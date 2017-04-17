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Лучшие игроки в истории чемпионата России

<p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Вратарь. Игорь Акинфеев</strong></span></p> <p>Воспитанник ЦСКА защищает ворота армейской команды с начала совершеннолетия. Игорь по шесть раз выигрывал чемпионат и Кубок России. Вместе с ЦСКА Акинфеев победил в Кубке УЕФА. Недавно голкипер побил рекорд Льва Яшина по числу матчей без пропущенных голов. За пределами поля вратарь мелькает вместе с солистом группы «Руки Вверх!». У них даже есть совместная песня.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Левый защитник. Юрий Жирков</strong></span></p> <p>Жирков тоже по-настоящему начал именно в ЦСКА. Потом Юрий уехал на повышение в Англию, но в «Челси» не прижился. Везде Юрий больше играл на позиции полузащитника, но с возрастом переквалифицировался в крайнего защитника. Именно на этой позиции он сейчас выступает в петербуржском «Зените».</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Центральный защитник. Сергей Игнашевич</strong></span></p> <p>Игнашевич – второй игрок ЦСКА, отыгравший за команду 500 матчей. Этой зимой он хотел уйти из ЦСКА, но приход Виктора Гончаренко убедил защитника остаться в команде. Сейчас Сергей получает стабильную игровую практику, а армейцы перешли на смену в три центральных защитника. Из сборной Сергей Игнашевич ушел, чтобы открыть дорогу в состав молодым игрокам.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Центральный защитник. Неманья Видич</strong></span></p> <p>Всего 39 матчей в российской Премьер-лиге провел сербский защитник Неманья Видич. Этого хватило, чтобы из «Спартака» Видича забрал «Манчестер Юнайтед». Уже в ранние годы своей карьеры было видно, что Неманья вырастет в защитника топ-уровня. Со времен Видича защитника такого же уровня в «Спартаке» так и не появилось.</p> <p><img alt="" src="//bombardir.ru/images/nut_articles/image/09ebea41b144c8ff5f13a15ee77ef1e1.jpg" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Правый защитник. Марио Фернандес</strong></span></p> <p>Бразилец Фернандес принял российское гражданство и готов сыграть за сборную. В ЦСКА Марио выполняет ключевую роль на месте правого защитника. Умения Фернандеса позволяют ему закрывать всю бровку и успешно поддерживать атаку. Стоимость игрока оценивается почти в 13 миллионов фунтов. Говорят, Фернандесом интересуется «Челси».</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Опорный полузащитник. Сергей Семак</strong></span></p> <p>Сейчас Сергей Семак уже начал тренерскую карьеру, возглавив «Уфу». Но и футболистом Семак был хорошим. Семак – единственный игрок, которому удавалось выигрывать чемпионат России с тремя разными командами. В 2005 году Семак пробовал себя в Европе, но после одного сезона в «ПСЖ» вернулся в РФПЛ.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Левый полузащитник. Андрей Тихонов</strong></span></p> <p>Московский «Спартак» – главный клуб в карьере Андрея Тихонова. В составе «Спартака» Тихонов восемь раз выигрывал чемпионат России. Тихонов – единственный игрок, которого дважды признавали футбольным джентльменом года в России. Сейчас Андрей Тихонов тренирует «Енисей», претендующий на выход в Премьер-лигу.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Правый полузащитник. Валерий Карпин</strong></span></p> <p>Карпин уже успел попробовать себя во многих амплуа. Карпин-тренер раскрыл нескольких игроков для «Спартака». Карпин-эксперт проявил себя на «Матч ТВ», где продолжает развиваться в различных направлениях. Карпин-игрок получил основную известность, выступая в испанской Примере. Но был в его карьере и российский чемпионат, где полузащитник трижды побеждал в составе «Спартака».</p> <p><img alt="" src="//bombardir.ru/images/nut_articles/image/0e39ebca6f0b33c1189bf2ff65ce3a3d.jpg" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Центральный атакующий полузащитник. Андрей Аршавин</strong></span></p> <p>Аршавина мы запомним, как одного из российских игроков с большим талантом. Долгое время Андрей был лицом петербуржского «Зенита». Но успех на Евро-2008 позволил ему попробовать себя в Англии. В «Арсенале» его преподносят как легенду, оформившую покер на «Энфилде». Были времена, когда Аршавина хотела купить даже «Барселона». Но полузащитник вернулся в Россию, где ничего уже не получилось. Сейчас Андрей Аршавин продолжает играть в футбол в казахстанском «Кайрате».