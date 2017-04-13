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    ЦСКА намерен продлить контракты с Игнашевичем и братьями Березуцкими

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что московский клуб намерен продлить контракты с защитниками Сергеем Игнашевичем и братьями Алексеем и Василием Березуцкими. Напомним, действующие соглашения трех игроков с красно-синими рассчитаны до лета 2017 года.

    «Про Игнашевича это точно преждевременная информация. Мы уже разговаривали и с Березуцкими, и с Игнашевичем. После окончания сезона сядем с ними и все обсудим, мы заинтересованы в продлении контрактов.

    Да, речь идет о контрактах сроком на год, но, опять же, будем общаться и смотреть по ситуации и по состоянию здоровья игроков, но никаких проблем возникнуть не должно», – сказал Бабаев.

    В нынешнем сезоне Игнашевич провел за ЦСКА в РФПЛ 18 матчей, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу. В активе Алексея Березуцкого – 14 встреч и одна желтая карточка. На счету Василия Березуцкого – 20 игр и один забитый мяч.

    Источник: ТАСС

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    13.04.2017 21:26
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +10

      Mr. Tony Stark 14 апреля 2017, 01:06

      С березами можно еще на сезон, а Серегу отпустите хватит с него уже

      0
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 14 апреля 2017, 00:40

      Почему на год , лучше их еще лет 10 ни кого не будет ......

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 14 апреля 2017, 00:29

      Пока им полноценной и достойной замены к сожалению нет.

      1
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      Рейтинг: +40

      Густав Веллер 14 апреля 2017, 00:17

      зачем?

      0
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 14 апреля 2017, 00:05

      они до 60 лет будут играть

      0
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      Рейтинг: +528

      Burunduk 13 апреля 2017, 22:16

      Парни конечно молодцы, нечего сказать, но на 2а тайма их уже не хватает. Это было заметно по ЛЧ, где скорости куда выше ЧР.

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      Рейтинг: +239

      Михас007 13 апреля 2017, 21:52

      лично я не против

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская > Михас007 14 апреля 2017, 01:33

      И я не против, таких игроков ещё поискать

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