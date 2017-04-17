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    Лучшие игроки в истории чемпионата России


    4.5
    Голосов: 12
    17.04.2017 18:45
    «Бомбардир» завершает серию рейтингов, где вы выбирали лучших игроков в истории чемпионатов России. Представляем символическую сборную из этих футболистов.

    Вратарь. Игорь Акинфеев

    Воспитанник ЦСКА защищает ворота армейской команды с начала совершеннолетия. Игорь по шесть раз выигрывал чемпионат и Кубок России. Вместе с ЦСКА Акинфеев победил в Кубке УЕФА. Недавно голкипер побил рекорд Льва Яшина по числу матчей без пропущенных голов. За пределами поля вратарь мелькает вместе с солистом группы «Руки Вверх!». У них даже есть совместная песня.

    Левый защитник. Юрий Жирков

    Жирков тоже по-настоящему начал именно в ЦСКА. Потом Юрий уехал на повышение в Англию, но в «Челси» не прижился. Везде Юрий больше играл на позиции полузащитника, но с возрастом переквалифицировался в крайнего защитника. Именно на этой позиции он сейчас выступает в петербуржском «Зените».

    Центральный защитник. Сергей Игнашевич

    Игнашевич – второй игрок ЦСКА, отыгравший за команду 500 матчей. Этой зимой он хотел уйти из ЦСКА, но приход Виктора Гончаренко убедил защитника остаться в команде. Сейчас Сергей получает стабильную игровую практику, а армейцы перешли на смену в три центральных защитника. Из сборной Сергей Игнашевич ушел, чтобы открыть дорогу в состав молодым игрокам.

    Центральный защитник. Неманья Видич

    Всего 39 матчей в российской Премьер-лиге провел сербский защитник Неманья Видич. Этого хватило, чтобы из «Спартака» Видича забрал «Манчестер Юнайтед». Уже в ранние годы своей карьеры было видно, что Неманья вырастет в защитника топ-уровня. Со времен Видича защитника такого же уровня в «Спартаке» так и не появилось.

    Правый защитник. Марио Фернандес

    Бразилец Фернандес принял российское гражданство и готов сыграть за сборную. В ЦСКА Марио выполняет ключевую роль на месте правого защитника. Умения Фернандеса позволяют ему закрывать всю бровку и успешно поддерживать атаку. Стоимость игрока оценивается почти в 13 миллионов фунтов. Говорят, Фернандесом интересуется «Челси».

    Опорный полузащитник. Сергей Семак

    Сейчас Сергей Семак уже начал тренерскую карьеру, возглавив «Уфу». Но и футболистом Семак был хорошим. Семак – единственный игрок, которому удавалось выигрывать чемпионат России с тремя разными командами. В 2005 году Семак пробовал себя в Европе, но после одного сезона в «ПСЖ» вернулся в РФПЛ.

    Левый полузащитник. Андрей Тихонов

    Московский «Спартак» – главный клуб в карьере Андрея Тихонова. В составе «Спартака» Тихонов восемь раз выигрывал чемпионат России. Тихонов – единственный игрок, которого дважды признавали футбольным джентльменом года в России. Сейчас Андрей Тихонов тренирует «Енисей», претендующий на выход в Премьер-лигу.

    Правый полузащитник. Валерий Карпин

    Карпин уже успел попробовать себя во многих амплуа. Карпин-тренер раскрыл нескольких игроков для «Спартака». Карпин-эксперт проявил себя на «Матч ТВ», где продолжает развиваться в различных направлениях. Карпин-игрок получил основную известность, выступая в испанской Примере. Но был в его карьере и российский чемпионат, где полузащитник трижды побеждал в составе «Спартака».

    Центральный атакующий полузащитник. Андрей Аршавин

    Аршавина мы запомним, как одного из российских игроков с большим талантом. Долгое время Андрей был лицом петербуржского «Зенита». Но успех на Евро-2008 позволил ему попробовать себя в Англии. В «Арсенале» его преподносят как легенду, оформившую покер на «Энфилде». Были времена, когда Аршавина хотела купить даже «Барселона». Но полузащитник вернулся в Россию, где ничего уже не получилось. Сейчас Андрей Аршавин продолжает играть в футбол в казахстанском «Кайрате».

