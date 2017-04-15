«РБ Лейпциг» пробился в Лигу чемпионов. Клубы РФПЛ проверят на допинг. Дайджест событий дня

«РБ Лейпциг», дебютировавший в этом сезоне в Бундеслиге, примет участие в розыгрыше Лиги чемпионов-2017/18

В матче 29-го тура Бундеслиги «РБ Лейпциг» одержал разгромную победу над «Фрайбургом» со счетом 4:0. Данный успех позволил клубу из Лейпцига набрать 61 очко и укрепиться на втором месте в турнирной таблице чемпионата Германии. Таким образом, немецкая команда по итогам нынешнего сезона не опустится ниже четвертого места и примет участие в розыгрыше Лиги чемпионов-2017/18. Напомним, «РБ Лейпциг» был основан в 2009 году и в этом сезоне дебютировал в Бундеслиге.

Игнашевич – второй игрок в истории ЦСКА, проведший за московский клуб 500 матчей

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич вышел в стартовом составе команды на матч 23-го тура РФПЛ против «Ростова». Данная игра стала 500-й в карьере 37-летнего россиянина за московский клуб. Таким образом, Игнашевич стал вторым футболистом армейцев в истории, который провел за команду подобное количество матчей. Первым стал голкипер Игорь Акинфеев. Напомним, защитник выступает за ЦСКА с 2004 года. Ранее сообщалось, что московский клуб намерен продлить контракт с игроком.

Григорий Иванов заявил, что в случае победы «Урала» в Кубке России станцует вприсядку в аэропорту

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил отказом на предложение одного из болельщиков команды облачиться в костюм майонеза или шмеля и станцевать в таком виде в случае победы екатеринбуржцев над «Локомотивом» в финале Кубка России. При этом глава уральцев заявил, что готов станцевать вприсядку в аэропорту Екатеринбурга вместе с болельщиками, которые придут встречать черно-оранжевых по прилету из Сочи. Решающий матч Кубка между «Локомотивом» и «Уралом» состоится во вторник, 2 мая на стадионе «Фишт».

«Ростов» установил рекорд чемпионатов России по количеству нулевых ничьих подряд

В матче 23-го тура РФПЛ «Ростов» в гостях поделил очки с ЦСКА – 0:0. Отметим, что четыре предыдущих встречи с участием ростовской команды заканчивались с аналогичным счетом. Таким образом, донской клуб установил рекорд чемпионатов России по количеству нулевых ничьих подряд. Прежнее достижение было установлено в 1999 году московским «Торпедо», которое закончила со счетом 0:0 четыре матча кряду. После ничьи «Ростов» расположился на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 33 очка.

«Долбоящеры». Рекорд «Ростова» лишил ЦСКА титула

Венгер: «Арсенал» не может платить Санчесу 300 тысяч в неделю»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что нападающий Алексис Санчес нужен команде, однако завышенные требования форварда по зарплате мешают переговорному процессу по новому соглашению. Отмечается, что футболист просит оклад в районе 300 тысяч фунтов. «Все мне говорят, чтобы я принял требования игрока. Но мы не сможем поддерживать текущую структуру зарплат в команде, у нас будут большие неприятности. Да, ключевые игроки необходимы, но мы не можем платить больше, чем у нас есть», – сказал специалист. Контракт Санчеса истекает летом 2018 года. Его текущий оклад составляет 130 тысяч фунтов в неделю.

Дортмундская «Боруссия» могла сняться с розыгрыша ЛЧ после взрывов возле клубного автобуса

Дортмундская «Боруссия» рассматривала вариант со снятием с нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов после взрывов, прозвучавших около клубного автобуса накануне домашнего матча 1/4 финала с «Монако» (2:3), сообщил генеральный директор черно-желтых Ханс-Йоахим Ватцке. «После произошедшего я некоторое время думал о полном снятии «Боруссии» с турнира. Но это означало бы победу инициаторов атаки. Каковы были мотивы нападавших? Пожалуй, преступники намеревались причинить боль не «Боруссии», а всей Германии», – приводит слова Ватцке Spiegel. Напомним, что в результате инцидента поединок был сыгран днем позже.

Клубы РФПЛ будут проверены на допинг

В пятницу, 14 апреля РФПЛ направила письмо клубам Премьер-лиги с просьбой предоставить информацию о тренировочных сборах, регулярных тренировочных мероприятиях, а также соревновательных мероприятиях во втором квартале 2017 года. Сделано это было на основании письма руководству лиги от Российского антидопингового агентства (РУСАДА), согласно которому, запрашиваемые данные являются необходимыми для повышения эффективности планирования допинг-тестирования футболистов.

Примера. «Реал» вырвал победу над «Спортингом», дважды уступая в счете

В матче 32-го тура «Реал» в гостях вырвал победу над хихонским «Спортингом», дважды уступая в счете – 3:2. Дублем и автором победного гола в составе мадридского клуба стал Иско. Таким образом, «Реал» укрепил лидерство в турнирной таблице чемпионата Испании, обгоняя идущую на втором месте «Барселону» на шесть очков. «Спортинг» продолжает находиться в зоне вылета.