рассказывал о своей мечте. «Я проживал эти моменты в своем детстве, верил, что буду забивать такие важные голы в столь важном турнире как Лига чемпионов. Сейчас это все наяву, и я счастлив».

Год назад «Ювентус» жутко обидно вылетал от «Баварии» в 1/8, а он сидел дома с больной ногой и терпел. «Я сидел дома и ничем не мог помочь команде. Я так подпрыгнул на диване, что чуть не усугубил свою травму, но такие поражения нужны, чтобы уметь чувствовать настоящую радость от побед».

Дибала подписал новый контракт с «Юве» до 2022 года с зарплатой в 7 миллионов евро. Однажды он пообещал вплавь добраться до Каталонии, если «Барса» позовет его в команду. Возможно, потом это случится. Ну, а сейчас Дибала казнит «Барселону» и вытащит «Ювентус» в полуфинал. Потому что он, как сказал несколько лет назад Гаттузо, родом не с Земли и может все что угодно.