    Форвард. Вагнер Лав

    Бразильский нападающий Вагнер Лав принес ЦСКА большую пользу. С ним армейцы трижды выигрывали чемпионат России, а потом еще и получили много денег на продаже форварда в Китай. Вагнера любят российские фанаты, а Евгений Гинер ждет его в клуб на административную должность.

    Форвард. Халк

    «Зенит» покупал Халка за 60 миллионов евро из «Порту». Через несколько лет успешной карьеры в России за подобную сумму бразилец уехал в Китай. Наши болельщики запомнят его по пушечным дальним ударам. Халку удалось стать лицом современного «Зенита». Он опроверг стереотип, что в Россию многие звезды едут отбывать номер, просто получая деньги.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ
    Рейтинг: 4.5 Голосов: 12
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    Комментарии66
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      Рейтинг: +42

      fcsouthampton 24 апреля 2017, 11:32

      Команда что надо была бы)))))Лоськова не хватает,а так и Овчинникова можно было в место Гарика поставить)))))

      0
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      Рейтинг: +2389

      serglider 21 апреля 2017, 20:29

      Где зенитовец Данни?

      0
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      Рейтинг: +348

      sergeyshubin 19 апреля 2017, 05:25

      ЦСКА-6
      Спартак-3
      Зенит-2
      Как то странно скажете вы!? Но они за всю историю чемпионатов России взяли 19 золотых медалей!!! Это не считая серебра!!!
      ЦСКА и Зенит обладатели еврокубков!!! Спартак был в полуфинале ЛЧ!!! А остальные? Такой стабильности и статистики как у этой троицы нет ни у кого!!!

      1
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      Рейтинг: +348

      sergeyshubin 19 апреля 2017, 05:13

      По делу тут только трое это Вагнер, Халк и Акинфеев, остальные под вопросом!!! При всём уважении к Семаку объективно на позиции опорника лучше вернблум, Видич шикарен но в МЮ(я понимаю что тогда абы кого туда не взяли) , Жирков был классным в ЦСКА и больше ни где!!! С такой логикой построения команды не хватает Красича))) он сильнее чем Карпин Российского периода!!! Где Кержаков???? Аршавин в принципе с натяжкой но может ещё быть в этой команде))) а ведь были ещё Домингес, Одиа, Шкртел,Витсель, Тимощук, даже Алдонин был весьма не плох в лучшие годы!!! Список можно ещё очень долго продолжать...
      вот эта "сборная" сильна я не спорю.НО!!! Далеко не сильнейшая
      Ну это только мое мнение и ни кому я его не навязываю

      0
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      Рейтинг: +52

      Nahabinec > sergeyshubin 19 апреля 2017, 20:20

      Аллонин? Ахахахах да он дно

      0
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      Рейтинг: +24

      jaxtr 18 апреля 2017, 19:53

      Тихоновецкого забыли((

      0
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      Рейтинг: +72

      D'achkov 18 апреля 2017, 17:18

      а как же файзулин?))0))0)))

      0
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      Рейтинг: +105

      igorek25 18 апреля 2017, 12:14

      В этой символической сборной 6 игроков, чей рассвет и известность связаны с ЦСКА. Респект клубу!

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 18 апреля 2017, 11:43

      Весь опрос по ЦАП лидировал Титов, в итоге Аршавин... Жирков такой же ЛЗ как Семак опорник... Фернандес как помощь нападению хорош, как защитник убог! Онопко и Никифоров лучше Игнаша,

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +56

      B-E-S 18 апреля 2017, 11:03

      Список просто суперубогий. У нас ведь никогда не играли Иванович, Гарай, Диарра - эти люди недостойны быть в нашем списке. Этоо конечно к нам приезжал доигрывать, но он конечно хуже Вагнера Лава. Витсель, Тимощук тоже ни о чем. Список разумеется очень объективный!

      1
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      Рейтинг: +297

      АРИЕЦ2008 18 апреля 2017, 08:38

      Необсуждаемый бред.........

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