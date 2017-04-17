Лучшие игроки в истории чемпионата России

«Бомбардир» завершает серию рейтингов, где вы выбирали лучших игроков в истории чемпионатов России. Представляем символическую сборную из этих футболистов.

Вратарь. Игорь Акинфеев

Воспитанник ЦСКА защищает ворота армейской команды с начала совершеннолетия. Игорь по шесть раз выигрывал чемпионат и Кубок России. Вместе с ЦСКА Акинфеев победил в Кубке УЕФА. Недавно голкипер побил рекорд Льва Яшина по числу матчей без пропущенных голов. За пределами поля вратарь мелькает вместе с солистом группы «Руки Вверх!». У них даже есть совместная песня.

Левый защитник. Юрий Жирков

Жирков тоже по-настоящему начал именно в ЦСКА. Потом Юрий уехал на повышение в Англию, но в «Челси» не прижился. Везде Юрий больше играл на позиции полузащитника, но с возрастом переквалифицировался в крайнего защитника. Именно на этой позиции он сейчас выступает в петербуржском «Зените».

Центральный защитник. Сергей Игнашевич

Игнашевич – второй игрок ЦСКА, отыгравший за команду 500 матчей. Этой зимой он хотел уйти из ЦСКА, но приход Виктора Гончаренко убедил защитника остаться в команде. Сейчас Сергей получает стабильную игровую практику, а армейцы перешли на смену в три центральных защитника. Из сборной Сергей Игнашевич ушел, чтобы открыть дорогу в состав молодым игрокам.

Центральный защитник. Неманья Видич

Всего 39 матчей в российской Премьер-лиге провел сербский защитник Неманья Видич. Этого хватило, чтобы из «Спартака» Видича забрал «Манчестер Юнайтед». Уже в ранние годы своей карьеры было видно, что Неманья вырастет в защитника топ-уровня. Со времен Видича защитника такого же уровня в «Спартаке» так и не появилось.

Правый защитник. Марио Фернандес

Бразилец Фернандес принял российское гражданство и готов сыграть за сборную. В ЦСКА Марио выполняет ключевую роль на месте правого защитника. Умения Фернандеса позволяют ему закрывать всю бровку и успешно поддерживать атаку. Стоимость игрока оценивается почти в 13 миллионов фунтов. Говорят, Фернандесом интересуется «Челси».

Опорный полузащитник. Сергей Семак

Сейчас Сергей Семак уже начал тренерскую карьеру, возглавив «Уфу». Но и футболистом Семак был хорошим. Семак – единственный игрок, которому удавалось выигрывать чемпионат России с тремя разными командами. В 2005 году Семак пробовал себя в Европе, но после одного сезона в «ПСЖ» вернулся в РФПЛ.

Левый полузащитник. Андрей Тихонов

Московский «Спартак» – главный клуб в карьере Андрея Тихонова. В составе «Спартака» Тихонов восемь раз выигрывал чемпионат России. Тихонов – единственный игрок, которого дважды признавали футбольным джентльменом года в России. Сейчас Андрей Тихонов тренирует «Енисей», претендующий на выход в Премьер-лигу.

Правый полузащитник. Валерий Карпин

Карпин уже успел попробовать себя во многих амплуа. Карпин-тренер раскрыл нескольких игроков для «Спартака». Карпин-эксперт проявил себя на «Матч ТВ», где продолжает развиваться в различных направлениях. Карпин-игрок получил основную известность, выступая в испанской Примере. Но был в его карьере и российский чемпионат, где полузащитник трижды побеждал в составе «Спартака».

Центральный атакующий полузащитник. Андрей Аршавин

Аршавина мы запомним, как одного из российских игроков с большим талантом. Долгое время Андрей был лицом петербуржского «Зенита». Но успех на Евро-2008 позволил ему попробовать себя в Англии. В «Арсенале» его преподносят как легенду, оформившую покер на «Энфилде». Были времена, когда Аршавина хотела купить даже «Барселона». Но полузащитник вернулся в Россию, где ничего уже не получилось. Сейчас Андрей Аршавин продолжает играть в футбол в казахстанском «Кайрате».

Форвард. Вагнер Лав

Бразильский нападающий Вагнер Лав принес ЦСКА большую пользу. С ним армейцы трижды выигрывали чемпионат России, а потом еще и получили много денег на продаже форварда в Китай. Вагнера любят российские фанаты, а Евгений Гинер ждет его в клуб на административную должность.

Форвард. Халк

«Зенит» покупал Халка за 60 миллионов евро из «Порту». Через несколько лет успешной карьеры в России за подобную сумму бразилец уехал в Китай. Наши болельщики запомнят его по пушечным дальним ударам. Халку удалось стать лицом современного «Зенита». Он опроверг стереотип, что в Россию многие звезды едут отбывать номер, просто получая деньги.