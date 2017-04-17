Лучшие игроки в истории чемпионата России

<p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Вратарь. Игорь Акинфеев</strong></span></p> <p>Воспитанник ЦСКА защищает ворота армейской команды с начала совершеннолетия. Игорь по шесть раз выигрывал чемпионат и Кубок России. Вместе с ЦСКА Акинфеев победил в Кубке УЕФА. Недавно голкипер побил рекорд Льва Яшина по числу матчей без пропущенных голов. За пределами поля вратарь мелькает вместе с солистом группы «Руки Вверх!». У них даже есть совместная песня.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Левый защитник. Юрий Жирков</strong></span></p> <p>Жирков тоже по-настоящему начал именно в ЦСКА. Потом Юрий уехал на повышение в Англию, но в «Челси» не прижился. Везде Юрий больше играл на позиции полузащитника, но с возрастом переквалифицировался в крайнего защитника. Именно на этой позиции он сейчас выступает в петербуржском «Зените».</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Центральный защитник. Сергей Игнашевич</strong></span></p> <p>Игнашевич – второй игрок ЦСКА, отыгравший за команду 500 матчей. Этой зимой он хотел уйти из ЦСКА, но приход Виктора Гончаренко убедил защитника остаться в команде. Сейчас Сергей получает стабильную игровую практику, а армейцы перешли на смену в три центральных защитника. Из сборной Сергей Игнашевич ушел, чтобы открыть дорогу в состав молодым игрокам.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Центральный защитник. Неманья Видич</strong></span></p> <p>Всего 39 матчей в российской Премьер-лиге провел сербский защитник Неманья Видич. Этого хватило, чтобы из «Спартака» Видича забрал «Манчестер Юнайтед». Уже в ранние годы своей карьеры было видно, что Неманья вырастет в защитника топ-уровня. Со времен Видича защитника такого же уровня в «Спартаке» так и не появилось.</p> <p><img alt="" src="//bombardir.ru/images/nut_articles/image/09ebea41b144c8ff5f13a15ee77ef1e1.jpg" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Правый защитник. Марио Фернандес</strong></span></p> <p>Бразилец Фернандес принял российское гражданство и готов сыграть за сборную. В ЦСКА Марио выполняет ключевую роль на месте правого защитника. Умения Фернандеса позволяют ему закрывать всю бровку и успешно поддерживать атаку. Стоимость игрока оценивается почти в 13 миллионов фунтов. Говорят, Фернандесом интересуется «Челси».</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Опорный полузащитник. Сергей Семак</strong></span></p> <p>Сейчас Сергей Семак уже начал тренерскую карьеру, возглавив «Уфу». Но и футболистом Семак был хорошим. Семак – единственный игрок, которому удавалось выигрывать чемпионат России с тремя разными командами. В 2005 году Семак пробовал себя в Европе, но после одного сезона в «ПСЖ» вернулся в РФПЛ.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Левый полузащитник. Андрей Тихонов</strong></span></p> <p>Московский «Спартак» – главный клуб в карьере Андрея Тихонова. В составе «Спартака» Тихонов восемь раз выигрывал чемпионат России. Тихонов – единственный игрок, которого дважды признавали футбольным джентльменом года в России. Сейчас Андрей Тихонов тренирует «Енисей», претендующий на выход в Премьер-лигу.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Правый полузащитник. Валерий Карпин</strong></span></p> <p>Карпин уже успел попробовать себя во многих амплуа. Карпин-тренер раскрыл нескольких игроков для «Спартака». Карпин-эксперт проявил себя на «Матч ТВ», где продолжает развиваться в различных направлениях. Карпин-игрок получил основную известность, выступая в испанской Примере. Но был в его карьере и российский чемпионат, где полузащитник трижды побеждал в составе «Спартака».</p> <p><img alt="" src="//bombardir.ru/images/nut_articles/image/0e39ebca6f0b33c1189bf2ff65ce3a3d.jpg" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Центральный атакующий полузащитник. Андрей Аршавин</strong></span></p> <p>Аршавина мы запомним, как одного из российских игроков с большим талантом. Долгое время Андрей был лицом петербуржского «Зенита». Но успех на Евро-2008 позволил ему попробовать себя в Англии. В «Арсенале» его преподносят как легенду, оформившую покер на «Энфилде». Были времена, когда Аршавина хотела купить даже «Барселона». Но полузащитник вернулся в Россию, где ничего уже не получилось. Сейчас Андрей Аршавин продолжает играть в футбол в казахстанском «Кайрате».</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Форвард. Вагнер Лав</strong></span></p> <p>Бразильский нападающий Вагнер Лав принес ЦСКА большую пользу. С ним армейцы трижды выигрывали чемпионат России, а потом еще и получили много денег на продаже форварда в Китай. Вагнера любят российские фанаты, а Евгений Гинер ждет его в клуб на административную должность.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Форвард. Халк</strong></span></p> <p>«Зенит» покупал Халка за 60 миллионов евро из «Порту». Через несколько лет успешной карьеры в России за подобную сумму бразилец уехал в Китай. Наши болельщики запомнят его по пушечным дальним ударам. Халку удалось стать лицом современного «Зенита». Он опроверг стереотип, что в Россию многие звезды едут отбывать номер, просто получая деньги.</p> <p><img alt="" src="//bombardir.ru/images/nut_articles/image/5ac7669299fabde602157d68c0bb95ba.jpg" style="width: 400px; height: 518px;" /></p> <p><a href="https://bombardir.ru/predictions" target="_blank"><img alt="" src="//bombardir.ru/images/nut_articles/image/ca53db8ee13c40f10ea19edd8bd306bc.png" style="width: 720px; height: 360px;" /></a></p>