</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Форвард. Вагнер Лав</strong></span></p> <p>Бразильский нападающий Вагнер Лав принес ЦСКА большую пользу. С ним армейцы трижды выигрывали чемпионат России, а потом еще и получили много денег на продаже форварда в Китай. Вагнера любят российские фанаты, а Евгений Гинер ждет его в клуб на административную должность.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Форвард. Халк</strong></span></p> <p>«Зенит» покупал Халка за 60 миллионов евро из «Порту». Через несколько лет успешной карьеры в России за подобную сумму бразилец уехал в Китай. Наши болельщики запомнят его по пушечным дальним ударам. Халку удалось стать лицом современного «Зенита». Он опроверг стереотип, что в Россию многие звезды едут отбывать номер, просто получая деньги.</p> <p><img alt="" src="//bombardir.ru/images/nut_articles/image/5ac7669299fabde602157d68c0bb95ba.jpg" style="width: 400px; height: 518px;" /></p> <p><a href="https://bombardir.ru/predictions" target="_blank"><img alt="" src="//bombardir.ru/images/nut_articles/image/ca53db8ee13c40f10ea19edd8bd306bc.png" style="width: 720px; height: 360px;" /></a></p>

Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Спартак Зенит Аршавин Андрей Акинфеев Игорь Вагнер Лав Игнашевич Сергей Жирков Юрий Видич Неманья Халк Фернандес Марио Карпин Валерий Тихонов Андрей Семак Сергей
Комментарии (66)
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fadda
1492444848
Рейтинг для школьников.Вы вообще слышали про таких футболистов как тот же Онопко (на голову сильнее,если брать по позиции,Семака).Или по вашему,к примеру,Юрий Никифоров слабее Игнашевича? (смех в студии).Видич с 39 матчами лучший за всю нынешнюю историю чемпионатов России (а был ли он так хорош,или стал топом после перехода в МЮ?)?А где например Мостовой,Канчельскис?Или Аршавин (проведший от силы в Европе один стабильный сезон) сильнее Мостового,которого знала и уважала вся Европа?Бред,ребята,бред...
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Mahone
1492444879
Мостовой!!!!!!!!! В Испании ему памятник поставили
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ZENIT GOAL
1492446780
Есть Халк, но нет лучшего бомбардира в истории современного российского футбола - Кержакова... Не люблю я термин "школота", но другим словом я назвать людей, сделавших такой выбор, просто не могу.
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giluxa1963
1492448115
а где Веретеников опять москвачи (это не ошибка)одни
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diktatop
1492452556
не лав не халк не становились лучшими бобардирами РФПЛ а велитон 2 раза подрят и почему его нет???
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zarsm
1492455120
ору, цкгшники наголосовали
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Zudeelo
1492457165
Если по честному я бы вот так сделал:
Вратарь: Акинфеев
Правый защитник: Иванович
Центральные: Игнашевич, Видич
Левый: Вадим Евсеев
Опорник: Тимощук
Левый хав: Жирков
Атакующий хав: Аршавин
Правый хав: Карпин
Нап: Кержаков, Вагнер Лав
Мне кажется в лучшие свои годы, они поспорят со всеми лучшими годами других футболистов.
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алекс88
1492457411
Карпин и Видич мимо...они за рубежом как игроки засветились...мостовой...смертин...Цымбаларь.. Веретенников..Никифоров.. Титов...как минимум не хуже тех о ком шла речь а может и лучше
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aimer1988
1492464478
Если взяли Видича за 39 матчей, то где Лима, Ласина Траоре, например? Где Лоськов и Титов в конце концов?
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Nesterenko
1492481576
КАКОЙ НАХРЕН ФЕРНАНДЕС????? Где самый лучший правый защитник РФПЛ и сборной России Анюков??? Видимо за Фернандеса одна школота голосовала, вы бы ребята РФПЛ 2004-2012 посмотрели и игры сборной + Зенит в Кубке Уефа.
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