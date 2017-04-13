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  • ЦСКА намерен продлить контракты с Игнашевичем и братьями Березуцкими

ЦСКА намерен продлить контракты с Игнашевичем и братьями Березуцкими

13 апреля 2017, 21:26
9

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что московский клуб намерен продлить контракты с защитниками Сергеем Игнашевичем и братьями Алексеем и Василием Березуцкими. Напомним, действующие соглашения трех игроков с красно-синими рассчитаны до лета 2017 года.

«Про Игнашевича это точно преждевременная информация. Мы уже разговаривали и с Березуцкими, и с Игнашевичем. После окончания сезона сядем с ними и все обсудим, мы заинтересованы в продлении контрактов.

Да, речь идет о контрактах сроком на год, но, опять же, будем общаться и смотреть по ситуации и по состоянию здоровья игроков, но никаких проблем возникнуть не должно», – сказал Бабаев.

В нынешнем сезоне Игнашевич провел за ЦСКА в РФПЛ 18 матчей, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу. В активе Алексея Березуцкого – 14 встреч и одна желтая карточка. На счету Василия Березуцкого – 20 игр и один забитый мяч.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Березуцкий Алексей Березуцкий Василий Игнашевич Сергей Бабаев Роман
Комментарии (9)
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VVM1964
1492108373
" СТАРЫЕ КОНИ - БОРОЗДЫ НЕ ПОРТЯТ " , ВИДИМО СОВСЕМ ВСЕ ХРЕНОВО .
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Михас007
1492109529
лично я не против
Ответить
Burunduk
1492110974
Парни конечно молодцы, нечего сказать, но на 2а тайма их уже не хватает. Это было заметно по ЛЧ, где скорости куда выше ЧР.
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СОКОЛ САРАТОВ
1492117522
они до 60 лет будут играть
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Густав Веллер
1492118267
зачем?
Ответить
Dominator777
1492118971
Пока им полноценной и достойной замены к сожалению нет.
Ответить
VikNMar
1492119638
Почему на год , лучше их еще лет 10 ни кого не будет ......
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Mr. Tony Stark
1492121193
С березами можно еще на сезон, а Серегу отпустите хватит с него уже
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