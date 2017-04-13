ЦСКА намерен продлить контракты с Игнашевичем и братьями Березуцкими

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что московский клуб намерен продлить контракты с защитниками Сергеем Игнашевичем и братьями Алексеем и Василием Березуцкими. Напомним, действующие соглашения трех игроков с красно-синими рассчитаны до лета 2017 года.

«Про Игнашевича это точно преждевременная информация. Мы уже разговаривали и с Березуцкими, и с Игнашевичем. После окончания сезона сядем с ними и все обсудим, мы заинтересованы в продлении контрактов.

Да, речь идет о контрактах сроком на год, но, опять же, будем общаться и смотреть по ситуации и по состоянию здоровья игроков, но никаких проблем возникнуть не должно», – сказал Бабаев.

В нынешнем сезоне Игнашевич провел за ЦСКА в РФПЛ 18 матчей, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу. В активе Алексея Березуцкого – 14 встреч и одна желтая карточка. На счету Василия Березуцкого – 20 игр и один забитый мяч.